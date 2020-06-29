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Новости Агрессия России против Украины
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армия РФ (18050) Бабин (76) резервисты (61)

В России объявили сборы резервистов летом, а не традиционно весной, и без сроков их окончания, - Бабин

В России объявили сборы резервистов летом, а не традиционно весной, и без сроков их окончания, - Бабин

Экс-представитель президента в АРК Борис Бабин завил о том, что в России объявили сборы резервистов летом, вместо традиционного весеннего периода. Также в указе не указаны сроки завершения сборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке 

Бабин отметил: "В государстве-агрессоре президентским указом от 29.06.20 № 430 объявлен призыв лиц из запаса на военные сборы.
Такие призывы в РФ и раньше происходили ежегодно, примером по указам от 11.06.16 N 283, от 19.04.17 № 179, от 19.03.18 № 114, от 21.02.19 № 70.

И то, что сейчас эти сборы объявлены агрессором именно летом, а не традиционно весной, можно было бы объяснить и карантинными мероприятиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам надо ментально быть готовыми к тому, что РФ не остановится перед использованием ВС для достижения своих целей, - замглавы МИД Боднар

Но на самом деле крайне важно другое.

Все указанные выше предыдущие ежегодные путинские указы предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения - до двух месяцев.

А вот сегодняшний указ, впервые в этой серии за многие годы, никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает.

Фактически им лица призываются властями РФ из запаса - до особого распоряжения.

Таким образом указ № 430 можно считать скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме.

Обычно в социально-географических условиях РФ полноценное насыщение войск призванными лицами стоит ожидать не раньше

чем через месяц, а скорее все где-то дней через сорок-пятьдесят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные группы российских инструкторов для проведения учений, - разведка

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Топ комментарии
+73
даже зебилы ждут именно от Пороха решений по оснащению ВСУ, понимая что вислюк оманський - полное ничтожество))
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29.06.2020 20:41
+61
В России объявили сборы резервистов летом , а не традиционно весной и без сроков их окончания, - Бабин - Цензор.НЕТ 1223
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29.06.2020 20:37
+50
рашка готовится нападать, а вислюк оманський - готовится курить айкосы, встречать новую "сосну" и кричать "баба - да!, бегая по роялю..
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29.06.2020 20:38
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Preuvelicyte Franciju ejio nikto nepoderzyvajet ES po LIbiji.Da I turki im ne po zubam v LIbiji
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29.06.2020 22:24 Ответить
Nezabute ecio ameriku poskolku oni mozet I tex I tex otrabotat po polnoj jesli zaxotiat ix nikto neostonovit paprostu netu sansov.I francuzov I ruskix mozet razbit v xlam
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29.06.2020 22:31 Ответить
Вполне реальный план. Судя по заговорщицким рожам митрополитов в Киево-Печерской Лавре, они в курсе предстоящих событий. Будь у нас реальные, а не бутафорские （как и все при клоуне） спецслужбы, то там была бы уже полная информация. Но, поскольку СБУ=ФИЛИАЛ ФСБ РФ, нам надеяться не на что.
Умом понимаю, что разгоняют в СМИ статистику короновируса НЕСПРОСТА, высокими показателями вируса не дают Европе открыть для украинцев границы, а, значит, мужское население не сможет уехать на заработки и покинуть Украину, мужчин готовят поставить "под ружье". Увы, реальность...
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29.06.2020 22:38 Ответить
Там в першому рядку попередження про кацапську пропаганду.
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30.06.2020 01:44 Ответить
я написал про то, что видел сам. Иногда бываю в Лавре （теперь все реже и реже）, по старой памяти общаюсь с разумными （как мне казалось людьми）, не могу не заметить рост пропоссийских настроений и уверенность в том, что "это скоро закончится", и, как обычно, разговоры о том, что "нам можно выжить только аместе с россией, Европа с Америкой нас задавят, им нужны наши земли, а рабов примут на Западе горшки носить". Хотя сами эти митрополиты до карантина из Европы не вылазили и все видели, и как живут люди, и какая там инфраструктура, но им вме не хватает в Европе духовности.
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30.06.2020 07:20 Ответить
в ваших словах є раціональне зерно.
А зважаючи, що до війни готовиться лише хйло - зебіл наш нє прі дєлах - у нас доля незавидна.
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30.06.2020 08:04 Ответить
Джангиров-конченый наркоман. Почему мы должны уделять внимание его очередному "приходу"?
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30.06.2020 00:55 Ответить
В час Ч придется массово раздавать населению оружие, если склады не будут открывать, то брать силой пока союзники обьявят бесполетную зону и будут массовые поставки из-за кордона + добровольцы со всего света.. Каждое дерево должно стать могилой для ополоумевших ватников.
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29.06.2020 22:07 Ответить
Как бы не пришлось при таком раскладе стрелять и вперёд и назад. Племя падликов морозовых не перевелось хоть убей. Может заранее их? С завтрашнего дня......
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29.06.2020 22:42 Ответить
20 мехбригад -будет спровождать вторжение, 5 бригад будут атаковать на марше, ну и тероборона будет тоже жарить шашлык - не надо делать Украине нервы..))
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29.06.2020 22:08 Ответить
А де реакція головнокомандуючого, де повноцінна територіальна оборона, Зе зрадник !!!
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29.06.2020 22:10 Ответить
а уявляєте як оно в історії буде? Останній "президент" країни - клоун
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30.06.2020 08:06 Ответить
Українці мають бути ментально готовими до воєнного наступу Росії на Україну, російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/political/671718.html "Інтерфакс-Україна".
За його словами, багато військових експертів та аналітиків впевнені, що Росія не зупиниться
перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей "
"Думка про можливість військового наступу розділяє значна кількість військових експертів і аналітиків. У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива як раз в найближчій перспективі. Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей ", - сказав він.https://prm.ua/v-mzs-zaklikali-ukrayintsiv-pidgotuvatis-do-povnomasshtabnogo-viyskovogo-vtorgnennya-rosiyi/
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29.06.2020 22:12 Ответить
У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін - Цензор.НЕТ 7912
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29.06.2020 22:39 Ответить
Цікаво, де зараз зеЛена? Одужала? А діти з батьками бубАчки де?
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29.06.2020 22:16 Ответить
Это серьезный звоночек. Похоже время влажных надежд и видосиков подходит к концу. К нам едет настоящий "цирк". Представление будет не шуточным.
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29.06.2020 22:26 Ответить
зебилы вы выбрали не преЗЕдента, а приключение на свою опу и на нашу...
спросите у крысман, они вам скажут , что кто сдастся тому не грозит мобилизация (на первых порах)...
так что ваша жизнь это переживать проблемы, дышать на ощупь , ждать нежданчиков, бояться стабильно
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29.06.2020 22:31 Ответить
У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін - Цензор.НЕТ 1194 В мире животных !У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін - Цензор.НЕТ 633
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29.06.2020 22:50 Ответить
зебилы, вопрос на засыпку:
вы не знаете почему в тяжёлую для нации годину (во время войны) мудрый правитель (из истории) старался прекратить междуусобицу и распри и объединить страну для отпора врагу , становился личным примером, шёл в первых шеренгах...а выбранный вами правитель, как неродной - старается ещё сильнее разобщить ряды будущих защитников, какими то бытовыми разборками с предыдущим правителем? разве это мудро и неопасно? не кажется ли вам, что он делает это для того, чтобы враг и вас и нас быстрее перебил???
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29.06.2020 23:10 Ответить
На тебе цукерку, порохобобик. О разобщить страну, чья бы корова мычала, чисто Петина фишка поделить украинцев на свой-чужой, по мове, вире, прописке, фамилии, полит взглядам и даже на общих проблемах страны, как пандемия. Короче всё, чего так ждут в кремле. Совпадение?..
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29.06.2020 23:50 Ответить
ты в какой тайге прописку имеешь, сосна ты непиляная?
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30.06.2020 00:04 Ответить
А вот и пример))
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30.06.2020 00:05 Ответить
всё, "чего так ждут в кремле", оговорено в омане и делается такими как ты зебилами при платной поддержке таких как ты шариковых
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30.06.2020 00:15 Ответить
Лаптьоногий, в кремлі чекають саме таких як ти. Але, підозрюю, що саме звідти ти сюди прчволав, москалику.
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30.06.2020 12:35 Ответить
Лаптьоногий твій куратор, та наймач, судячи по вечіркам його сина. Ти, як і кожен бот цензора -- прямий доказ моїх слів. Лови цукерку, фас!
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30.06.2020 13:27 Ответить
Москалю, мій куратор Україна, а з твоїх слів якутсьий скульптор фігурки ліпить. Пуйлові привіт.
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30.06.2020 22:29 Ответить
Хто не з Пєтєй, той москаль! Ага, чули вже, не спрацювало Це і є розподіл на свій-чужий, якого так чекають у кремлі. Але ж я, "москаль" з твоїх слів, сам на себе наговорюю.
Л - Логіка...
Скажи чесно, вас Петя по оголошенням понабирав? Чи ви навпаки проти нього працюєте, доводячи порохоботсвто до повного маразму й абсурду? Судячи з виборів, вам вдалося
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01.07.2020 20:32 Ответить
Недолуге, за звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не багатослівн писати про це на форумах.
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02.07.2020 21:26 Ответить
Точно, роби висновки.
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03.07.2020 00:14 Ответить
чисто Петина фишка поделить украинцев на свой-чужой, по мове, вире, прописке, фамилии, полит взглядам и даже на общих проблемах страны, как пандемия
Обосновать можете? Или так, чисто личное мнение, не знаю, но чувствую, что тут нечисто! Не может же быть, что Петя старается для Украины, он всё для себя!
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30.06.2020 16:23 Ответить
"Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа - очевидцы утверждают, что в направлении пригорода движется техника дезактивации территории. Ранее стало известно, что в данном регионе повысились уровни радиации. До сих пор неизвестно что конкретно взорвалось в районе Сестрорецка. По предварительным данным могло произойти разрушение исследовательского ядерного реактора, однако все данные противоречивые и основная информация о катастрофе - засекречена."
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29.06.2020 23:17 Ответить
а що відомо про рівні радіації у самому Пітербурзі?
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30.06.2020 07:48 Ответить
Судячи із фото, там усе Ок
У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін - Цензор.НЕТ 6365
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30.06.2020 11:36 Ответить
Ну что ж, этот сегодняшний указ российского Куйла дополнительно подтверждает справедливость опасений тех экспертов, которые в последние дни предсказывают высокую вероятность вторжения фашистской россии в Украину уже в августе - сентябре ... Наверное, кацапо-эксперты Куйлу честно доложили, что ситуацией с коронавирусом и экономикой в россии уже полная жопа и их спасет только война ...…(с)
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30.06.2020 00:06 Ответить
У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін - Цензор.НЕТ 2766
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30.06.2020 00:34 Ответить
Хорошо бы,чтоб это заявили официальные представители НАТО,а не Маломуж
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30.06.2020 00:51 Ответить
у тому то і річ
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30.06.2020 07:46 Ответить
маломуж это болтун, меле іноді таке що хотілось би вірити але....
"спасение утопающих, дело самих утопающих"
если агрессия на новых территориях , затянется на пару месяцев, то только тогда возможен ленд - лиз и другая помощь. НАТО. в противном случае может не успеть. путин требует у американского клоуна пять дней молчания, не даром же в Белом доме говорят, что трампутин находится сутки в просрации после телефонных переговоров с **лом.
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30.06.2020 21:22 Ответить
Інформація, про яку чомусь нечасто згадують. Хоч Кравчук і Кучма свого часу просерили ядерний Мьєллнір, промінявши його на будапештський піпіфакс, але в України залишалося приблизно десять тактичних ядерних боєзарядів невеликої потужності.
Януковоч тишком-нишком продав їх кацапам у 2011.
Цікаво, чи полізла б до нас ерефія, ризикуючи знищенням кількох своїх міст та об'єктів?
Тоді обрали... І зараз, блть, обрали знову.
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30.06.2020 01:14 Ответить
Ложь, от начала и до конца.
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30.06.2020 19:38 Ответить
Очередная чушь.Кремль строит Северные потоки не для того, чтобы в последний момент ЕС отвернулся и забанил проект
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30.06.2020 05:35 Ответить
кремлєботи повилізали відбілювать хазяїна
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30.06.2020 07:45 Ответить
А зачем Путину влазить в мутную аферу, после которой легко можно потерять власть? Проще спокойно качать газ по трубе и надувать щеки
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30.06.2020 20:32 Ответить
Ну хоть б проверяли инфу чтоли...
"продолжительность военных сборов - они не могут превышать 2 месяца"
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30.06.2020 07:42 Ответить
Цікаво що зебіли підпримуть у відповідь
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30.06.2020 07:45 Ответить
Курсом Адольфа Аллоизовича йдуть рашиські фашисти . Судетів, як Криму видно фюреру мало, будуть захапувати всю південну Україну. Все просто. Для Путіна чудово складається, п'ята колона - ОПЗЖ (Лихайн), Шарій, Беркут легально працює на дестабілізацію з середини.Деякі канали медіа від хабаду перекупив агент КДБ Медведчук, влада тупа як колода сосни для дров, для Білла і Мелінди влада вгробили економіку, ЄС зайнята парадами ********, в США внутрішні проблеми з наслідками від чорного рабства і еліт, які зажерлись не по чину . Тож на маленький удар Путіна до Криму світ не зреагує і навіть не здригнеться, а тупа зелена влада України тим більше, лише зро-***** скликання РНБО і а ля Тимошенкі і Турчинови будуть пальці загинати чому не потрібно чинити спротив ворогу, а здати всю зброю скопом ворогу. Баригам взагалі все це ДСС, аби прибутки їм капали в кишені і гаманці можна вільно вивезти в офшор.
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30.06.2020 08:12 Ответить
Буде показовим, що останнім президентом країни був клоун.
Тільки львівська область гідна зватись Українцями.
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30.06.2020 08:24 Ответить
***** обнулился сам и полностью обнулил россиян, ясно дав понять, что от них теперь вообще ничего не зависит в этой стране, что на хере он их всех вертел, что дальше он будет делать что в голову стукнет, т.к. если русским самим на себя и своих детей насрать, то ему и подавно.
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30.06.2020 08:27 Ответить
как раз к сборам, разграбили госрезерв...
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30.06.2020 08:52 Ответить
Мне кажется, что ***** пытается вызвать ответную реакцию Украины (призыв в армию - тем самым увеличив нагрузку на эконосику Украины), что бы в условиях кризиса окончательно разрушить нашу экономику !
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30.06.2020 11:17 Ответить
Коли ***** ударить із Криму і ОРДЛО з метою окупації Чорноморського узбережжя, вам буде глибоко наплювати на "економіку".
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30.06.2020 11:34 Ответить
Что бы "ударить" нужны СВОИ колоссальные ресурсы ! И не только человеческие ! А прежде всего экономические ! А их у него тоже нет, как и у нас... С одной лишь разницей, что кое какая экономическая подушка у него есть, что бы заниматься дутьем шёк...

А у нас даже на это нет средств ! А если мы просто возьмем и "поведемся" на его ловушку в виде траты своих последних резервов , а возможно и влезем в еще большие международные долги - то он на возьмёт БЕЗ ВСЯКОГО вторжения - за счет голодных бунтов !
При этом сам практически не потратившись... Ведь не факт, что он на самом деле проведет РЕАЬНЫЕ сборы военообязанных, а не имитацию... !
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30.06.2020 21:52 Ответить
У нас немає головного для війни із ними. Ми не може сказати "баби нових народжають" і погнати сотні тисяч на "убой", а вони - можуть. І це факт.
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01.07.2020 11:12 Ответить
Кацапам потрібно встигнути напасти до виборів у США. Вікно можливостей не безмежно.
Завдяки 73%, врятувати Україну може тільки випадок (диво).
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30.06.2020 11:33 Ответить
Чого турбуватися, 73% вже закупили собі каски, броніки і різаки з глушаками і готові з першої секунди бігти на передову. Беня побудує катера, танки і супер Нептун20. Кожного дня на трубному заводі випробовують, а беніні феросплави виготовляють ракети касу "воздух-воздух" "беняліт".
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30.06.2020 11:36 Ответить
73% піде.растів, будуть у Польщу драпати, а не каски та броніки одягати.
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30.06.2020 11:37 Ответить
Я так зрозумів ви вже пишите з окопчика.
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30.06.2020 12:01 Ответить
РФ видит, что Украина сейчас в критическом экономическом состоянии и с слабой властью и РФ считает, что надо нападать, когда противник в самом слабом состоянии. Херово это все, если РФ нападет. Украина и так сейчас в плачевном состоянии, а еще и это... Украине нужно проводить тоже мобилизацию и нужно восстанавливать ядерный статус для своей защиты!
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30.06.2020 13:26 Ответить
обожаю послушать мнения экспэрдов...
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30.06.2020 15:13 Ответить
"Украине нужно проводить тоже мобилизацию" - путин только этого и ждёт ! Что бы на это просрали всё что отсталось от нашей экономики... А потом он через свою 5 колону в Украине устроит голодные бунты... А возмёт ВСЮ Украину БЕЗ ВСЯКОГО ВТОРЖЕНИЯ !
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30.06.2020 21:55 Ответить
в начале сентября, после окончания периода отпусков, РФ организует крупномасштабную провокацию и вторгнется в Украину с юга (крымско-азовского) и севера ( харьковского направления)
одновременно активные действия сепаратистов на Донбассе скуют маневренность ВСУ
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30.06.2020 19:35 Ответить
100% будут штурмовать Херсонскую обл. для того что бы запустить воду в Крым, и это как минимум, может быть и полномаштабное нападение.
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30.06.2020 19:43 Ответить
Люди зачем вы выбрали этого Зелёнского? Пусть лучше бы был Петя у власти, как то он намного лучше смотрелся.
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30.06.2020 19:45 Ответить
После обоих Майданов Украина теряла земли. После Юща- шельф острова Змеиный. После Евромайдана- Крым и ОрДЛО. Запад верещал, в Крыму никакой активности не придпринимать и по ОРДЛО выдумывают формулы Штанмаера и Минские угоды.Меньше холуйства евро-масонам и все будет гуд
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30.06.2020 20:35 Ответить
Порошенко просив у США допомогти йому з переобранням - Болтон
Дослівно: "Після зустрічі (двох делегацій), Порошенко забрав мене до іншої кімнати на тет-а-тет, де попросив, щоби США підтримали його переобрання. Він також висунув низку інших прохань, на які я відреагував - і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" на прохання про підтримку".
Деталі: Він розповів, що проханням Порошенка були санкції США проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, на той момент головну суперницю Порошенка на виборах 2019 року.
Ще ненакрав лише 3 місце зайняв в укр форбс після першого президентства. бідака... а до президентства був на межі банкротства і не входив і близько в десятку найбагатіших засновник партії рицидівістів.(ПР) і СДПУо медведчука, схвалював харківський договорняк і всю свою карєру на держслужбі, крав і брехав.тому заслуга брехуна найбільша в тому що народ обрав клована. а те що він з медведчуком гра в одні ворота, так то мабуть тільки сліпі не бачуть.
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30.06.2020 21:33 Ответить
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