РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10978 посетителей онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
1 177 10
Иран (1736) МИД (6807) Франция (3353) черный ящик (90)

Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля во Франции, - замглавы МИД Ирана Бахарванд

Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля во Франции, - замглавы МИД Ирана Бахарванд

Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tasnim.

Он сообщил, при благоприятных условиях иранские специалисты доставят черные ящики во Францию, а работы по расшифровке начнутся 20 июля 2020 года.

"Команда экспертов и технических специалистов из Исламской Республики Иран будет руководить исследовательской работой, а считывание информации будет осуществляться под руководством и контролем иранской команды", - заявил Бахарванд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иранских студентов наказали за то, что они зажгли свечи в память о погибших при катастрофе МАУ

По его словам, другие страны, пострадавшие от крушения, могут направить представителей во Францию ​​в качестве наблюдателей.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Ще один програш "новьіх ліц" на чолі з найвеличнішим на міжнародній дипломатичній арені. Браво! Зате стадіон відкритий, будівництво доріг проінспектоване, відосик для дальнобійників запиляний!
Чому обсир@ються зелені, а на душі тошно мені?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:26
+1
Там уже все что надо почистили...не зря так долго мурыжили...наверняка эти ящики уже в паРаше побывали...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:26
+1
Если, не ровен час, кто-то согласится с "человеческой ошибкой" в данном случае, - малазийский боинг очень быстро пойдет по тому же сценарию...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один програш "новьіх ліц" на чолі з найвеличнішим на міжнародній дипломатичній арені. Браво! Зате стадіон відкритий, будівництво доріг проінспектоване, відосик для дальнобійників запиляний!
Чому обсир@ються зелені, а на душі тошно мені?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:26 Ответить
Так и стадион то "ненастоящий"

Реконструкция стадиона спортивного комплекса "Энергия" в г. Новая Каховка, в открытии которого участвовал Зеленский, обошлась городскому бюджету в 13.498 млн. гривен. Никакого участия в финансировании этого проекта государственный бюджет не принимал. Сообщение официального сайта президента Украины о том что "...було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво»" - тупая ложь и дезинформация. Единственное, что сделала ОГА -- это безальтернативно навязала своего подрядчика с завышенными сильно расценками работ.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:59 Ответить
Там уже все что надо почистили...не зря так долго мурыжили...наверняка эти ящики уже в паРаше побывали...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:26 Ответить
Если, не ровен час, кто-то согласится с "человеческой ошибкой" в данном случае, - малазийский боинг очень быстро пойдет по тому же сценарию...
показать весь комментарий
29.06.2020 16:26 Ответить
"Команда иранских експердов будет руководить... " - нушто, зеленые *********, прикольно нас всех мокнули фейсом в говно? Это лютый треш, блд. Вы идиоты сделанные вместе через _опу!
показать весь комментарий
29.06.2020 16:33 Ответить
11.01.2020 Зеленский договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке "черных ящиков". Также лидеры стран договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии. "Мы договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков", - сказал Зеленский. В Офисе президента оценили переговоры как победу украинской дипломатии.

Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд - Цензор.НЕТ 1038
показать весь комментарий
29.06.2020 16:39 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2020 16:45 Ответить
Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд - Цензор.НЕТ 9489
показать весь комментарий
29.06.2020 17:01 Ответить
Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд - Цензор.НЕТ 6416
показать весь комментарий
29.06.2020 17:00 Ответить
Если бы на моем месте был просто дурачок...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:02 Ответить
 
 