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опрос (2651) украинский язык (1186) язык (3551) русский язык (566) КМИС (317)

40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

40% граждан Украины считают, что меню в заведениях общественного питания должно быть на украинском и русском языках на всей территории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос о том, на каком языке – украинском и/или русском – должно быть меню (описание блюд) в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и др.).

40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС 01

Чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%). На втором месте ответ "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает" (27%).

На третьем – "только на украинском языке на всей территории страны" (25%), на четвертом – "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" (1%).

Таким образом, 92% опрошенных считают, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины. На русском языке обязательно на всей территории должно быть по мнению 41% респондентов.

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Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

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Топ комментарии
+126
Я також так вважаю, Українською та Англійською.
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29.06.2020 17:30
+70
40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5679
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29.06.2020 17:32
+66
Саме так! українською і англійською.
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29.06.2020 17:32
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Страница 5 из 5
Ось і відповідь на питання "скільки потенційних прихильників "рускава міра" наразі в Україні?". Це саме ті сорок відсотків, які цураються, не розуміють, ненавидять українську мову.
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29.06.2020 23:09 Ответить
ну 40% потенційних і ще 27% відносно толерантних.
Але ж і 25% - справжніх українців! (цікавий відсоток чи не так? )
А ось непримиренних узькомірцєв - нарешті 0!!!
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30.06.2020 08:48 Ответить
можна провести опитування в найближчому наркодиспансері. Майже сто відстотків "клієнтів" таких закладів запропонує в їдальні ставити пузир з оковитою на кожен стіл.
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29.06.2020 23:12 Ответить
вправляю с одной ноги руссскоязьчную челюсть, недорого
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29.06.2020 23:32 Ответить
На двух - на украинском для украинцев и на английском для туристов. Как везде в Мире.
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29.06.2020 23:52 Ответить
як у всьому світі..
на двох мовах : рідній і англійській

і бажано е-меню.. хто не письменний, той може зробити
замовлення по малюнках..
навіть без виклику офіціанта
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30.06.2020 00:03 Ответить
зеленський - президент лайтвати, тому вати і рузького міра
буде ставати все більше, бо зеленському і акакову треба
перевибратися на другий термін
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30.06.2020 00:09 Ответить
Хтось вірить цим фейкомьотам?
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30.06.2020 01:23 Ответить
40% довпойопів із русскоговорящою чєлюстю..
Який сенс писати двома мовами, коли мови слов'янські і назви страв схожі?... Борщ - борщ, варенное, жаренное, печеное- варений, жарений, печений, курица - курка, мясо - м'ясо, салат - салат...і т.д.
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30.06.2020 01:50 Ответить
Бвльше половини хочуть Українською і можливо,в залежності від регіону додатково,маленькими літерами мокшанською чи ще там якоюсь мадьярською.Крапка.
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30.06.2020 02:30 Ответить
та ні, грьобане КМІС - меню повинно бути українською та англійською мовами... кацапстан засунь собі в дупу... поглибше... до речі, оте, що зараз зробив кміс - це важливий елемент гібридної війни... те ж саме роблять з кросвордами - маса пиань про кацапстан, його писак, артистів, міста і т.п., але майже немає питань про Украиїну... агов, неПоважений міністре культуре... ти навіщо це крісло зайняв?
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30.06.2020 04:13 Ответить
Щовонотаке "щі закарпатскіє с мясом болєє 3 відов і сушеньім болгарским перцем красного цвєта"...
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30.06.2020 07:34 Ответить
За кожну букву російською мовою встановити плату. В бюджет. На розвиток української культури. Тариф має залежати від величини шрифту. Жодних прав тут порушуватися не буде. А держава має використовувати винятково державну мову.
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30.06.2020 08:23 Ответить
я б за вас проголосував
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30.06.2020 08:42 Ответить
Я б ніколи не пішов. Навіть, якби був молодим, а життєвий досвід був той самий. А ось радником - з великим задоволенням. Щоб самому ні за що не відповідати, а інших повчати. Це ми можемо.
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30.06.2020 09:05 Ответить
Українською та англійською.
Російськомовні чудово розуміють мову коли їм це потрібно.
Тож друкувати двома подібними мовами те ж саме - марна трата паперу
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30.06.2020 08:42 Ответить
Я також вважаю і підтримую, що меню в ресторанах має бути на двох мовах - українській і англійській. За спробу написати на мові агресора - штраф на суму, починаючи з 17 тисяч, і через місяць в країні буде все по Конституції.
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30.06.2020 08:43 Ответить
90 % украинцам это по барабану ,они рестораны не посещают.
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30.06.2020 08:54 Ответить
Ось для чого потрібно закон про референдум. Все, що тільки міститься у малороській макітрі довбня буде винесено на референдум і втілено в закон. Бо хіба не проголосують його малоросята так, як потрібно, та ще будуть технічні можливості підмахлювати.
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30.06.2020 09:17 Ответить
Виключно українська та англійська! Якщо відвідувачі ресторану звертаються до офіціанта російською - надати їм меню з подвійними цінами, про що повинно попереджувати оголошення на вході ( мати два комплекти меню - для громадян та овочів). Через рік жодного російськомовного по ресторанах не знайдете)).
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30.06.2020 09:22 Ответить
Так. Ніхто не забороняє додавати додаткову послугу.
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30.06.2020 10:50 Ответить
Да всё это полный бред?
КОГО они опрашивали?
Это ГДЕ "уцкраинцы требуют меню на русском языке? В Енакиево?
Это ГДЕ 61% "украинцев" против сотрудничества с МВФ?
Тупые вбросы.
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30.06.2020 09:37 Ответить
Нічого люди не вчаться. Мало міст знищили москалі, і мало вбили українців і собі подібних. Де російська мова там бідність, злочинність (та війна, ну якщо це не територія московії). Але "дайте говорить на русском".
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30.06.2020 09:45 Ответить
Вот "здобутки" зеленой власти: нация без языка, Украина без украинцев, сила духа не в патриотизме, будущие без самоиндификации ... Как страшный сон... нужно ж было за год так добить Украину 🤮
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30.06.2020 10:28 Ответить
А спросите может еще сколько хотят присоеденится к росисисии? Или может меню на иврите? К чему эти провокационные опросы???
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30.06.2020 10:45 Ответить
КМИС надо проверить у них всегда такие странные опросы. Давайте посчитаем сколько процентов хотят закрыть кмис?
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30.06.2020 10:47 Ответить
Менее половины имбецилов - уже хорошо.
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30.06.2020 10:49 Ответить
Ну то пояснюю для 40% на зрозумілій для них мові - Пошли нах.уй мордвины конченые.
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30.06.2020 10:49 Ответить
мнение овец и по совместительству электората цирка "зе соплей" должно быть послано на.
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30.06.2020 11:30 Ответить
Так овец становится все больше и больше. А большинство решает все.
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30.06.2020 12:54 Ответить
Та в час дії активна меншість має ту більшість на пляшчі.
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30.06.2020 16:10 Ответить
А большинство решает все - только на выборах.
А они не всегда бывают демократическими.
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30.06.2020 16:16 Ответить
Якщо на 30 році Незалежності не розуміють українську, то або тупі або твердолобі кацапи-окупанти.
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30.06.2020 13:15 Ответить
1всі ці дослідження просте вранье
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30.06.2020 15:26 Ответить
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