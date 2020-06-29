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металлургия (442) перевозки (518) Укрзализныця (2688)

Новый договор на ж/д перевозки: Федерация металлургов обвинила "Укрзализныцю" в игнорировании интересов экономики

Новый договор на ж/д перевозки: Федерация металлургов обвинила

Новый договор "Укрзализныци" на организацию грузоперевозок предусматривает скрытое повышение тарифов, что ударит по отечественным металлургам и снизит их конкурентоспособность на мировых рынках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

"Мы с удивлением в прессе увидели заявление от Укрзализныци о том, что они вроде учли все замечания к этим договорам и согласовали со всеми. На самом деле, это не так. Большинство наших принципиальных замечаний там не учтено, никто с нами ничего не пересогласовывал. Поэтому мнение крайне отрицательное. Мы считаем, что с 1 июля ни в коем случае нельзя вводить эти новые договора", - сказал Беленький.

Он также отметил, металлургия сейчас переживает кризис, и увеличение расходов на транспортировку продукции приведет к повышению ее себестоимости, в результате чего она будет неконкурентоспособной на внешних рынках.

"По итогам первого квартала у металлургов около 14 миллиардов гривен суммарно – это чистый убыток. Если сейчас еще будет в том числе скрытое повышение стоимости услуг Укрзализныци через этот новый договор, соответственно, от нашей конкурентоспособности уже скоро ничего не останется с такими действиями власти и госмонополий", - подчеркнул Беленький.

Напомним, ранее компания "Укрметаллургпром" заявила о давлении "Укрзализныци" на грузоотправителей с целью заставить их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок. В компании напомнили, что в "Укрзализныце" формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений. А также призвали запретить введение в действие нового договора с 1 июля и продлить срок действия нынешнего до завершения доработки его новой редакции.

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Топ комментарии
+4
А в чем пролелема? Если вам эта железная дорога не такая постройте свою!
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29.06.2020 20:13
+2
Якщо ахмєтову задорого возити укрзалізницею, то хай продасть маєток на лазуровому березі, і возить, якщо каломойші дорого - хай продає свою нерухомість у сша, якщо пінчуку - хай продасть будинок у лондоні. Але, бляха, українські залізничники мають отримувати достойну зарплатню.
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29.06.2020 20:33
+2
это называется - системный кризис управления - зеленые - сначала таможня(все просто подорожало) - потом энергетика,потом малый бизнес,теперь железная дорога и металлургия - осталось агро кризис сделать,хотя проблемы с возвратом ндс, на лицо и уронить химию и все - страну можно закрывать - дебилы с кого вы потом налоги брать будете..............
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29.06.2020 20:35
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А в чем пролелема? Если вам эта железная дорога не такая постройте свою!
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29.06.2020 20:13 Ответить
зря дуэлянтов запретили...все рейтинги бы перекрыла война на шпагах главжелезнодорожника с главметалургом...
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29.06.2020 20:22 Ответить
Якщо ахмєтову задорого возити укрзалізницею, то хай продасть маєток на лазуровому березі, і возить, якщо каломойші дорого - хай продає свою нерухомість у сша, якщо пінчуку - хай продасть будинок у лондоні. Але, бляха, українські залізничники мають отримувати достойну зарплатню.
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29.06.2020 20:33 Ответить
Те если вам поднимут цену на элестричество и газ, то вы не будете бухтеть, а пойдете дачу и машину продавать???
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29.06.2020 20:40 Ответить
Чем меньше вас, тем больше нам.
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29.06.2020 21:01 Ответить
все понятно.но будут отправлять работяг на простой и увольнять.вот и все.Польша нас ждет
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29.06.2020 21:26 Ответить
это называется - системный кризис управления - зеленые - сначала таможня(все просто подорожало) - потом энергетика,потом малый бизнес,теперь железная дорога и металлургия - осталось агро кризис сделать,хотя проблемы с возвратом ндс, на лицо и уронить химию и все - страну можно закрывать - дебилы с кого вы потом налоги брать будете..............
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29.06.2020 20:35 Ответить
А неплохо бы уронить всех вас нахер, а то вы как чемодан без ручки...
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29.06.2020 21:03 Ответить
Вспоминается - "..мы движемся к коммунизму семимильными шагами и скот за нами не поспевает..." По ходу наше светлое будущее
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29.06.2020 20:42 Ответить
Эти олигархи-железячники как-раз и виноваты в том, что экономика в заднице. Вместо того, чтобы модернизировать производство, вложить деньги в отрасли с высокой добавленной стоимостью, эти мешочники напокупали вилл и яхт, и превратили промышленно развитую страну с охренительным научным потенциалом в банановую республику, где меняют золото на бусы ( в современном их виде: вагон пшеницы на айфон).
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29.06.2020 22:23 Ответить
Там сейчас любитель кулакового фистинга бородатый «разоблачитель» члещенко в набсовете заседает. З/п в месяц у него ( на секундочку) полляма грн. не считая презентов в конвертике от дяди бени за 'правильные» решения и грязные пасквили в фейсбуках на бениных конкурентов...
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29.06.2020 22:31 Ответить
Перевожу на понятный неискушённому обывателю язык: нынешний менеджмент зелемойского из укрзализныци пытается ободрать предприятия фирташа, пинчука и немного ещё ахметова.
Но бюджет страны все равно этих поборов не увидит - все через офшорные прокладки будет падать зелемойским
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29.06.2020 22:28 Ответить
Ахметовские петухи с громким кудахтаньем идут в бой. Но калитку ахметовского курятника скоро закроют и насыпят в кормушки немного халявного пшена.
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29.06.2020 22:44 Ответить
 
 