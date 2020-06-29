В России объявили сборы резервистов летом, а не традиционно весной, и без сроков их окончания, - Бабин

Экс-представитель президента в АРК Борис Бабин завил о том, что в России объявили сборы резервистов летом, вместо традиционного весеннего периода. Также в указе не указаны сроки завершения сборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Бабин отметил: "В государстве-агрессоре президентским указом от 29.06.20 № 430 объявлен призыв лиц из запаса на военные сборы.

Такие призывы в РФ и раньше происходили ежегодно, примером по указам от 11.06.16 N 283, от 19.04.17 № 179, от 19.03.18 № 114, от 21.02.19 № 70.

И то, что сейчас эти сборы объявлены агрессором именно летом, а не традиционно весной, можно было бы объяснить и карантинными мероприятиями.

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Но на самом деле крайне важно другое.

Все указанные выше предыдущие ежегодные путинские указы предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения - до двух месяцев.

А вот сегодняшний указ, впервые в этой серии за многие годы, никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает.

Фактически им лица призываются властями РФ из запаса - до особого распоряжения.

Таким образом указ № 430 можно считать скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме.

Обычно в социально-географических условиях РФ полноценное насыщение войск призванными лицами стоит ожидать не раньше

чем через месяц, а скорее все где-то дней через сорок-пятьдесят.

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