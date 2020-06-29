63% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, почти каждый пятый - что эпидемия закончилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
18% украинцев убеждены, что наша страна справилась с эпидемией коронавируса, а 19% - затруднились ответить.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.
Респондентов попросили оценить, удалось ли, по их мнению, Украине справиться с эпидемией коронавируса, количество новых больных будет ли уменьшаться, или же Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных расти.
18% опрошенных убеждены, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро станет меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, а число новых больных будет расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.
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Хамство -выжило..))
А ви Лох чи неЛох??
😁
Наконец-то появился официальный представитель вируса)) А верительные грамоты есть?
https://twitter.com/Sho_Tam_
Шо Там?
@Sho_Tam_
·https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1277625874527825920 1 ч
Через карантин цей пансіонат з березня ніхто не відвідує, бабусі і дідусі залишились там зовсім одні! Але зараз до них пишуть листи з усієї України! Надсилають фото квітів, рецепти, розповіді про життя. Таку акцію запустили студенти з організації "Молодь за мир".
https://twitter.com/i/status/1277625874527825920
...
по времени еще долго будет загорать ...а тот мальчик распоясался))) а мама далеко...
какие-то корабельные сосны и бабада ....даже рез/сапожки в дорогу было некому положить)))