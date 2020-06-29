Более 60% украинцев считает, что Украине не нужен МВФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В Украине 61% граждан считает, что стране не нужно сотрудничать с Международным валютным фондом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.
61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилось на 15% (с 46% до 61%).
В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8% (с 32% до 24%).
Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.
Пожалуйста, подождите...
Точно так же и с вопросом о референдуме,нельзя однозначно ответить нужен он или нет.
То,что есть ряд вопросов,по которым не надо советоваться с народом,это однозначно.
А в государстве,где окончательное решение прямо зависит от человеческого фактора,а не законности,это выглядит как манипуляция,либо заигрывание с народом в народовластие,где влияние народа заканчивается после того,как с него "вытянут" ответ.
Ще треба запитати зєлєбидло, чи вони згідні з принципом роботи синхрофазотрону. Якщо перед тим парашне телебачення скаже, що цей пристрій - буржуазний винахід, повірте, опитування "заклеймит позором" це свинство...
В апреле нужен был транш.
А сейчас транш уже получен.
Новый транш уже не нужно. Сейчас нужно поднимать экономику и выплачивать кредиты.
В апреле нужен был кредит.
А сейчас нам новый кредит не нужен. Предыдущий ведь еще не освоили.
- Свинью е***ть!
- А она даст?
- А кто вас свиней спрашивать будет!
- чи потрібно платити податки?
- чи потрібно націоналізувати приватизовану олігархами власність?
- чи потрібно виплатити борги колишнього збербанку СРСР (хйло ж каже що нам щось подарував, а не обікрав нас тоді)?
Гаспада хорошие, а не кажется ли вам, что из этого опроса торчат уши бородатой бабушки - борящейся за возвращение Привата???
Это ж МВФ против возвращения - вот нарид должен подтягиваться...