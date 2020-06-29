Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля во Франции, - замглавы МИД Ирана Бахарванд

Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tasnim.

Он сообщил, при благоприятных условиях иранские специалисты доставят черные ящики во Францию, а работы по расшифровке начнутся 20 июля 2020 года.

"Команда экспертов и технических специалистов из Исламской Республики Иран будет руководить исследовательской работой, а считывание информации будет осуществляться под руководством и контролем иранской команды", - заявил Бахарванд.

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По его словам, другие страны, пострадавшие от крушения, могут направить представителей во Францию ​​в качестве наблюдателей.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.