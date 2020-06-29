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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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арест (10435) Иран (1736) МАУ (328)

Все причастные к ошибке, приведшей к катастрофе самолета МАУ в Иране, арестованы, - военный прокурор Тегерана Торки

Все причастные к ошибке, приведшей к катастрофе самолета МАУ в Иране, арестованы, - военный прокурор Тегерана Торки

Самолет Международных авиалиний Украины сбит под Тегераном в январе из-за человеческой ошибки, а не по приказу иранского военного руководства.

Об этом заявил военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr News.

Он сообщил также, что расследование не выявило доказательств того, что уничтожение авиалайнера было связано с кибератакой на иранские системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север. Из-за этой огромной ошибки оператор системы ПВО видел самолет на своем радаре как цель, приближающуюся к Тегерану с северо-западного региона", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иранских студентов наказали за то, что они зажгли свечи в память о погибших при катастрофе МАУ

По словам Торки, оператор системы ПВО уведомил свое начальство о цели, но не получил ответа.

"Самой большой ошибкой оказалось то, что система сработала без получения разрешения по сети", - подчеркнул он, отметив, что соединение было разорвано всего на несколько секунд.

"Те, кто совершил эти ошибки, арестованы", - отметил Торки.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также читайте: Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания по сбитому самолету МАУ, - Зеленский

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Читайте также: Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ

29 июня стало известно, что Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки бортовых самописцев - иранские специалисты доставят черные ящики во Францию, а работы по расшифровке начнутся 20 июля 2020 года.

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Топ комментарии
+3
"Переносна система, яка випустила ракету, після перезавантаження неточно визначила реальну північ. Через цю величезну помилку оператор системи ППО бачив літак на своєму радарі як ціль, що наближається до Тегерана з північно-західного регіону"
досить креативно

не так тупо,як версії раші щодо малазійського Боїнга...:Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 7308
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29.06.2020 19:12
+2
А платить кто будет ?
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29.06.2020 17:36
+2
куясебе "ошибка"!
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29.06.2020 17:47
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А платить кто будет ?
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29.06.2020 17:36 Ответить
ВОНИ І ТІЛЬКИ ВОНИ, хтось бачить інакше??? За все, за людей, за літак!!!
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29.06.2020 18:17 Ответить
как-мы рады-как-мы рады что они все из Ленинграда.
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29.06.2020 17:39 Ответить
Кафир нагло лжет. Надеюсь, международное сообщество разденет до нитки, до последнего цента его недострану.
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29.06.2020 17:39 Ответить
Уже лет 15 раздевает - санкциями.
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29.06.2020 18:18 Ответить
кафир это не то слово. кафиры это для мусульман - неверные(кои не верят в Аллаха)

может басурман?
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29.06.2020 19:37 Ответить
Кафир, т.е. не муртад.
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29.06.2020 20:40 Ответить
Надеюсь, международное сообщество разденет до нитки,
Опять вся надежда на доброго дядю ((((
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29.06.2020 20:01 Ответить
Ну так кое-кто же обьявил уже, шо после трагедии в Иране, у него там случилсь великая перемога. Шо это за дядя был, не припомнишь?
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29.06.2020 20:12 Ответить
На этот раз на злого дядю.
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29.06.2020 20:41 Ответить
а иванаиваныча арестовали?
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29.06.2020 21:34 Ответить
их в угол поставили и пирожных лишили?
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29.06.2020 17:39 Ответить
Зеле просто сказали, что он мечтал услышать.Ато расплачется.
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29.06.2020 17:40 Ответить
А Путина арештували? За продаж зброї країні-спонсору тероризму?
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29.06.2020 17:41 Ответить
не только за продажу, но и применение.
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29.06.2020 17:42 Ответить
бубочковеды щаз скажуть, шо на самом деле главный обдурыв всих сменив вояж в иран на оман...
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29.06.2020 17:42 Ответить
Хотів спочатку через Тегеран летить, а Патрушев врятував - свій єраплан подогнав!
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29.06.2020 17:49 Ответить
Да ***** на ваши приказы, кто построил эту систему ПВО которая сбила гражданский борт? Давайте вешайте собак которые убили невинных гражданских, платите компенсации семьям погибших. После этого продолжим разговор фанатики сраные.
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29.06.2020 17:46 Ответить
куясебе "ошибка"!
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29.06.2020 17:47 Ответить
І що нам з того "Халва, халва, халва..."
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29.06.2020 17:47 Ответить
11 вересня 2001 року теж була помилка?
Хлопці хотіли покерувати...
Ненавиджу релігійних фантиків!
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29.06.2020 17:58 Ответить
как арестовали так и отпустят
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29.06.2020 18:06 Ответить
У рашки научились в глаза гадить?
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29.06.2020 18:09 Ответить
Та там похоже рашка и заварила. Либо сейчас включилась. Сразу там аналитики просчитывали такое.
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29.06.2020 18:12 Ответить
Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 8446
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29.06.2020 19:14 Ответить
Они сбили наш самолёт и ставят нам условия!!!!
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29.06.2020 18:13 Ответить
Акакаяразница?
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29.06.2020 18:14 Ответить
Они сбили наш самолёт и ставят нам условия!!!!
Совершенно верно. Если Украине не примет эти условия, тогда что?
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29.06.2020 20:03 Ответить
"Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север." Made in parasha !!!
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29.06.2020 18:27 Ответить
это видать какая-то ЭВМ. ракеты то "торовские". хотя я х.з. что это за система переносная, если на лампах рукожопые клепают, ее надо перевозить грузовиком))
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29.06.2020 19:39 Ответить
Примерно такие:
Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 2511
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29.06.2020 19:54 Ответить
И поэтому выпустили две ракеты с задержкой?
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29.06.2020 18:57 Ответить
И поэтому выпустили две ракеты с задержкой?
Если пускала автоматика, то один из стандартных вариантов.
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29.06.2020 20:04 Ответить
Этот случай со сбитым украинским самрлетом показало всему миру, насколько низким авторитетом обладает Украина в лице преза Зе, надо срочно исправлять ситуацию.
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29.06.2020 19:02 Ответить
https://censor.net/ua/news/3204969/usih_prychetnyh_do_pomylky_yaka_pryzvela_do_katastrofy_litaka_mau_v_irani_zaareshtovano_viyiskovyyi

і,оскільки справу приховування винних курувало Гру росії,заарештованих було страчено,а розстрільна команда зникла безвісти..І,випадково, військова прокурура,де провадились жлпити була "зруйнована побутовим вибухом газу" ВЩЕНТ...
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29.06.2020 19:09 Ответить
"Переносна система, яка випустила ракету, після перезавантаження неточно визначила реальну північ. Через цю величезну помилку оператор системи ППО бачив літак на своєму радарі як ціль, що наближається до Тегерана з північно-західного регіону"
досить креативно

не так тупо,як версії раші щодо малазійського Боїнга...:Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 7308
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29.06.2020 19:12 Ответить
Эти дикари сперва высрали что арестовали всех виновных(зимой), потом высрали что не арестовали, теперь что это все система виновна и всех арестовали(все системы?)
истинные братья россиянцам
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29.06.2020 19:41 Ответить
Мутно, как и оч многое в Иране. Информации там боятся, тк слишком многое не соответствует желаемой картинке. Напр:
- сбит под Тегераном в январе из-за человеческой ошибки,

- Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север.

- Самой большой ошибкой оказалось то, что система сработала без получения разрешения по сети", - подчеркнул он, отметив, что соединение было разорвано всего на несколько секунд.

Те "система не правильно определила", "система сработала без получения разрешения", "соединение было разорвано".... а что такое "система" в данном случае? Автоматика, люди, плохая инструкция......
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29.06.2020 19:58 Ответить
Сигнальщик на крыше дома в ауле не тем флажком махнул и ракеты полетели.
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29.06.2020 20:03 Ответить
У нас своих обьясняльщиков таких хватает, что они нам втюхивают невтюхиваемое, чумаданы-самописцы отдайте и ловите дальше виноватых.
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29.06.2020 20:02 Ответить
Cherchez la katsappe (Шерше ля кацап)
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29.06.2020 20:08 Ответить
Эти черножопые иранцы уже тоже научились у россии красиво врать!! Не исключено, что даже эти сведения писались под диктовку татарской лошади из мида россии.
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29.06.2020 21:02 Ответить
еще раз: в режиме реального времени пианисту показали, что может случиться с его самолетом на обратном пути из Омана, психологическая атака для сговорчивости. так что лучше с патрушевым лететь
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29.06.2020 21:32 Ответить
А если еще добавить ,что через этот сектор должен был лететь через пару часов самолет Зеленского ,который находился тогда в Омане и к которому прилетели на переговоры Медведчук с представителями ОРДЛО ,чтоб покрошить конституцию ,но вроде Зеленский отказался. То эти совпадения очень чудовищны ,если конечно это совпадения.
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30.06.2020 10:16 Ответить
 
 