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Двое военнослужащих ОС ранены с начала суток на Донбассе, враг открывал огонь семь раз, - пресс-центр

Двое военнослужащих ОС ранены с начала суток на Донбассе, враг открывал огонь семь раз, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 29 июня семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики дважды обстреляли украинских защитников вблизи хутора Вольного.

"Против наших воинов противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщают в пресс-центр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ в районе Крымского,- штаб

Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского.

"Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил по нашим оборонным укреплениям еще и минометы калибра 120 мм, которые давно должны быть отведены от линии боевого соприкосновения", - подчеркивают в штабе.

Также оккупанты дважды открывали огонь из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Березового.

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. В ответ на обстрелы, для прекращения агрессивных действий оккупантов, наши подразделения открывали огонь. Захватчики получили адекватный ответ от украинских защитников. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что на всех трех участках разведения режим "Тишина" соблюдался. И в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 28 июня вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ

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Одужання хлопцям...
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29.06.2020 18:51 Ответить
небось прочитали ,шо атаман войска зелёного на самоизоляции и айсы курит...
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29.06.2020 18:56 Ответить
Двох військовослужбовців ОС поранено від початку доби на Донбасі, ворог відкривав вогонь сім разів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3602
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29.06.2020 19:19 Ответить
Когда в крайний раз Главнокомандующий упоминал потери, понесенные ЗСУ в результате действий русских оккупантов?
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29.06.2020 19:22 Ответить
Он не по тем делам, и вообще у него в голове туманный мир...
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29.06.2020 21:03 Ответить
Двох військовослужбовців ОС поранено від початку доби на Донбасі, ворог відкривав вогонь сім разів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5353
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29.06.2020 19:44 Ответить
 
 