В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики. ФОТО

Во вторник, 30 июня, над территорией Украины будет атмосферный фронт, который придет с запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявила синоптик Наталья Диденко

Она отметила: "В Украину придет холодный атмосферный фронт. Он перемещается из западной Европы, сейчас он уже над Польшей. И завтра он принесет в Украину дожди, грозы, местами даже сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Особенно подчеркиваю, что в западных областях Украины ближайшей ночью будут наблюдаться сильные ливни ".

Атмосферный фронт в течение дня будет перемещаться по территории Украины в восточном направлении. И уже днем ​​фронт вытянется дождевой полосой от Черниговщины, Киевщины, через центральные области - в Винницкую и Одесской области. Над этими регионами днем ​​30 июня пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

На востоке страны, на Днепропетровщине, в большинстве южных областей - существенные дожди маловероятны. В Херсонской области без осадков.

В Киеве 30 июня днем ​​дождь и гроза, ночью - без осадков.

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Позже она опубликовала фото со спутника, на котором видно движение атмосферного фронта, отметив: "Атмосферный фронт все ближе и ближе к нам. Кто смротрел футбольный матч в Минае (Закарпатье), то видел, как игроки поднимали фонтаны на траве из-за дождя.

Вечером и ближайшей ночью фронт с дождями, местами сильными ливнями и грозами окажется над западной частью Украины, завтра днем пойдет на Север, Центр и в Одесскую область".