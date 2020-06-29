Четыре года назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак

Сегодня день памяти Василия Слипака - украинского оперного певца, погибшего на Донбассе в 2016 году, защищая Украину от российской агрессии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Василий Слипак (1974-2016) – украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной "Миф".

Родился в 1974 году во Львове. Вся его жизнь была связана с пением. Девятилетним мальчиком он пришел во Львовскую государственную академическую хоровую капеллу "Дударик" и пел там до 1994 года. Вместе с капелчанами выступал на ведущих концертных площадках как Украины так и мира (Национальная опера Украины, Национальная филармония, Карнеги-Холл, собор Парижской Богоматери концертные залы Канады, Италии Голландии, Бельгии, Швейцарии, Прибалтики). Затем окончил Львовскую консерваторию.

Еще во время учебы принимал участие во многих музыкальных конкурсах и проектах. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на поступление в состав Парижской национальной оперы. Его голос позволил ему начать успешную сольную карьеру во Франции и Европе.

Около двадцати лет Василий Слипак прожил за рубежом. Свои последние концерты он дал 25-27 мая 2016 года в храме Святой Троицы в г. Лионе (Франция). Самой любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Именно отсюда появился и позывной "Миф", с которым Василий Слипак воевал на передовой. Но его любимой песней была нежная и лирическая "Місяць на небі ..."

Был известен своей волонтерской деятельностью, многочисленными делами в сфере благотворительности. Еще в начале 90-х, сразу после провозглашения независимости, Василий Слипак с братом Орестом были среди первых, которые присоединились к движению "Вера и свет", солидаризируясь с людьми с особыми потребностями.

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Во время Революции Достоинства имел контракт в Опере, и не мог вылететь в Киев. Впрочем, стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский Евромайдан, постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Когда на Донбассе началась война, создал благотворительную организацию "Fraternité Ukrainienne/ Украинское братство", помогал украинским защитникам, познакомился с воинами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии сам присоединился к ним. "Я пропустил Майдан, но войну не пропущу", - сказал Василий.

Он трижды был на фронте. Впервые отправился на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Принимал участие в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж.

В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера. Похоронили героя на Лычаковском кладбище Львова.

В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоили звание Героя Украины.

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