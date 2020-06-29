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память (1484) Донбасс (26950) Слипак (34)

Четыре года назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак

Четыре года назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак

Сегодня день памяти Василия Слипака - украинского оперного певца, погибшего на Донбассе в 2016 году, защищая Украину от российской агрессии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Василий Слипак (1974-2016) – украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной "Миф".

Родился в 1974 году во Львове. Вся его жизнь была связана с пением. Девятилетним мальчиком он пришел во Львовскую государственную академическую хоровую капеллу "Дударик" и пел там до 1994 года. Вместе с капелчанами выступал на ведущих концертных площадках как Украины так и мира (Национальная опера Украины, Национальная филармония, Карнеги-Холл, собор Парижской Богоматери концертные залы Канады, Италии Голландии, Бельгии, Швейцарии, Прибалтики). Затем окончил Львовскую консерваторию.

Еще во время учебы принимал участие во многих музыкальных конкурсах и проектах. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на поступление в состав Парижской национальной оперы. Его голос позволил ему начать успешную сольную карьеру во Франции и Европе.

Около двадцати лет Василий Слипак прожил за рубежом. Свои последние концерты он дал 25-27 мая 2016 года в храме Святой Троицы в г. Лионе (Франция). Самой любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Именно отсюда появился и позывной "Миф", с которым Василий Слипак воевал на передовой. Но его любимой песней была нежная и лирическая "Місяць на небі ..."

Был известен своей волонтерской деятельностью, многочисленными делами в сфере благотворительности. Еще в начале 90-х, сразу после провозглашения независимости, Василий Слипак с братом Орестом были среди первых, которые присоединились к движению "Вера и свет", солидаризируясь с людьми с особыми потребностями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Во время Революции Достоинства имел контракт в Опере, и не мог вылететь в Киев. Впрочем, стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский Евромайдан, постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Когда на Донбассе началась война, создал благотворительную организацию "Fraternité Ukrainienne/ Украинское братство", помогал украинским защитникам, познакомился с воинами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии сам присоединился к ним. "Я пропустил Майдан, но войну не пропущу", - сказал Василий.

Он трижды был на фронте. Впервые отправился на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Принимал участие в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж.

В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера. Похоронили героя на Лычаковском кладбище Львова.

В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоили звание Героя Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке. ВИДЕО

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Топ комментарии
+63
Вечная память Герою! Помним, гордимся... Отомстим..... Путин. сдохни, кровавый карлик!!
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29.06.2020 16:03
+57
Четыре года назад погиб Миф,а за вклад в развитие Украины, наградили Потапа и Настю,гастролировавших в то время по Мацковии. Какой пре, такие и вкладчики

Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3841
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29.06.2020 16:10
+56
Это настоящий патриот Украины. Был и останется, тому що Героi не вмирають.А какой голос!!!Душа болит, а сердце плачет... И таких людей убили твари московитские, ненавижу их всех.Но бумеранг никто не в состоянии отменить, ждите и бойтесь...
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29.06.2020 16:08
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Вечная память Герою! Помним, гордимся... Отомстим..... Путин. сдохни, кровавый карлик!!
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29.06.2020 16:03 Ответить
то-то ты тут бегаешь, уклоняясь от повесток с 2014
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29.06.2020 16:39 Ответить
Вова 4 повестки вояка ого го. Вы его выбрали то вперёд на передовую под знамёна осла Оманского.
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29.06.2020 17:20 Ответить
Это настоящий патриот Украины. Был и останется, тому що Героi не вмирають.А какой голос!!!Душа болит, а сердце плачет... И таких людей убили твари московитские, ненавижу их всех.Но бумеранг никто не в состоянии отменить, ждите и бойтесь...
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29.06.2020 16:08 Ответить
много ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ забрала эта война....
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29.06.2020 16:37 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮЧотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 1737
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29.06.2020 16:08 Ответить
Національний герой! Ніколи не забудемо!
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29.06.2020 16:08 Ответить
Четыре года назад погиб Миф,а за вклад в развитие Украины, наградили Потапа и Настю,гастролировавших в то время по Мацковии. Какой пре, такие и вкладчики

Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3841
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29.06.2020 16:10 Ответить
Мифу дали Героя Украины - это гораздо более сущетвенное признание его заслуг, чем то, что выдали потапу.
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29.06.2020 16:22 Ответить
Це так. Але те "воно", що роздавало нагороди, навіть слова не написало в пам'ять героя, не те, що відосик запилить! Хоча... Чого чекати від злопам'ятного недоумка, який навіть за ради рейтингу не висловив співчуття по смерті батька ПОП!
Воно таки дрібне, злопам'ятне, низьке, неосвічене ніщо! І такі люди, як Міф, йому наче кістка поперек горла.
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29.06.2020 20:20 Ответить
Вы абсолютно правы....Скоморох, который возглавлял путинский канал "Интер", который снимал антиукраинские фильмы на путинские деньги, который унижал и оскорблял Украину, украинский язык, Майдан, украинскую церковь, это существо никогда не наградит патриота, но он наградит себе подобных ничтожеств , пляшущих и кривляющихся за большие деньги , развлекая агрессора ...Когда в стране появится президент, награждатся будут истинные герои и гордость Украины...
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29.06.2020 23:35 Ответить
"Чого чекати від злопам'ятного недоумка, який навіть за ради рейтингу не висловив співчуття по смерті батька ПОП!"
А з якого дива він мав їх висловлювати? Чи президент має висловлювати співчуття всім, у кого померли родичі?
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30.06.2020 23:45 Ответить
Тому, що Порох сниться найвеличнішому (як він казав), заважає йому... Та майже при кожному виступі (якщо це не тематичний відосик з 20-ма дублями, на кшталт про дальнобійників) він згадує "папереднікав". Це неписане правило дипломатичного етикету. З нього є тільки одне виключення: співчуття не висловлюють ворогу.
Звичайно, і так було видно, що Петя - то ворог ЗЕ! Не путлєр, не "іхтамнєтьі", не сєпари, а саме Порох. Тепер це має ще одне підтвердження.
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01.07.2020 08:58 Ответить
Награда Потапу нивелирует тех, кто получил подобное звание народный артист! Хотя, тут бы разобраться с этими народными! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народные артисты Украины .
Кто эти все люди? Сестра Софии Ротару, Аурика. Офигеть просто. Ей то за что?
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29.06.2020 23:26 Ответить
Грош цена тем побрякушкам! Настоящая награда - это память и уважение от тех, ради кого этот Человек отдал все что у него было.
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29.06.2020 16:23 Ответить
Вы напомнили, кого наградил государственными орденами прокремлёвский скоморох, и мне опять стало тошно, гадко и мерзко от такого "главы государства"и от того, как он издевается над Украиной....
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29.06.2020 16:27 Ответить
прискорбная и огромная потеря не только для Украины, но и для мирового искусства
вечная память и слава
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29.06.2020 16:11 Ответить
Вічна пам*ять Людині з великої літери...Зелень,а хто з вас здатний на такий подвиг?
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29.06.2020 16:12 Ответить
А если призеденты играют на пианине без рук- это ништяк и нармас! Быдло ликует, значит все закономерно.
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29.06.2020 16:27 Ответить
для ватников - это да, извращение
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29.06.2020 16:29 Ответить
"Я думаю, что при нашей жизни кому-то в Голливуде захочется снять фильм о Слипаке. Потому что лучшего сюжета невозможно найти. Жил в Париже, ел круассаны, всё прекрасно - всё бросает и едет в Украину, берет оружие и защищает родную землю. На самом деле, это пример твердости, достоинства. Знаете, как струна, голым нервом ощущает несправедливость. Все ли наши артисты такие? Не все", - сказал Садовый.
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 9018
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29.06.2020 16:34 Ответить
Конечно потап получает народный артист Украины за то что Кацов развлекал в трусиках перед ними прыгал и остальных своих друзей Зечмо наградило. А вот Слипак для них чужой это им не понять они привыкли стоять раком и работать ртом при любой власти . Безродное стало без родины и флага и вот этот позор выбрал народ ... слов нету...
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29.06.2020 17:28 Ответить
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 4494
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29.06.2020 16:20 Ответить
Нація житиме доти, доки кількість дурнуватих, не досягне 75%.
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29.06.2020 16:32 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава!Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3843
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29.06.2020 16:23 Ответить
и уж точно придурка квартального не увековечат. И баллады не сложат, и памятник не поставит. А когда это квартальное говнецо/засранец склеит лапти, вряд ли кто-то всплакнет, потому что смешно....
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29.06.2020 19:30 Ответить
ты или дурак, или из рашки
Слипак сам, по зову сердца и души - отправился сражаться за Украину, потому что был ЗАЩИТНИКОМ..
в то время когда "четыриждыуклонисты" - действовали так, как пишешь ты..

И именно страна, в которой даже оперные певцы готовы отдать жизнь за свою страну - будет жить.. как бы всякой шмали не хотелось, чтобы она была "обречена"
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29.06.2020 16:28 Ответить
Ти співак чи солдат?
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29.06.2020 16:28 Ответить
ты не должен тут звиздеть про "обречённость" страны))) это твоя паРаша обречена ибо лезет во все страны с оружием без чести и опознавательных знаков
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29.06.2020 16:30 Ответить
Ваша страна ПаРаша действительно обречена. Потому что, ею правит шизоидный террорист, а обитает в ней тупая быдломасса лапотников...
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29.06.2020 16:32 Ответить
Когда убили Василия Слепака Зебил ездил В Москву видосики свои недолугие снимать и одновременно прятался от повесток в ВСУ,засранец.
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29.06.2020 16:25 Ответить
Василь Сліпак! Самий яскравий приклад для виховання української патріотичної молоді! Слава Україні! Вічна пам'ять!!!
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29.06.2020 16:27 Ответить
Взяв автомат і пішов захищати свою Батьківщину від рашистської мразоти.
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29.06.2020 16:34 Ответить
он делал то, что считал НУЖНЫМ..
и не такому тупому быдлу как ты - указывать ему как жить, и за что отдавать свою жизнь..
Во всяком случаи - о тебе Господь даже не вспомнит, да в общем-то он и не знает
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29.06.2020 16:38 Ответить
лахта, тебе не понять - ты обыкновенное быдло, у которого в голове сплошная вата)
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 2274
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29.06.2020 16:35 Ответить
Так але краще б він лишився живим і сам повчав молодь.
Царство небесне герою
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29.06.2020 17:47 Ответить
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 9292

..
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 2131
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29.06.2020 16:29 Ответить
Отак Россія 400 років знищували, і продовжує знищувати українську еліту.
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29.06.2020 16:30 Ответить
Героям слава!
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29.06.2020 16:34 Ответить
А дехто штани на сцені знімав,а ще хтось на колінах стояв і кривлявся.
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29.06.2020 16:39 Ответить
***
Своє життя, відважно і безстрашно,
неначе арію важку по нотах відспівав.
За Україну, за її честь і волю,
те найдороще, що було, віддав!

В серцях братів ти вічно будеш жити
Співати пісню недоспівану свою.
Під музику війни, під шепіт маків й жита,
під плач калини, що росте в гаю.

Співочий Янгол в синім небі на роботі
На завжди!.. Там немає забуття.
Склонімо наші голови в скорботі,
за Воїна і співака.. який віддав Життя ! ! !
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29.06.2020 16:43 Ответить
Царство Небесне Великому співаку та Великому герою...
Героям слава!!!
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29.06.2020 16:48 Ответить
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3039
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29.06.2020 17:12 Ответить
Может и самая тяжёлая утрата нашего народа в за эти 6 лет. Такие дважды не бывают, не повторяются. Для нас был духом нации---а для себя был Мифом. Так и вышло. И не все поняли пока. Запомним.
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29.06.2020 17:15 Ответить
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 4437
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29.06.2020 17:28 Ответить
Не раз напоминал. Совсем старая Лина Костенко. Не зовут на тв, не едут к ней, не читают. Ну там студенты филологи чуть. Оксана Забужко во все колокола молотит---не слышим, даже раздражает многих, а ведь аналитик сильнейший в нашей истории новейшей. Не зовут на интервью. Сложно ей понять, думать заставляет, чуть пугает она---то ли дело 95 квартал или Дизель в телевизерь. Окорочков от пуза, пива с гамна от ведра, трусы девок видны, оператор великолепен---всё видно! Кто то классно работает, в быдло превращает---и знаем их. И не по ним Майдан проехал---не раздавил---выжили твари. Всё!
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29.06.2020 17:40 Ответить
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 8941
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29.06.2020 19:36 Ответить
Ну как коментировать Лину Костенко?! И эти слова например? Только выжечь текст на спинах врагов!
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29.06.2020 22:27 Ответить
............................(((((((((Вічна пам*ять...
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29.06.2020 17:22 Ответить
Два человека- два артиста, один сделал карьеру и пел в Парижской опере, другой лабал членом по роялю, один бросив все, помчался защищать Неньку Украину, а второй откосил от повесток, один погиб за незавимость, а другой готов ее просрать.Два человека-два мира и лишь одного из них можно назвать Человечище, в то время как другого -человекоподобным
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29.06.2020 17:23 Ответить
Так і мудрий нарід обирає цю потвору... фу
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29.06.2020 17:55 Ответить
А преЗедент згадав Героя України чи за соснами потапами-білик-лорачками не розгледів?
До того ж Василь Сліпак брат Володимира Омеляна....
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29.06.2020 18:22 Ответить
Приклоняюсь........
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29.06.2020 18:26 Ответить
Я не хочу жити в державі, де для влади заслужений артист малорос Потап, а не українець Василь Сліпак! Тоді, це малоросійська держава, а не українська! На своїй Богом даній землі і герої свої мають бути! Світла пам'ять, маестро!
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29.06.2020 18:50 Ответить
Вечная память Герою! Смерть руssне.
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29.06.2020 19:21 Ответить
Вечная Память Герою и всем Героям, павшим в этой войне за Украину.
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29.06.2020 20:32 Ответить
Сонет 3296
В пам'ять про Василя Сліпака
Співать в Європі, на паризькій сцені,
Не кожному потрафить з дітлахів
«Дударика»… Додать душі страхів,
Примусивши стоять на авансцені -
Страх непідвладний навіть Авіценні,
Бо душі вельми схожі на птахів -
Багацько хто воліє, крім гріхів...
А душу не врятує й сам Скорцені,
Коли вона від страху - мов в тюрмі…
Не завше правда вирине зі ЗМІ -
Тре бачити війну на власні очі!..
Зі смертю всі стрічаються…самі…
Париж чи Україна?! Певне, «Міф»
Вчував душі всі голоси пророчі!..
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29.06.2020 20:36 Ответить
Герої не вмирають
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29.06.2020 22:26 Ответить
Вот кого нужно было выбирать в Президенты, а не ... 🤮
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30.06.2020 10:32 Ответить
 
 