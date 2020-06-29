Четыре года назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак
Сегодня день памяти Василия Слипака - украинского оперного певца, погибшего на Донбассе в 2016 году, защищая Украину от российской агрессии.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Василий Слипак (1974-2016) – украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной "Миф".
Родился в 1974 году во Львове. Вся его жизнь была связана с пением. Девятилетним мальчиком он пришел во Львовскую государственную академическую хоровую капеллу "Дударик" и пел там до 1994 года. Вместе с капелчанами выступал на ведущих концертных площадках как Украины так и мира (Национальная опера Украины, Национальная филармония, Карнеги-Холл, собор Парижской Богоматери концертные залы Канады, Италии Голландии, Бельгии, Швейцарии, Прибалтики). Затем окончил Львовскую консерваторию.
Еще во время учебы принимал участие во многих музыкальных конкурсах и проектах. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на поступление в состав Парижской национальной оперы. Его голос позволил ему начать успешную сольную карьеру во Франции и Европе.
Около двадцати лет Василий Слипак прожил за рубежом. Свои последние концерты он дал 25-27 мая 2016 года в храме Святой Троицы в г. Лионе (Франция). Самой любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Именно отсюда появился и позывной "Миф", с которым Василий Слипак воевал на передовой. Но его любимой песней была нежная и лирическая "Місяць на небі ..."
Был известен своей волонтерской деятельностью, многочисленными делами в сфере благотворительности. Еще в начале 90-х, сразу после провозглашения независимости, Василий Слипак с братом Орестом были среди первых, которые присоединились к движению "Вера и свет", солидаризируясь с людьми с особыми потребностями.
Во время Революции Достоинства имел контракт в Опере, и не мог вылететь в Киев. Впрочем, стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский Евромайдан, постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.
Когда на Донбассе началась война, создал благотворительную организацию "Fraternité Ukrainienne/ Украинское братство", помогал украинским защитникам, познакомился с воинами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии сам присоединился к ним. "Я пропустил Майдан, но войну не пропущу", - сказал Василий.
Он трижды был на фронте. Впервые отправился на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Принимал участие в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж.
В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера. Похоронили героя на Лычаковском кладбище Львова.
В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоили звание Героя Украины.
Пожалуйста, подождите...
Воно таки дрібне, злопам'ятне, низьке, неосвічене ніщо! І такі люди, як Міф, йому наче кістка поперек горла.
А з якого дива він мав їх висловлювати? Чи президент має висловлювати співчуття всім, у кого померли родичі?
Звичайно, і так було видно, що Петя - то ворог ЗЕ! Не путлєр, не "іхтамнєтьі", не сєпари, а саме Порох. Тепер це має ще одне підтвердження.
Кто эти все люди? Сестра Софии Ротару, Аурика. Офигеть просто. Ей то за что?
вечная память и слава
Слипак сам, по зову сердца и души - отправился сражаться за Украину, потому что был ЗАЩИТНИКОМ..
в то время когда "четыриждыуклонисты" - действовали так, как пишешь ты..
И именно страна, в которой даже оперные певцы готовы отдать жизнь за свою страну - будет жить.. как бы всякой шмали не хотелось, чтобы она была "обречена"
и не такому тупому быдлу как ты - указывать ему как жить, и за что отдавать свою жизнь..
Во всяком случаи - о тебе Господь даже не вспомнит, да в общем-то он и не знает
Царство небесне герою
..
Своє життя, відважно і безстрашно,
неначе арію важку по нотах відспівав.
За Україну, за її честь і волю,
те найдороще, що було, віддав!
В серцях братів ти вічно будеш жити
Співати пісню недоспівану свою.
Під музику війни, під шепіт маків й жита,
під плач калини, що росте в гаю.
Співочий Янгол в синім небі на роботі
На завжди!.. Там немає забуття.
Склонімо наші голови в скорботі,
за Воїна і співака.. який віддав Життя ! ! !
Героям слава!!!
До того ж Василь Сліпак брат Володимира Омеляна....
В пам'ять про Василя Сліпака
Співать в Європі, на паризькій сцені,
Не кожному потрафить з дітлахів
«Дударика»… Додать душі страхів,
Примусивши стоять на авансцені -
Страх непідвладний навіть Авіценні,
Бо душі вельми схожі на птахів -
Багацько хто воліє, крім гріхів...
А душу не врятує й сам Скорцені,
Коли вона від страху - мов в тюрмі…
Не завше правда вирине зі ЗМІ -
Тре бачити війну на власні очі!..
Зі смертю всі стрічаються…самі…
Париж чи Україна?! Певне, «Міф»
Вчував душі всі голоси пророчі!..