63% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, почти каждый пятый - что эпидемия закончилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

18% украинцев убеждены, что наша страна справилась с эпидемией коронавируса, а 19% - затруднились ответить.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

Респондентов попросили оценить, удалось ли, по их мнению, Украине справиться с эпидемией коронавируса, количество новых больных будет ли уменьшаться, или же Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных расти.

18% опрошенных убеждены, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро станет меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, а число новых больных будет расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

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Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

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