40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
40% граждан Украины считают, что меню в заведениях общественного питания должно быть на украинском и русском языках на всей территории страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Респондентам был задан вопрос о том, на каком языке – украинском и/или русском – должно быть меню (описание блюд) в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и др.).
Чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%). На втором месте ответ "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает" (27%).
На третьем – "только на украинском языке на всей территории страны" (25%), на четвертом – "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" (1%).
Таким образом, 92% опрошенных считают, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины. На русском языке обязательно на всей территории должно быть по мнению 41% респондентов.
Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.
Пожалуйста, подождите...
Але ж і 25% - справжніх українців! (цікавий відсоток чи не так? )
А ось непримиренних узькомірцєв - нарешті 0!!!
на двох мовах : рідній і англійській
і бажано е-меню.. хто не письменний, той може зробити
замовлення по малюнках..
навіть без виклику офіціанта
буде ставати все більше, бо зеленському і акакову треба
перевибратися на другий термін
Який сенс писати двома мовами, коли мови слов'янські і назви страв схожі?... Борщ - борщ, варенное, жаренное, печеное- варений, жарений, печений, курица - курка, мясо - м'ясо, салат - салат...і т.д.
Російськомовні чудово розуміють мову коли їм це потрібно.
Тож друкувати двома подібними мовами те ж саме - марна трата паперу
КОГО они опрашивали?
Это ГДЕ "уцкраинцы требуют меню на русском языке? В Енакиево?
Это ГДЕ 61% "украинцев" против сотрудничества с МВФ?
Тупые вбросы.
А они не всегда бывают демократическими.