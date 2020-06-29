Бывшего премьера Франции Фийона приговорили к 5 годам тюрьмы за фиктивное трудоустройство жены своей помощницей

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о фиктивном трудоустройстве его жены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Ростислав Демчук

Жена, Фийон Пенелопа приговорена к трем годам условно за соучастие и укрывательство растраты государственных средств.

Супруги также должны будут выплатить штраф государству по 375 000 евро каждый.

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении Фийона в середине марта 2017 годы после публикации в журнале Canard Enchaine, где утверждалось, что Фийон, будучи парламентарием в двухтысячном году, сделал жену своей фиктивной помощницей в парламенте и выплатил ей сотни тысяч евро.

Публикация появилась в разгар президентской гонки, фаворитом которой считался Франсуа Фийон - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы".

Фийон называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

P.S. Фийон был премьер-министром в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози, а в 2017 году имел все шансы стать президентом Франции".