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На Западе Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки, - ГСЧС

На Западе Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки, - ГСЧС

В Закарпатской области вечером 29 июня и ночью 30 июня ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 29 и ночью 30 июня в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек мимолетное повышение уровней воды на 0.5-1.0 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел потоков и водоотводных канав; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта", - сообщили в ГСЧС.

Прогнозы будут уточняться по мере развития синоптической ситуации.

Отмечается также, что вечером 29 июня и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем воды на 0,3 - 1,3 м по сравнению с уровнями по состоянию на 8:00 29 июня. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует опасность образования отдельных селевых потоков.

В связи с дождями 30 июня - 2 июля на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1- 0,5 м над уровнями на 8:00 29 июня. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах р. Припять в Ратневском районе и г. Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

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Топ комментарии
+5
Мало лесов вырубили, давайте исчо!
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29.06.2020 15:52
+3
А шо в заголовке статьи "на Западе..." с заглавной? Север, восток, запад, юг... да и президент, это вроде, как воач, сантехник, профессор... тоже не соедует до заглавной возвеличивать... разве что Президент (Страны)...
Податься в редакторы шоле...
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29.06.2020 15:40
+1
Конечно чуть смешно. Но была и статистика. Это я о високосном годе. Если в этот раз не начнётся спокойная многолетняя работа по гидросооружения там, то тогда дорубайте все деревья---и делу конец. Рис сажайте---самый северный в мире! Просто остановить вырубку на 5 лет железно, только сухостой, полный кадастр леса и прочего. Чепухнёвую древесину на сувениры и на 5 лет освободить от любых налогов мелкий бизнес. Ну может и спасёт. А все местные балоги, ******** и прочая дрянь пусть вложат деньги в мелкую технику и оборудование для мелкого бизнеса. Может им и простится. Прочёл что спечатал--захотелось стереть. Самое плохое в том что все знаем---почему хотел затереть?
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29.06.2020 15:45
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Конечно чуть смешно. Но была и статистика. Это я о високосном годе. Если в этот раз не начнётся спокойная многолетняя работа по гидросооружения там, то тогда дорубайте все деревья---и делу конец. Рис сажайте---самый северный в мире! Просто остановить вырубку на 5 лет железно, только сухостой, полный кадастр леса и прочего. Чепухнёвую древесину на сувениры и на 5 лет освободить от любых налогов мелкий бизнес. Ну может и спасёт. А все местные балоги, ******** и прочая дрянь пусть вложат деньги в мелкую технику и оборудование для мелкого бизнеса. Может им и простится. Прочёл что спечатал--захотелось стереть. Самое плохое в том что все знаем---почему хотел затереть?
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29.06.2020 15:45 Ответить
А шо в заголовке статьи "на Западе..." с заглавной? Север, восток, запад, юг... да и президент, это вроде, как воач, сантехник, профессор... тоже не соедует до заглавной возвеличивать... разве что Президент (Страны)...
Податься в редакторы шоле...
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29.06.2020 15:40 Ответить
Я вчера и ещё один читатель, сделали замечание за западную Украину. Так наши комментарии быстро удалили - ЦЕНЗОР ДА
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29.06.2020 17:50 Ответить
А как там на юге Украины - в Крыму? Надеюсь, никаких осадков, повышения уровня?
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29.06.2020 15:41 Ответить
Мало лесов вырубили, давайте исчо!
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29.06.2020 15:52 Ответить
А Зельц- *****, до сих пор пальцем по роялю не ударил, для ликвидации последствий!!! Нужен Порох!!
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29.06.2020 15:57 Ответить
А в ждете чтоб он с насосом бегал и воду откачивал? Я надеюсь вы понимаете, что это все чисто для попиариться?
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29.06.2020 16:57 Ответить
Нечего было пускать Оманского Посла Апокалипсиса.
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29.06.2020 16:00 Ответить
Пилили лес в начала Незалежности(При СССР Карпатский лес практически не пилили-мало там его) все 30 лет. В 2008 года начали пилить еще усерднее,а лет 5 назад и по остальной Украине начали пилить на экспорт какбуд-то завтра не важно что будет со страной. Если-бы хотябы пилили для ВНУТРЕННИХ нужд для внутреннего высокотехнологичного производства. Так нет-в основном дерево идет на экспорт в виде бревен качественных сортов под видом дров. Украинцы не могут создать государство развития а не проедания. Государство честной власти а не 100% коррупции и воровства. К сожалению. ПС законами США например прямо указан запрет на вывоз древесины из страны!! Только в виде мебели и изделий. Почему в Украине не сделать такой акциз на вырубку чтобы вырубать на экспорт было-бы не выгодно. А если вырубка для внутреннего производства мебели-тогда производителям компенсировать этот акциз. Тогда и правило свободной торговли с ЕС не нарушим и вырубать на экспорт в ЕС будет не выгодно
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29.06.2020 16:55 Ответить
Дело в том, что каждый руководитель руководит непродолжительное время и надо успеть накрасть. Что-то делать правильно баблишка не приносит...
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29.06.2020 16:59 Ответить
писать что при ссср не пилили-означает только что вы при нем не жили...или на худой конец-не ходили в горы....
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29.06.2020 17:58 Ответить
пилили и сажали -да...видел рассадники
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29.06.2020 17:59 Ответить
Стільки як зараз у срср ліс не різали, принаймні у Закарпатті, і не починай свого мультика про не жили, в лес не ходили...
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29.06.2020 21:08 Ответить
закарпатье было лысое еще в те времена...я не утверждал что сейчас рубят меньше...в Прикарпатье так в разы больше и не видел чтоб высаживали...Мой ответ был человеку который утверждал что при ссср не пилили.И те вырубки через которые я поднимался не были галлюцинацией...И тыкать незнакомому человеку неизвестного вам возраста дурной тон.
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29.06.2020 23:33 Ответить
Закарпаття не було лисе до початку дев'яностих, якщо для ТЕБЕ це "тє врємєна" то ТИ звичайнісінький брехун, і це не дурной тон...
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30.06.2020 22:22 Ответить
брехун кричить тримайте брехуна...нiчого нового в цьому свiтi...для таких як ти цей тон звичний...бувай здоровий
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01.07.2020 01:59 Ответить
В 1939 году было заготовлено 1.5 млн.кбм, а в 1944 - 3 млн.кбм. После окончания войны и вхождения области в состав УССР, эксплуатация лесов еще усилилась. Леса равнинной части УССР были сильно истощены войной, а древесина требовалось для восстановления тысяч разрушенных городов и сел. Массовые заготовки были перенесены в Карпаты, где вплоть до 1960-го года леса вырубались исходя из потребностей хозяйства, без каких-либо иных норм и ограничений. В этот период на территории Закарпатской области заготавливалось по 4-5 млн. кбм древесины ежегодно, при норме 1.2 -1.3 млн.кбм. Явное истощение доступных лесов и быстрое развитие эрозионных процессов заставило резко уменьшить объемы заготовок. Динамика и структура рубок главного пользования приведена на рисунке 13. Очевидно, что в период с 60 по 90 год рубки проводились в соответствии с нормами, рассчитанными исходя из требований устойчивого и равномерного лесопользования. Выход Украины из состава СССР положил начало затяжному экономическому кризису, который сопровождался падением спроса на древесину и резким сокращением объема рубок главного пользования.
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01.07.2020 02:51 Ответить
http://rusinpresent.narod.ru/Zakarpat.pdf
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01.07.2020 02:53 Ответить
здесь тебе честный ты наш...есть по годам обьемы лесозаготовок с 1958-1996 год
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01.07.2020 02:59 Ответить
https://ua-reporter.com/uk/news/yakyy-vyglyad-malo-zakarpattya-na-pochatku-hh-stolittya-foto
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01.07.2020 03:23 Ответить
здєсь тябе москалю не расєя, бреши дагде інде, і запхай у свою геморойну дупу свої об'єми лісозаготівок з 1941- 2036...
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01.07.2020 19:26 Ответить
судя по узколобости москаль именно ты...ты ему про 50 млн кубов вырубленных в эпоху когда ты у деда в яйцах сидел-оно рогом уперлось...у тебя от математики освобождение было? или от здравого смысла? Штири класи хоть скiнчило? Чи вiдразу до худоби приставили?
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01.07.2020 21:06 Ответить
Так на Закарпатті завжди була Нєвада, дякую тобі, наш москальський брехач, за твої чудові посилання))) тепер я знаю що жию і жив у пустелі...)))
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01.07.2020 19:46 Ответить
коли ходили по старiй границi завжди було видко де жиють такi як ти ...порiвнянно з вами Iвано-Франкiвщина зелена оаза....
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01.07.2020 21:14 Ответить
коли ходили по старiй границi )))))))))))))))))))))))))0
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01.07.2020 21:57 Ответить
стара польсько-словацька границя...мiсцевi -не казали-кордон...зараз по нiй адмiнiстративна межа Франкiвськоi i Закарпатськоi областей...Туристи користуються бо стежка зручна i стовпчики через кожнi 100м....Пан би мав знати...звicно якщо не фальшивий закарпатець з балалайкою в срацi
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01.07.2020 23:33 Ответить
з балалайкою у сраці тебе правили два турківські гуцули...)))
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02.07.2020 20:15 Ответить
Бреши далі, тепер брехачі у тренді, брехати це твій звичайний тон...)))
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01.07.2020 19:18 Ответить
Я 71 года рождения. СССР хорошо помню. Не пилили Карпатский лес так массово как при незалежности. В масштабах экспорта древесины СССР карпатский лес слишком небольшой чтобы было смысл его пилить-там убытков от оползней и наводнений больше было-бы. Пилили лес в Сибири,в Карелии
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01.07.2020 22:37 Ответить
вы затеяли весь этот срач фразой что не пилили при советах лес...сейчас пишете-не пилили так массово...я вам привел цифры 50 млн кубов-конкретные обьемы...а разговоры больше- меньше оставьте для музыкантов...поэтов...композиторов...Сверху я давал ссылку-потрудитесь немного почитать серьезных вещей о предмете разговора...я на десяток годков старше вас и регион потоптал достаточно
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01.07.2020 23:40 Ответить
Ліс у Карпатах безлімітно почали різати у дев'яностих...
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29.06.2020 21:05 Ответить
Деревню Гадюкино смыло...
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29.06.2020 16:55 Ответить
 
 