Все причастные к ошибке, приведшей к катастрофе самолета МАУ в Иране, арестованы, - военный прокурор Тегерана Торки
Самолет Международных авиалиний Украины сбит под Тегераном в январе из-за человеческой ошибки, а не по приказу иранского военного руководства.
Об этом заявил военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr News.
Он сообщил также, что расследование не выявило доказательств того, что уничтожение авиалайнера было связано с кибератакой на иранские системы противовоздушной и противоракетной обороны.
"Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север. Из-за этой огромной ошибки оператор системы ПВО видел самолет на своем радаре как цель, приближающуюся к Тегерану с северо-западного региона", - сказал он.
По словам Торки, оператор системы ПВО уведомил свое начальство о цели, но не получил ответа.
"Самой большой ошибкой оказалось то, что система сработала без получения разрешения по сети", - подчеркнул он, отметив, что соединение было разорвано всего на несколько секунд.
"Те, кто совершил эти ошибки, арестованы", - отметил Торки.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
29 июня стало известно, что Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки бортовых самописцев - иранские специалисты доставят черные ящики во Францию, а работы по расшифровке начнутся 20 июля 2020 года.
Пожалуйста, подождите...
может басурман?
Опять вся надежда на доброго дядю ((((
Хлопці хотіли покерувати...
Ненавиджу релігійних фантиків!
Совершенно верно. Если Украине не примет эти условия, тогда что?
Если пускала автоматика, то один из стандартных вариантов.
і,оскільки справу приховування винних курувало Гру росії,заарештованих було страчено,а розстрільна команда зникла безвісти..І,випадково, військова прокурура,де провадились жлпити була "зруйнована побутовим вибухом газу" ВЩЕНТ...
досить креативно
не так тупо,як версії раші щодо малазійського Боїнга...:
истинные братья россиянцам
- сбит под Тегераном в январе из-за человеческой ошибки,
- Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север.
- Самой большой ошибкой оказалось то, что система сработала без получения разрешения по сети", - подчеркнул он, отметив, что соединение было разорвано всего на несколько секунд.
Те "система не правильно определила", "система сработала без получения разрешения", "соединение было разорвано".... а что такое "система" в данном случае? Автоматика, люди, плохая инструкция......