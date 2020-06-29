РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10812 посетителей онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
2 351 60
Италия (1590) паводок (294) помощь (7436) Евросоюз (16688)

ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Евросоюз для борьбы с последствиями разрушительного наводнения предоставит Украине помощь через механизм ЕС по гражданской защите.

Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари, уже 29 июня воздушным путем будут доставлены технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения пораженных районов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня самолет, который был предоставлен правительством Италии, доставит в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов", - сказал официальный представитель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма дождя, в результате разрушена дорога и повреждены дома, - ОГА. ФОТОрепортаж

Напомним, 25 июня Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) получил запрос от Украины о помощи в преодолении последствий наводнения. Перечень материалов и специального оборудования, которое ЕС направляет в Украину, сформированы по этому запросу. Еврокомиссия помогает Украине оценивать масштаб бедствия и причиненного ущерба с использованием спутниковой картографической системы ЕС "Copernicus".

По состоянию на 29 июня в четырех западных областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской - остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. По данным ГСЧС Украины, таких пострадавших от наводнения населенных пунктов было 349. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Нарешті дотумкали гроші не давати.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:01
+12
ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Я что-то не понял.. Наши евреи бабла просили, а им насос и пилу?
показать весь комментарий
29.06.2020 15:59
+7
І навіть це не є гарантією цільового розподілу еквіпменту.
Якийсь слуга зробить селфіки - "зацените, какой прикольный насос на дачу"
(або з пилою - "бууууу, я маньяк-убийца!")
показать весь комментарий
29.06.2020 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Я что-то не понял.. Наши евреи бабла просили, а им насос и пилу?
показать весь комментарий
29.06.2020 15:59 Ответить
Пиляти транш та закачувати в свої кишені - все логічно!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:09 Ответить
Україна має прийняти жорсткі обмеження на вивіз деревини за кордон! Має бути введена повна заборона на експорт ділової деревини та подрібленої деревини для виробництва дерев'яних плит! Вся продукція з деревини має вироблятись в Україні!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:24 Ответить
Займись цім питанням.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:37 Ответить
Анатолій Гриценко розповів цікаві деталі спілкування з європейськими політиками які вимагали скасування введених обмежень на вивіз деревини з України в ЄС! ЄС має лісистість в рази більше ніж Україна, але не вирубує своїх дерев, бо є українська деревина! Політики в ЄС абсолютно свідомо тиснуть на українську владу для зняття адміністративних обмежень на експорт деревини і підтримують шалену корупцію в Україні, щоб вивозити українську деревину шаленими обсягами, без будь яких екологічних обмежень! Частину деревини вивозять у вигляді лісоматеріалів а частину у вигляді щепи. В українських портах стоять промислові дробарки які подрібнюють деревину цілими вагонами до фракції щепи, щоб зручніше завантажувати щепу в судна і вивозити в ЄС. Далі в ЄС з цієї щепи роблять різноманітні дерев'яні плити для меблів та інтер'єру. Введення жорсткого адміністративного обмеження на експорт деревини допоможе зупинити масові вирубки в Карпатах і зменшить можливі екологічні наслідки дикунської вирубки лісів! Ми маємо зрозуміти що ми поки що в процесі знищення карпатських лісів і нам цей катастрофічний процес потрібно зупиняти самими рішучими заходами, паралельно засаджуючи Карпати новими деревами! Згадаймо що Карпати засадили деревами австро-угорські чиновники, які і залізницю, і мости, і дороги, і лікарні в диких непролазних Карпатах побудували! Отже все можливо, якщо хочеш, якщо є залізна воля і порядок!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:55 Ответить
ділової деревини

...
Це ви потужно про зелених бізнесменів
показать весь комментарий
29.06.2020 17:12 Ответить
Присвячується корисним путєнським ідіотам
Головна проблема України як держави завжди була тільки одна - не здатність українців об'єднуватися, коли не має відкритої війни. Точніше, в силу особливості (вільної) ментальності, українців дуже легко роз'єднати. Саме з цієї причини розпалася Русь. Саме з цієї причини сталася Руїна і всі інші біди України. З цієї причини *****, відчувши, що об'єднало українців, припинило активні військові дії і швиденько знайшло українцям нових ворогів замість кацяпів. ЗМІ, які на 80% підконтрольні *****, дружно засурмили про "небачену корупцію", а кацапські тролі на форумі відразу згадали про "жидів". Москва не робила нічого нового. Саме так тупих хохлів (до українців це не відноситься) вона роз'єднувала весь час скільки існує.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:11 Ответить
На якій основі дядя Сем готовий об'єднатись із зеленим Сивохою?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:14 Ответить
Додаткове питання: у який в хріна спосіб об'єднуватися з Ківою?
(козаки, цить!)
показать весь комментарий
29.06.2020 16:19 Ответить
В Україні таких сивох не менше ніж 15 мільонів. Пропонуєте посадити, чи досить резервації?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:34 Ответить
Не треба. Таких упоротих як Сивоха з тих 15 мільйонів 3%.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:39 Ответить
Окремих варто би було і посадити за заперечення окупіції росією.
Але ж...
Тому потрібно працювати над тим, щоб таких сивох було менше, виховуючи їхніх нащадків. А кількість сивух буде зменшуватись природнім шляхом вимирання або виїздом до любої їм паРаші.
Об'єднання із такими покидьками неможливе.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:49 Ответить
Навіщо ви мені пропонуєте об"єднуватися з сивохою? Йдеться за те, що суспільству, що москвою штучно розколоте зовні, потрібна поєднуюча Національна українська Ідея, бо інакше не можливо відбудувати сильну державу з сильними інституціями. Йдеться про Національну ідею, що буде цікава для людей з різними світоглядами, в тому числі і протилежними. Зрозуміло, що це насамперед має бути їхній добробут, дістатися якого можно тільки на підставі зростання національної самосвідомості і українського патріотизму. Проте взагалі за 26 років не побачив ніяких кроків в цьому напрямку і на жаль, зі сторони партій національного руху, які мають бути ініціаторами саме Національной ідеї..
показать весь комментарий
29.06.2020 17:44 Ответить
Як протистояти росії, спираючись виключно на ідею добробуту, якщо у вати аргумент "в росії більші зарплати та пенсії"?
показать весь комментарий
29.06.2020 17:53 Ответить
І зверху це переконання щедро полите побєдобєсієм.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:04 Ответить
Нижче вже написав Вам відповідь.
показать весь комментарий
29.06.2020 21:56 Ответить
...ідею, що буде цікава для людей з різними світоглядами, в тому числі і протилежними. Дядьку, мисливці та рибалки з веганами та "прайд" поціновувачів власної статі з вірянами... Я вірно піймав вашу думку?
показать весь комментарий
29.06.2020 18:05 Ответить
Що ви до того прайду причепилися? Це хворі психично люди від народження. Ви з ними чимось міряєтесь? Проте, якщо добробут, на підставі лояльності та патріотичного відношення до української Національної ідеї, мови таке інше, зможуть отримати всі вище означені, держава буде міцною і квітучою. Головна проблема визначити таку Національну ідею навколо якої зможуть згуртуватися всі, хто відчуває себе українцем. Решту слід обмежити в тих можливостях, які дає держава шляхом стимулювання розвитку своєї мови, традицій, тих, хто ухиляється від військового податку, тих, хто критикує публічно державну мову, або прийняту Національну ідею тощо.
показать весь комментарий
29.06.2020 21:55 Ответить
розберіться у власних думках, а потім їх висловлюйте (включно з військовим податком).
показать весь комментарий
29.06.2020 22:53 Ответить
Національна ідея "об'єднання навколо корита-добробуту" під час війни здатна спонукати громадян віддавати життя, захищаючи корито?
Ті, кому найважливіший вміст корита, швидше виїдуть в іншу країну, ніж підуть воювати.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:04 Ответить
Нарешті дотумкали гроші не давати.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:01 Ответить
І навіть це не є гарантією цільового розподілу еквіпменту.
Якийсь слуга зробить селфіки - "зацените, какой прикольный насос на дачу"
(або з пилою - "бууууу, я маньяк-убийца!")
показать весь комментарий
29.06.2020 16:05 Ответить
Там все гамузом в "эпицентр" пойдет...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:10 Ответить
Ні, селфі вже вчора було, Петро робив ...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:52 Ответить
Ви переплутали. То був Зюзя, прост у масці і чоботі розміром неначе на Пороха
показать весь комментарий
29.06.2020 17:02 Ответить
Не надо.Петро уже усе привез
показать весь комментарий
29.06.2020 16:06 Ответить
Мусив. Бо сотні конфіскованих помп Аваков зажав.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:10 Ответить
не зажав а здає в оренду "бурштинщикам" ...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:37 Ответить
Справа в тому, що і Порошенко, і Зеленський приїхали до зони стихійного лиха з помпою.
Але перший з помпою для відкачування води - а другий з помпою у значенні "понти, піар, відосики".
показать весь комментарий
29.06.2020 16:11 Ответить
Бубу на Прикарпаття привіз, а помпи ні.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:12 Ответить
Але ж там Аваков все вирішив ?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:06 Ответить
Це все не несправді!!!! Це все піаааррррррр!!!!!!!
Зелебобіки, правильно я сказав?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:12 Ответить
Було б дуже гуд якби ще прислали комплекти правильних мізків хочаб для частини місцевого населення.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:16 Ответить
Я возьму большие ласты,
Маску от противогаза,
На пруду огромном сельском
Буду первым водолазом.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:17 Ответить
Ойц .. як швидко Европа відреагувала на закиди *свинарчука *
показать весь комментарий
29.06.2020 16:17 Ответить
Щоб в РФ не продали. Як маски по 25 копійок за штуку.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:20 Ответить
Лучше бы ЕС предоставило Украине летальное оружие,ведь кремлёвский Фюрер заявил,что России нужна вся Европа
показать весь комментарий
29.06.2020 16:23 Ответить
АКЦІЯ!!! НЕЗАБАРОМ У ВСІХ ЕПІЦЕНТРАХ УКРАЇНИ!!!
- ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводку!
P.S. пропозиція акційних товарів обмежена!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:27 Ответить
"пилы" ...це в тему ...на "ікеї" зачекалися на свіжу сировину ...потрібно в Карпатах "посанітарити" ...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:35 Ответить
насосы, маски, пилы, генераторы и палатки - этим добром зЕня не может обеспечить?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:38 Ответить
Навіщо? "Насос нам не надо - все высосет Зеля, нам пилы не надо - видосик давай!"
показать весь комментарий
29.06.2020 17:06 Ответить
У них пилы и свои есть,они ими хорошо леса повыпиливали, они хитрож@пые,они денег хотят.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:39 Ответить
Дэньги Дафай !!!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:48 Ответить
а шо вы тут все делаете ,вам что нечем заняться ?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:46 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html Киев стал центром коррупции: Зеленский в теме и в доле - Кучеренко Июнь 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі - Цензор.НЕТ 9409 Когда я слышу о какой очередной «стратегии» развития Киева - меня начинает колотить.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html#more-107082 Читать далее
показать весь комментарий
29.06.2020 16:49 Ответить
при Порошенке такого не было
показать весь комментарий
29.06.2020 16:49 Ответить
Пилы не надо, будь ласка!!!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:52 Ответить
Европа нуждается в лесе
показать весь комментарий
29.06.2020 16:54 Ответить
Украина может ещё зерно поставить в ЕС за шланги и прокладки для насосов.
показать весь комментарий
29.06.2020 17:19 Ответить
Иран выдал ордер на арест Трампа
показать весь комментарий
29.06.2020 16:58 Ответить
рыжий рыжий конопатый убил дедушку лопатой - убийство генерала Корпуса стражей исламской революции
показать весь комментарий
29.06.2020 16:59 Ответить
Трамп у відповідь видасть ордер на арешт Ірана
показать весь комментарий
29.06.2020 17:08 Ответить
Подайте рабу божьему бензиновые пилы, генераторы и палатки шланги ...
Господи, такую простую ерунду Украина могла бы выпускать сама. Наш мафиозный строй вконец развалил некогда индустриально сильную республику. Срамота!
показать весь комментарий
29.06.2020 17:15 Ответить
а что у мешков с деньгами ,которые ежедневно сотни тысяч кубов леса в гейропу отправляют нет такой мелочовки -1000 бензопил ,палатки генераторы насосы с "епицентров" и т,д
показать весь комментарий
29.06.2020 17:16 Ответить
Якісні бензопили, сокири, фінскі лісовирубувальні комбайни і цього досить що б подолати природу.
показать весь комментарий
29.06.2020 17:23 Ответить
Зелёные барыги и это продадут , как маски ,халаты , перчатки и даже военную помощь .
показать весь комментарий
29.06.2020 17:56 Ответить
Та любе... Аби експорт лісу не припиняли.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:54 Ответить
Порох уже предоставил дизель-помпы
показать весь комментарий
29.06.2020 19:09 Ответить
Украинской диаспоры по всему миру больше чем Украинцев в Украине. Когда такой катаклизм на своей Родине могли бы оказать существенную помощь. Куда они все пропали? Или они только на словах, поддерживают? Вот тебе и Весь мир с нами.
показать весь комментарий
29.06.2020 19:21 Ответить
Пил им пришлите побольше, чтобы допилили тот лес, что ещё остался!...
показать весь комментарий
29.06.2020 21:27 Ответить
 
 