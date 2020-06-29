Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков
Вечером 29 июня в Ивано-Франковск прибудет самолет с оборудованием для ликвидации последствий паводков на Западе Украины, переданным Украине Италией.
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером в Ивано-Франковск прибывает самолет из Италии со спецтехникой и снаряжением для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - написал Аваков.
"Протянуть руку помощи другу в тяжелые времена - это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 до разрушительных наводнений. Спасибо Луиджи Ди Майо (министр иностранных дел Италии . - Ред.)! Спасибо Италии!" - добавил Аваков.
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А де Шкірняки з літаками та дівками??))
то шо,жлобство бене-зелёное ему неприемлемо?чы внуки отобъют?
До чого піар про літаки з Італії, це як маски с КНР?
Так у нас же все необхідне є років з п'ятнадцять!