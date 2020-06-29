В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение, работа спортзалов и ресторанов, - ОГА
В Черновицкой области решили с 1 июля восстановить внутриобластное сообщение и разрешить работу спортзалов и ресторанов.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", - указывается в сообщении.
Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов при условии, что в помещениях будут находиться не более 10 человек.
Также с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.
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Смотрел расписание автостанций г.черновцы, там все работает, кроме центрального автовокзала.
Единственное ноу-хау этого города, полнейший бардак в автобусных перевозках.
Если в нормальных городах есть пригородные и междугородные автостанции или по направлениях, здесь - сумасшедший дом.
В один и тот же город автобусы отправляются с 4-х разных автостанций, в разных концах города.
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тму що у десятки,якщо не сотні разв більше ДОКАЗІВ "Уханського походження вірусу" і початку його мутацій З ПЕВНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ у значно пізніший час..
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