В России объявили сборы резервистов летом, а не традиционно весной, и без сроков их окончания, - Бабин
Экс-представитель президента в АРК Борис Бабин завил о том, что в России объявили сборы резервистов летом, вместо традиционного весеннего периода. Также в указе не указаны сроки завершения сборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке
Бабин отметил: "В государстве-агрессоре президентским указом от 29.06.20 № 430 объявлен призыв лиц из запаса на военные сборы.
Такие призывы в РФ и раньше происходили ежегодно, примером по указам от 11.06.16 N 283, от 19.04.17 № 179, от 19.03.18 № 114, от 21.02.19 № 70.
И то, что сейчас эти сборы объявлены агрессором именно летом, а не традиционно весной, можно было бы объяснить и карантинными мероприятиями.
Но на самом деле крайне важно другое.
Все указанные выше предыдущие ежегодные путинские указы предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения - до двух месяцев.
А вот сегодняшний указ, впервые в этой серии за многие годы, никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает.
Фактически им лица призываются властями РФ из запаса - до особого распоряжения.
Таким образом указ № 430 можно считать скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме.
Обычно в социально-географических условиях РФ полноценное насыщение войск призванными лицами стоит ожидать не раньше
чем через месяц, а скорее все где-то дней через сорок-пятьдесят.
Пожалуйста, подождите...
Умом понимаю, что разгоняют в СМИ статистику короновируса НЕСПРОСТА, высокими показателями вируса не дают Европе открыть для украинцев границы, а, значит, мужское население не сможет уехать на заработки и покинуть Украину, мужчин готовят поставить "под ружье". Увы, реальность...
А зважаючи, що до війни готовиться лише хйло - зебіл наш нє прі дєлах - у нас доля незавидна.
За його словами, багато військових експертів та аналітиків впевнені, що Росія не зупиниться
перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей "
"Думка про можливість військового наступу розділяє значна кількість військових експертів і аналітиків. У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива як раз в найближчій перспективі. Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей ", - сказав він.https://prm.ua/v-mzs-zaklikali-ukrayintsiv-pidgotuvatis-do-povnomasshtabnogo-viyskovogo-vtorgnennya-rosiyi/
спросите у крысман, они вам скажут , что кто сдастся тому не грозит мобилизация (на первых порах)...
так что ваша жизнь это переживать проблемы, дышать на ощупь , ждать нежданчиков, бояться стабильно
вы не знаете почему в тяжёлую для нации годину (во время войны) мудрый правитель (из истории) старался прекратить междуусобицу и распри и объединить страну для отпора врагу , становился личным примером, шёл в первых шеренгах...а выбранный вами правитель, как неродной - старается ещё сильнее разобщить ряды будущих защитников, какими то бытовыми разборками с предыдущим правителем? разве это мудро и неопасно? не кажется ли вам, что он делает это для того, чтобы враг и вас и нас быстрее перебил???
Л - Логіка...
Скажи чесно, вас Петя по оголошенням понабирав? Чи ви навпаки проти нього працюєте, доводячи порохоботсвто до повного маразму й абсурду? Судячи з виборів, вам вдалося
Обосновать можете? Или так, чисто личное мнение, не знаю, но чувствую, что тут нечисто! Не может же быть, что Петя старается для Украины, он всё для себя!
"спасение утопающих, дело самих утопающих"
если агрессия на новых территориях , затянется на пару месяцев, то только тогда возможен ленд - лиз и другая помощь. НАТО. в противном случае может не успеть. путин требует у американского клоуна пять дней молчания, не даром же в Белом доме говорят, что трампутин находится сутки в просрации после телефонных переговоров с **лом.
Януковоч тишком-нишком продав їх кацапам у 2011.
Цікаво, чи полізла б до нас ерефія, ризикуючи знищенням кількох своїх міст та об'єктів?
Тоді обрали... І зараз, блть, обрали знову.
"продолжительность военных сборов - они не могут превышать 2 месяца"
Тільки львівська область гідна зватись Українцями.
А у нас даже на это нет средств ! А если мы просто возьмем и "поведемся" на его ловушку в виде траты своих последних резервов , а возможно и влезем в еще большие международные долги - то он на возьмёт БЕЗ ВСЯКОГО вторжения - за счет голодных бунтов !
При этом сам практически не потратившись... Ведь не факт, что он на самом деле проведет РЕАЬНЫЕ сборы военообязанных, а не имитацию... !
Завдяки 73%, врятувати Україну може тільки випадок (диво).
одновременно активные действия сепаратистов на Донбассе скуют маневренность ВСУ
Дослівно: "Після зустрічі (двох делегацій), Порошенко забрав мене до іншої кімнати на тет-а-тет, де попросив, щоби США підтримали його переобрання. Він також висунув низку інших прохань, на які я відреагував - і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" на прохання про підтримку".
Деталі: Він розповів, що проханням Порошенка були санкції США проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, на той момент головну суперницю Порошенка на виборах 2019 року.
Ще ненакрав лише 3 місце зайняв в укр форбс після першого президентства. бідака... а до президентства був на межі банкротства і не входив і близько в десятку найбагатіших засновник партії рицидівістів.(ПР) і СДПУо медведчука, схвалював харківський договорняк і всю свою карєру на держслужбі, крав і брехав.тому заслуга брехуна найбільша в тому що народ обрав клована. а те що він з медведчуком гра в одні ворота, так то мабуть тільки сліпі не бачуть.