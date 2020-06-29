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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) опрос (2651) КМИС (317) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

63% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, почти каждый пятый - что эпидемия закончилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

63% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, почти каждый пятый - что эпидемия закончилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

18% украинцев убеждены, что наша страна справилась с эпидемией коронавируса, а 19% - затруднились ответить.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

Респондентов попросили оценить, удалось ли, по их мнению, Украине справиться с эпидемией коронавируса, количество новых больных будет ли уменьшаться, или же Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных расти.

18% опрошенных убеждены, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро станет меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, а число новых больных будет расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

63% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, почти каждый пятый - что эпидемия закончилась, - опрос КМИС 01

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Также смотрите: Более 60% украинцев считает, что Украине не нужен МВФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+10
Кацапи в унісон з порохоботами завивають, що нема ніякого коронавірусу
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29.06.2020 20:12
+9
Не заизди вот я порохобот и официально заявляю что короновирус есть. А вот разные там зебобики и зебилы говорят что его нет!
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29.06.2020 20:14
+8
я порохобот і кажу, що коронавірус існує. Потрібно бути обережним.
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29.06.2020 20:16
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https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/29/novost/politika/ukraincy-dolzhny-byt-mentalno-gotovymi-polnomasshtabnomu-nastupleniyu-rossii-mid Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России - МИД Куда выгодно Президенту Украины переключиться на Войну или Коронавирус? а 73 % и Война надоела и Коронавирус надоел, Украинский народ сейчас на фронте нашу Родину защищает, а что же народ Украины скажет ?
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29.06.2020 20:02 Ответить
И ещё об этом....https://www.facebook.com/100008550317861/videos/2299622576999397/?__cft__[0]=AZVIlzgQmoRp79WD3qrofCGkPQnBxmBLa6BRqEjPiEHhbnpF3Iphb6vEIR-8kChrUxrFWrSXfdz8kNVTQw7prCNtOZbdg0gS3q_NdzQ4AgceVn2zpeyXzk4AaJ4vzjjZUd_hgNNXewa4vSXR5l0BBP51PoRgoU_6w-cszixLQc2iaVLMccVZjLX0zarjOM-dkwEXpwOswMZs-ACkG1sDwFjs&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/100008550317861/videos/2299622576999397
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29.06.2020 20:07 Ответить
Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных барыг??!
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29.06.2020 20:05 Ответить
Ты хочешь умереть?
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29.06.2020 20:08 Ответить
Спробуйте...))
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29.06.2020 20:13 Ответить
Ну ты сам написал Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных барыг??! Я вот и спрашиваю зачем тебе вирус который убъет тебя*!?
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29.06.2020 20:23 Ответить
У Вас уже мертво(??) почти Все...
Хамство -выжило..))
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29.06.2020 20:53 Ответить
Хм.. Опять ЗЕбил съехал с темы. Ну это ожидаемо!
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29.06.2020 21:03 Ответить
Нюю, не упоротий ж ..
А ви Лох чи неЛох??
😁
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29.06.2020 21:55 Ответить
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29.06.2020 21:31 Ответить
"...барыг-мародёров"
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29.06.2020 20:17 Ответить
Это тех которые масочки и зерно пожрали?
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29.06.2020 20:18 Ответить
це ті, що кацапам маски продали по 25 копійок за штуку.
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29.06.2020 20:23 Ответить
У першу чергу в Дніпрі і криворогатому розі.
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29.06.2020 21:44 Ответить
18 процентов за Зеленского и 18% считают что Украина справилась с короновирусом! Совпадение?
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29.06.2020 20:07 Ответить
Если безответственные политики будут в Киеве во время карантина устраивать непонятные массовки из регионов, то карантин никогда не закончится.
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29.06.2020 20:09 Ответить
Пока безответственные политики будут исполнять свои наркоманские мечты пока народ и будет отстаивать демократию!
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29.06.2020 20:11 Ответить
63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3898
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29.06.2020 20:29 Ответить
Кацапи в унісон з порохоботами завивають, що нема ніякого коронавірусу
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29.06.2020 20:12 Ответить
Не заизди вот я порохобот и официально заявляю что короновирус есть. А вот разные там зебобики и зебилы говорят что его нет!
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29.06.2020 20:14 Ответить
Не заизди вот я порохобот и официально заявляю что короновирус есть.
Наконец-то появился официальный представитель вируса)) А верительные грамоты есть?
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29.06.2020 21:08 Ответить
На твой ЗЕбильный высер и отвечать лениво
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29.06.2020 21:20 Ответить
зачем врешь что ты порохобот???ты работник петиной ботофермы???если нет то ты самый простой порохоскот!!!
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29.06.2020 22:36 Ответить
я порохобот і кажу, що коронавірус існує. Потрібно бути обережним.
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29.06.2020 20:16 Ответить
Я порохобот , и утверждаю, что кроме ковида есть туева хуча других вирусов. А наживается государство только на ковиде. Почему так?
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29.06.2020 20:51 Ответить
хз
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29.06.2020 20:58 Ответить
Государство ни на чём не наживается, у него "дірка в бюджеті", а вот отдельные его представители, та да... И не только на ковиде, он просто под руку удачно подвернулся.
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29.06.2020 21:01 Ответить
А кто этих отдельных представителей туда поставил? Не мудрый нарид? Не?
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29.06.2020 21:07 Ответить
Другого нарида у нас для вас нет.
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29.06.2020 21:25 Ответить
Є НАРОД і є "нарід" Останнього нажаль втричі більше А мізків вдев'ятеро менше.
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29.06.2020 21:49 Ответить
А чого тебе кацапска вата лайкає? Тому що ти і є кацапска вата!
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29.06.2020 20:20 Ответить
в свободное от опросов время привлечь сотрудников к угледобыче,лесоповалу...
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29.06.2020 20:13 Ответить
показово: ніякий опрос не вплине на поширення вірусу!
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29.06.2020 20:14 Ответить
Первого июля тырло зараженных будет шляться возле ДБР и кричать Дякуємо!
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29.06.2020 20:15 Ответить
ЗЕвласть закупила на миллиарды гривен китайского медицинского барахла , в частности экспресс- тесты с которыми не возможно опредилить коронавирус ( не путать с ПЦР- тестами), именно поэтому Зеленский и подписал указ , разрешающий использование лекарств не прошедших в Украине сертификацию .100% ЗЕ и его шайка используют украинцев для испытания препаратов от COVID-19 в интересах мировых фармкомпаний !
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29.06.2020 20:16 Ответить
https://twitter.com/Sho_Tam_
https://twitter.com/Sho_Tam_

Шо Там?

@Sho_Tam_

·https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1277625874527825920 1 ч

Через карантин цей пансіонат з березня ніхто не відвідує, бабусі і дідусі залишились там зовсім одні! Але зараз до них пишуть листи з усієї України! Надсилають фото квітів, рецепти, розповіді про життя. Таку акцію запустили студенти з організації "Молодь за мир".

https://twitter.com/i/status/1277625874527825920
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29.06.2020 20:16 Ответить
А что там с Ленкой? )) А то Джонсон был каждый день в эфире, а тут ее положили в госпиталь и забыли...
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29.06.2020 20:19 Ответить
на пластике .где то отвисает .делает из себя мавпочку .
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29.06.2020 20:26 Ответить
Осенью будет веселее !
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29.06.2020 20:25 Ответить
https://prm.ua/na-lvivshhini-u-rozpal-epidemiyi-vlashtuvali-masove-kupannya-u-svyatomu-dzhereli-video/?fbclid=IwAR1u7VDr6TN7IqslKrtlT016AdH6DOHlPM1RK3av2kD189NjFiTm9i98NN8 НА ЛЬВІВЩИНІ У РОЗПАЛ ЕПІДЕМІЇ ВЛАШТУВАЛИ МАСОВЕ КУПАННЯ У "СВЯТОМУ" ДЖЕРЕЛІ
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29.06.2020 20:27 Ответить
На здоровье .
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29.06.2020 20:53 Ответить
Кстати, эпидемии в упор не вижу. Мы в храме докторам разрешаем маски снимать, чтобы отдышались, бедолаги.
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29.06.2020 20:54 Ответить
Лучше б вы рясы снимали, чтоб отдышаться. Пахари...
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29.06.2020 21:05 Ответить
Желаю тебе пожизненно такого отдыха.
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29.06.2020 21:47 Ответить
Спасибо, но пономарём в своей жизни мне тоже служить приходилось Мягко говоря, не мешки ворочать 🤗.
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29.06.2020 22:18 Ответить
Почему тебя мешки соблазнили ? Пожизненно бы не ворочал).
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29.06.2020 22:25 Ответить
В жизни не ворочал ничего тяжелей авторучки Просто хотелось и пользу обществу принести, а не только рясой пол подметать, ну и отдача тоже не последне дело
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29.06.2020 22:34 Ответить
Вопрос-опрос можно поставить по-разному . Ответы -выводы тоже будут отличаться .
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29.06.2020 20:33 Ответить
63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4024

...
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29.06.2020 20:45 Ответить
Коли влада це олігофрени, то про що мова? По перше, чомусь засекретили загальну смертність в Україні по місяцям до 2019 є, а з 2020 її чомусь -зась. По друге коли влада говорить про пандемію, а по поїздам метро ходять офені, жебраки, музиканти слюняві , я думаю влада чи ку- ку, чи вона свідомо всіх хоче заразити. По третє в США така ж пандемія і вони США виділяють аж 10 млн доларів Україні, ця допомога ДСС Україн, і і її можна розглядати як хабар владі для виконання забаганок Білла і Мелінди та їх корпорації СЕРІ і NIH і чоб вони заплатили з бюджету десятки мільйонві за вакцину від ковидли.
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29.06.2020 20:45 Ответить
Побороли то, что было всегда! И помирать от рака, инфаркта, инсульта, диабета оно никому не мешало! А так хотелось надеяться, что короновирус спасет от этих страшных болячек!
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29.06.2020 20:55 Ответить
63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1530
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29.06.2020 21:00 Ответить
О Митенька нам наголосовал тут а теперь типа тупые картинки С Руской весны нам постит!
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29.06.2020 21:09 Ответить
я дико извиняюсь...а как там Первая леди??? что-то никаких сводок и известий...
по времени еще долго будет загорать ...а тот мальчик распоясался))) а мама далеко...
какие-то корабельные сосны и бабада ....даже рез/сапожки в дорогу было некому положить)))
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29.06.2020 21:31 Ответить
А где детки первой леди? Там же, где и первая леди. На морях отдыхают.
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29.06.2020 21:49 Ответить
Я так понимаю, КМИС приплачивает за публикацию этой херни
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29.06.2020 21:49 Ответить
Ковид был всегда, только ставился диагноз двусторонней пневмонии.
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29.06.2020 21:59 Ответить
Вирусная - не обязательно двусторонняя, и остальные разные бывают. Но да, они были всегда, многие переболевают вирусными, даже не догадываясь о них.
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29.06.2020 22:19 Ответить
Можна навіть не питати про те, в яких регонах найбільше впевнених у перемозі та близькому кінці всіх наших епідемій - достатньо поглянути на карту поширення короновірусу в Україні:

63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3279
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29.06.2020 22:42 Ответить
Меньше народу - больше чистого кислороду!
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29.06.2020 22:58 Ответить
пнх чмо
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30.06.2020 09:53 Ответить
голобородько, почему крадуцкий до сих пор не ответил по закону за контрабанду масок за границу в разгар эпидемии?
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29.06.2020 23:43 Ответить
Звичайно що погіршуватиметься. Адже фактично нічого не робиться для її покращення.
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30.06.2020 08:23 Ответить
 
 