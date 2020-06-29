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МВФ (3281) опрос (2651) КМИС (317)

Более 60% украинцев считает, что Украине не нужен МВФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В Украине 61% граждан считает, что стране не нужно сотрудничать с Международным валютным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.

Более 60% украинцев считает, что Украине не нужен МВФ, - опрос КМИС 01

61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилось на 15% (с 46% до 61%).

В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8% (с 32% до 24%).

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

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Топ комментарии
+41
По ходу это те кто смотрел сериал слуга народу.
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29.06.2020 17:05
+37
та да...квартал нужнее.
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29.06.2020 17:04
+26
быдло тупое..оболваненное!
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29.06.2020 17:07
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Страница 4 из 4
Мда. Умственное развитие большей половины населения Украины просто пугает
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30.06.2020 01:54 Ответить
А умственное развитие руководства КМИС,вас не пугает?
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30.06.2020 08:43 Ответить
Меня нет. Они явно не дураки. За что заплатили, то и спрашивают. Вы же помните, как Зеля "случайно" в опросниках появился? Беда в том, что социологи могут легко манипулировать общественным мнением, чем они и занимаются. Если раньше я еще сомневался, то теперь я точно категорически против "народовластия". Потому как фактически эти манипуляторы могут получить любой желаемый ответ путем правильной постановки вопроса и нескольких передачек по ТВ - это очень опасно.
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01.07.2020 01:15 Ответить
Сама постановка вопроса нужно брать кредит или нет, абсурдна по сути ибо "что русскому хорошо,то немцу смерть". и даже понимающий в этом вопросе не может однозначно ответить не имея достаточной информации.
Точно так же и с вопросом о референдуме,нельзя однозначно ответить нужен он или нет.
То,что есть ряд вопросов,по которым не надо советоваться с народом,это однозначно.
А в государстве,где окончательное решение прямо зависит от человеческого фактора,а не законности,это выглядит как манипуляция,либо заигрывание с народом в народовластие,где влияние народа заканчивается после того,как с него "вытянут" ответ.
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01.07.2020 10:01 Ответить
Если бы вопрос был поставлен так,,Сколько вы лично готовы заплатить,что бы отказаться от услуг МВФ?"результат был бы совсем другой.
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30.06.2020 02:00 Ответить
Чудове опитування
Ще треба запитати зєлєбидло, чи вони згідні з принципом роботи синхрофазотрону. Якщо перед тим парашне телебачення скаже, що цей пристрій - буржуазний винахід, повірте, опитування "заклеймит позором" це свинство...
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30.06.2020 02:47 Ответить
Наши манкурти, як ті кацапи. Їм головне, шоб їх хазяїн на Теслі їздив, а його хата в Італії була найвища серед сусідів кацапських олігархів. МВФ їм теж не потрібен, їм краще, щоб Бєня у ***** гроші брав.
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30.06.2020 02:58 Ответить
А як не отримають пенсії і отримають ціни в 10 раз більші - то заспівають іншу пісню, але буде вже пізно, бо все повалиться і відійде. Із-за цих "квартальних фантазьорів" і країна котиться назад, а далі в прірву. Коли почнуть реально думати, а не використовувати думки Бені?
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30.06.2020 09:41 Ответить
Ну дык правильно.
В апреле нужен был транш.
А сейчас транш уже получен.
Новый транш уже не нужно. Сейчас нужно поднимать экономику и выплачивать кредиты.
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30.06.2020 11:06 Ответить
Все правильно.
В апреле нужен был кредит.
А сейчас нам новый кредит не нужен. Предыдущий ведь еще не освоили.
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30.06.2020 11:07 Ответить
- Вини, а куда мы идем?
- Свинью е***ть!
- А она даст?
- А кто вас свиней спрашивать будет!
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30.06.2020 11:21 Ответить
силос для овец, если я задам вопрос в формате, - вы за снижение зарплат, пенсий и повышения цен и как следствие против МВФ, и результат удивит даже упоротых дебилов из цирка "зе сопле", 99% будут за мвф.)))
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30.06.2020 11:33 Ответить
Коли вже проведуть опитування:
- чи потрібно платити податки?
- чи потрібно націоналізувати приватизовану олігархами власність?
- чи потрібно виплатити борги колишнього збербанку СРСР (хйло ж каже що нам щось подарував, а не обікрав нас тоді)?
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30.06.2020 20:40 Ответить
Ой!
Гаспада хорошие, а не кажется ли вам, что из этого опроса торчат уши бородатой бабушки - борящейся за возвращение Привата???
Это ж МВФ против возвращения - вот нарид должен подтягиваться...
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01.07.2020 10:57 Ответить
Возможно. А может, и кацапы стараются. Но в том, что кто-то очень нехороший такой опрос заказал, я уверен на все 100%.
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01.07.2020 22:49 Ответить
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