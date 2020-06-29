РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11356 посетителей онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
16 356 54
дожди (229) непогода (816) паводок (294) погода (2724)

В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики. ФОТО

Во вторник, 30 июня, над территорией Украины будет атмосферный фронт, который придет с запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявила синоптик Наталья Диденко

Она отметила: "В Украину придет холодный атмосферный фронт. Он перемещается из западной Европы, сейчас он уже над Польшей. И завтра он принесет в Украину дожди, грозы, местами даже сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Особенно подчеркиваю, что в западных областях Украины ближайшей ночью будут наблюдаться сильные ливни ".

Атмосферный фронт в течение дня будет перемещаться по территории Украины в восточном направлении. И уже днем ​​фронт вытянется дождевой полосой от Черниговщины, Киевщины, через центральные области - в Винницкую и Одесской области. Над этими регионами днем ​​30 июня пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

На востоке страны, на Днепропетровщине, в большинстве южных областей - существенные дожди маловероятны. В Херсонской области без осадков.

В Киеве 30 июня днем ​​дождь и гроза, ночью - без осадков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Западе Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки, - ГСЧС

Позже она опубликовала фото со спутника, на котором видно движение атмосферного фронта, отметив: "Атмосферный фронт все ближе и ближе к нам. Кто смротрел футбольный матч  в Минае (Закарпатье), то видел, как игроки поднимали фонтаны на траве из-за дождя.

Вечером и ближайшей ночью фронт с дождями, местами сильными ливнями и грозами окажется над западной частью Украины, завтра днем пойдет на Север, Центр и в Одесскую область".

В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
про море...

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 1231
показать весь комментарий
29.06.2020 21:47
+6
Словно из водопровода льёт на нас с небес вода.
Полгода плохая погода, полгода совсем никуда (с)
В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики - Цензор.НЕТ 6357
показать весь комментарий
29.06.2020 21:31
+4
Не знаю, шо там за похолодание, но смотрю прогноз на америкоском ресурсе - у нас на юге к выходным - 36-37 жары. Холод лютый.
показать весь комментарий
29.06.2020 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не кіпішуй, друже, Закарпаття не смоет к чертям, усе красиво стікає до мадярів і словаків, там водичка і сміття мирно собі розтікаються...
показать весь комментарий
29.06.2020 21:51 Ответить
а шо це про погоду мона таке написати шоп воно "птічками" пішло?
показать весь комментарий
29.06.2020 22:03 Ответить
Словно из водопровода льёт на нас с небес вода.
Полгода плохая погода, полгода совсем никуда (с)
В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики - Цензор.НЕТ 6357
показать весь комментарий
29.06.2020 21:31 Ответить
На улице жарко, поэтому прохлада не помешает.
показать весь комментарий
29.06.2020 21:34 Ответить
Брехня!
показать весь комментарий
29.06.2020 21:35 Ответить
а через неделю 35 обещают
показать весь комментарий
29.06.2020 21:43 Ответить
про море...

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 1231
показать весь комментарий
29.06.2020 21:47 Ответить
лучше!
показать весь комментарий
30.06.2020 00:28 Ответить
Завтра на шашлички..))
показать весь комментарий
29.06.2020 21:53 Ответить
Завтра на роботу! Вихідні вже скінчилися!!
показать весь комментарий
29.06.2020 22:10 Ответить
Не знаю, шо там за похолодание, но смотрю прогноз на америкоском ресурсе - у нас на юге к выходным - 36-37 жары. Холод лютый.
показать весь комментарий
29.06.2020 21:54 Ответить
Навіщо взагалі Україні утримувати свій гідрометцентр якщо у інеті сотні ресурсів про погоду безкоштовних...)))
показать весь комментарий
29.06.2020 22:12 Ответить
Самий чесний прогноз у Бацькі. Може він своїх синоптиків розстрілює за брехню. Диктатор все ж таки.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:56 Ответить
в усяку погоду стане в пригоді кондіціонєр.м Купуйте той, який гріє при -15*С
показать весь комментарий
29.06.2020 22:01 Ответить
Так, кондішн - це класно! Цілий день під ним сиджу, як замерзну - виходжу на вулицю погрітися))
показать весь комментарий
29.06.2020 22:12 Ответить
Навіщо виходити? Тепленько вдягайтесь: кальсони з підігрівом, шапку, рукавиці та уггі.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:53 Ответить
Синоптики совсем озверели. Где нормальная погода? Может их на кол посадить?
показать весь комментарий
29.06.2020 22:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Будут меня искать в погонах,
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Даже друзья забудут имя,
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Двери приличные закроют.
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Что мне косые эти взгляды,
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Я вне закона.
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Я - синоптик, я - синоптик

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 3662
показать весь комментарий
29.06.2020 22:29 Ответить
Хвронт, дійди хоча б до Києва..
показать весь комментарий
29.06.2020 22:16 Ответить
А плотики и видеокасеты в передачке будут?
показать весь комментарий
29.06.2020 22:36 Ответить
Уважаемые господа!Разрешите вас утешить. Если было плохо то значит станет еще хуже.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:38 Ответить
Головне, щоб до Криму не дійшло...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:39 Ответить
ага у нас на западе сегодня было +31 в тени, смотрите в центре не замерзните завтра
показать весь комментарий
29.06.2020 22:51 Ответить
я что то ничего не понял... СНБО зели давиче объявляло, что в Украине катастрофическая ситуация с нехваткой воды... Пора поднимать цены на воду... А тут вот такая херь зеленая ....просто нафиг заливает всю Украину... Так надо бы снизить цену за коммуналку... за холодную воду хотябы. Ч то не? Не получится? Все равно не хватать воды? Ну тогда просто так поднять цены.... Нафига это снбо с этим зеленым идиотом?
показать весь комментарий
29.06.2020 23:21 Ответить
СНБО устанавливает цены на воду по вашему?
показать весь комментарий
30.06.2020 02:59 Ответить
когда шут в президентах, так и СНБО - регулятор цен
показать весь комментарий
30.06.2020 06:07 Ответить
Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа - очевидцы утверждают, что в направлении пригорода движется техника дезактивации территории. До сих пор неизвестно, что конкретно взорвалось в районе Сестрорецка. По предварительным данным, могло произойти разрушение исследовательского ядерного реактора, однако все данные противоречивы и основная информация о катастрофе - засекречена. (с) И ветер идет к нам...
показать весь комментарий
30.06.2020 00:00 Ответить
А на Сумщині дощ не завадив би. Без граду........ звичайно.
показать весь комментарий
30.06.2020 07:32 Ответить
А ось якби ви ліс не рубали, дощі би не прийшли! ?
показать весь комментарий
30.06.2020 10:48 Ответить
 
 