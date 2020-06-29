ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари
Евросоюз для борьбы с последствиями разрушительного наводнения предоставит Украине помощь через механизм ЕС по гражданской защите.
Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари, уже 29 июня воздушным путем будут доставлены технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения пораженных районов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня самолет, который был предоставлен правительством Италии, доставит в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов", - сказал официальный представитель.
Напомним, 25 июня Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) получил запрос от Украины о помощи в преодолении последствий наводнения. Перечень материалов и специального оборудования, которое ЕС направляет в Украину, сформированы по этому запросу. Еврокомиссия помогает Украине оценивать масштаб бедствия и причиненного ущерба с использованием спутниковой картографической системы ЕС "Copernicus".
По состоянию на 29 июня в четырех западных областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской - остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. По данным ГСЧС Украины, таких пострадавших от наводнения населенных пунктов было 349. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.
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Я что-то не понял.. Наши евреи бабла просили, а им насос и пилу?
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Це ви потужно про зелених бізнесменів
Головна проблема України як держави завжди була тільки одна - не здатність українців об'єднуватися, коли не має відкритої війни. Точніше, в силу особливості (вільної) ментальності, українців дуже легко роз'єднати. Саме з цієї причини розпалася Русь. Саме з цієї причини сталася Руїна і всі інші біди України. З цієї причини *****, відчувши, що об'єднало українців, припинило активні військові дії і швиденько знайшло українцям нових ворогів замість кацяпів. ЗМІ, які на 80% підконтрольні *****, дружно засурмили про "небачену корупцію", а кацапські тролі на форумі відразу згадали про "жидів". Москва не робила нічого нового. Саме так тупих хохлів (до українців це не відноситься) вона роз'єднувала весь час скільки існує.
(козаки, цить!)
Але ж...
Тому потрібно працювати над тим, щоб таких сивох було менше, виховуючи їхніх нащадків. А кількість сивух буде зменшуватись природнім шляхом вимирання або виїздом до любої їм паРаші.
Об'єднання із такими покидьками неможливе.
Ті, кому найважливіший вміст корита, швидше виїдуть в іншу країну, ніж підуть воювати.
Якийсь слуга зробить селфіки - "зацените, какой прикольный насос на дачу"
(або з пилою - "бууууу, я маньяк-убийца!")
Але перший з помпою для відкачування води - а другий з помпою у значенні "понти, піар, відосики".
Зелебобіки, правильно я сказав?
Маску от противогаза,
На пруду огромном сельском
Буду первым водолазом.
- ЄС надасть Українінасоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводку!
P.S. пропозиція акційних товарів обмежена!
Господи, такую простую ерунду Украина могла бы выпускать сама. Наш мафиозный строй вконец развалил некогда индустриально сильную республику. Срамота!