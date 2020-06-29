Бывшего премьера Франции Фийона приговорили к 5 годам тюрьмы за фиктивное трудоустройство жены своей помощницей
Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о фиктивном трудоустройстве его жены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Ростислав Демчук
Жена, Фийон Пенелопа приговорена к трем годам условно за соучастие и укрывательство растраты государственных средств.
Супруги также должны будут выплатить штраф государству по 375 000 евро каждый.
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении Фийона в середине марта 2017 годы после публикации в журнале Canard Enchaine, где утверждалось, что Фийон, будучи парламентарием в двухтысячном году, сделал жену своей фиктивной помощницей в парламенте и выплатил ей сотни тысяч евро.
Публикация появилась в разгар президентской гонки, фаворитом которой считался Франсуа Фийон - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы".
Фийон называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
P.S. Фийон был премьер-министром в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози, а в 2017 году имел все шансы стать президентом Франции".
Пожалуйста, подождите...
Назови их.
вже мусять бути в буцегарні!
Плотніцкій і Захарченко?
Тут справедливістю і не пахне... 20 років пройшло... І посадили... За 100 тисяч євро!))
Більше на заказуху схоже...
А взагалі крадуть всюди, мафія безсмертна, офшори теж.
Он фотографирует)))
Свинья, увидавшая на дворе мангал,
начала лаять на чужиж и ловить мышей..
😁
-http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
-https://censor.net/news/3202900/rada_razreshila_napravlyat_sredstva_fonda_borby_s_sovid19_na_stroitelstvo_dorog_pokupku_oborudovaniya
И баба была бы рабочая...и проблем нет...