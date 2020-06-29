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Новости Паводки на Западной Украине
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Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков

Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков

Вечером 29 июня в Ивано-Франковск прибудет самолет с оборудованием для ликвидации последствий паводков на Западе Украины, переданным Украине Италией.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером в Ивано-Франковск прибывает самолет из Италии со спецтехникой и снаряжением для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - написал Аваков.

"Протянуть руку помощи другу в тяжелые времена - это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 до разрушительных наводнений. Спасибо Луиджи Ди Майо (министр иностранных дел Италии . - Ред.)! Спасибо Италии!" - добавил Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

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Топ комментарии
+6
зустрічаючі будуть на місці.

Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков - Цензор.НЕТ 8036
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29.06.2020 19:03
+5
Мендель тимчасово виконує обов'язки першої леді?
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29.06.2020 19:28
+4
Будь ласка не вставляйте авакова, нудить..
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29.06.2020 19:10
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Так это шо не деньги? Та ну, нахер...
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29.06.2020 18:57 Ответить
ОтсосНовивати буде??
А де Шкірняки з літаками та дівками??))
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29.06.2020 19:01 Ответить
зустрічаючі будуть на місці.

Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков - Цензор.НЕТ 8036
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29.06.2020 19:03 Ответить
А епіцентр де?
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29.06.2020 19:04 Ответить
він же слуга наріда от і став до нього ближче
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29.06.2020 19:05 Ответить
В центрі ...
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29.06.2020 19:08 Ответить
продать через ЭПИЦЕНТР! хорошая идея!
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29.06.2020 19:26 Ответить
Сладкая парочка : СвиноМендель и Дурноклоун .))
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29.06.2020 19:06 Ответить
Мендель тимчасово виконує обов'язки першої леді?
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29.06.2020 19:28 Ответить
першої сосни, корабельної.
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29.06.2020 19:42 Ответить
Фотошоп видно..))
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29.06.2020 20:02 Ответить
Ну ви проніцательний
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29.06.2020 20:04 Ответить
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29.06.2020 20:08 Ответить
Похоже нашлась Ленка. Ее Юлька сьела
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29.06.2020 20:23 Ответить
арсен и виллу свою итальянскую на баланс утопленного народа перерегистрирует...ради рейтингов...
то шо,жлобство бене-зелёное ему неприемлемо?чы внуки отобъют?
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29.06.2020 19:08 Ответить
Авакян у нас уже президент, ну везде свой шнобель сунет,так и хочет удержаться в своём кресле, но хрен у тебя это получится, твоё кресло у параши.
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29.06.2020 19:10 Ответить
Будь ласка не вставляйте авакова, нудить..
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29.06.2020 19:10 Ответить
Аваков! А де техніка ДСНС, вони у вашому впорядкуванні, бюджет на МВС чималий!
До чого піар про літаки з Італії, це як маски с КНР?
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29.06.2020 19:25 Ответить
а со блатский налот, католый зивёт возле наc, не хоцет памоць бинделам?..
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29.06.2020 19:44 Ответить
********* налот вже памагає бінделам на сході.
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29.06.2020 20:23 Ответить
Простите за нескромный вопрос, а обратно борт чем загрузят?
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29.06.2020 19:50 Ответить
от какой Вы...))) макаронными изделиями и равлыками )))
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29.06.2020 19:52 Ответить
та ото з...
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29.06.2020 20:00 Ответить
Может на вилле пора обстановку поменять?
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29.06.2020 19:53 Ответить
И ВСЁ !!!???
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29.06.2020 20:12 Ответить
Просили насосы, а прислали колесы?
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29.06.2020 20:52 Ответить
І що ж то за таке оборудованіє - лопати та ризові чоботи?
Так у нас же все необхідне є років з п'ятнадцять!

Літак із Італії з обладнанням для ліквідації наслідків повені прибуде до Івано-Франківська ввечері, - Аваков - Цензор.НЕТ 2798
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29.06.2020 22:25 Ответить
Нам допомагають як своїм
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29.06.2020 23:18 Ответить
 
 