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подделка (430) Франция (3353)

Бывшего премьера Франции Фийона приговорили к 5 годам тюрьмы за фиктивное трудоустройство жены своей помощницей

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о фиктивном трудоустройстве его жены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Ростислав Демчук

Жена, Фийон Пенелопа приговорена к трем годам условно за соучастие и укрывательство растраты государственных средств.

Супруги также должны будут выплатить штраф государству по 375 000 евро каждый.

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении Фийона в середине марта 2017 годы после публикации в журнале Canard Enchaine, где утверждалось, что Фийон, будучи парламентарием в двухтысячном году, сделал жену своей фиктивной помощницей в парламенте и выплатил ей сотни тысяч евро.

Публикация появилась в разгар президентской гонки, фаворитом которой считался Франсуа Фийон - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы".

Фийон называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

P.S. Фийон был премьер-министром в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози, а в 2017 году имел все шансы стать президентом Франции".

Бывшего премьера Франции Фийона приговорили к 5 годам тюрьмы за фиктивное трудоустройство жены своей помощницей 01

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Топ комментарии
+34
Страшно себе представить на сколько пожизненных уже зэшмаркля с дерьмаками «нацарювала»...
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29.06.2020 22:04
+24
у нас бы тюрем не хватило........
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29.06.2020 22:02
+20
У зебила вся семья "трудоустроена". Причём все несут откровенный бред за счёт бюджета.
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 9022
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29.06.2020 22:15
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Правила форума Совет форумчан
у нас бы тюрем не хватило........
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29.06.2020 22:02 Ответить
Тим паче, шо Малюська їх продав.
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29.06.2020 22:19 Ответить
Это ж всех депутатов ВР всех созывов привлекать пришлось бы . Там же что не помощник то родственник .
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29.06.2020 23:46 Ответить
если не изменяет память там только оплачиваемых можно 6-7 иметь и неоплачиваемых вроде 35)))
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29.06.2020 23:57 Ответить
А дерев?
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30.06.2020 02:25 Ответить
Все беды из-за баб
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29.06.2020 22:03 Ответить
Или как говорят англичане - шершеляфа.
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29.06.2020 22:07 Ответить
Cherchez la money.))
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29.06.2020 22:15 Ответить
Иногда, ради разнообразия можно и верхней головой думать. Но Фийон решил иначе
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29.06.2020 22:11 Ответить
развестись нада было
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30.06.2020 12:36 Ответить
Страшно себе представить на сколько пожизненных уже зэшмаркля с дерьмаками «нацарювала»...
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29.06.2020 22:04 Ответить
24-летний чиновник Дмитрий Вовк, назначеный временно исполняющим обязанности главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, до последнего времени работал менеджером кондитерской корпорации Roshen в Москве
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29.06.2020 22:43 Ответить
В ;Рошен; тупих не тримають.
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29.06.2020 22:52 Ответить
і тому ти там не працюєш?
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30.06.2020 05:44 Ответить
Я не кондитер, мала.
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30.06.2020 06:07 Ответить
https://censor.net/user/384457, т.е. люди Ахметова и Коломойского были на больших постах и при Порошенко?

Назови их.
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29.06.2020 22:19 Ответить
Эх, вас наверное ждут, вы же знаете, как это сделать и не развалить страну? А вот Порошенко попробовал одного олигарха скинуть и теперь вся страна с протеге этого олигарха в роли призедента - мучаецца. Но, вы справитесь, безапелляционность заявлений выдает в вас человека мудрого и рассудительного
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29.06.2020 22:25 Ответить
Мучается ваша свинособакия, с вашим ******
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29.06.2020 22:29 Ответить
А-а, ты как член этой свинособакии мне ее даришь, что ли? Спасибо, конечно, но не надо, у меня и без ***** зеленое чмо есть, жду когда пройдет
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29.06.2020 22:46 Ответить
Політичні переслідування..?😏
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29.06.2020 22:06 Ответить
твоего бубочку если и будут преследовать то только по статье 307 - "хранение и приобретение"
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29.06.2020 22:20 Ответить
про такую справедливую фемиду МЫ И МЕЧТАТЬ НЕ СМЕЕМ
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29.06.2020 22:09 Ответить
В вашей свинособакии, да
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29.06.2020 22:30 Ответить
Ойц, наші ВСІ впоредні прези і цей(?)
вже мусять бути в буцегарні!
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29.06.2020 22:11 Ответить
Ваші?
Плотніцкій і Захарченко?
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29.06.2020 22:15 Ответить
Вас -на аналізи..))
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29.06.2020 22:29 Ответить
БЛИН , какой пример для НАБУ
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29.06.2020 22:13 Ответить
'справедливу'????
Тут справедливістю і не пахне... 20 років пройшло... І посадили... За 100 тисяч євро!))
Більше на заказуху схоже...
А взагалі крадуть всюди, мафія безсмертна, офшори теж.
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29.06.2020 22:14 Ответить
У зебила вся семья "трудоустроена". Причём все несут откровенный бред за счёт бюджета.
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 9022
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29.06.2020 22:15 Ответить
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 8168
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29.06.2020 22:16 Ответить
Коломойський займається цим з 2014 року, якщо не раніше
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29.06.2020 22:29 Ответить
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 2752
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29.06.2020 22:17 Ответить
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 5953
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29.06.2020 22:19 Ответить
Что???? разве можно так с политиками!? Нам такие "европейские ценности" не нужны!Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 7412
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29.06.2020 22:19 Ответить
Ой, у вас янукович кудись відпав? З чого б це?
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29.06.2020 22:29 Ответить
Точняк. Но я не специально....
Он фотографирует)))
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29.06.2020 22:39 Ответить
теперь понятно нафига бубочке закон о статусе первой леди?
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29.06.2020 22:21 Ответить
Ну французы и тупые Надо было закон о первой и второй леди принять!
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29.06.2020 22:21 Ответить
В Ю.Кореи ваще жессссть!))
Свинья, увидавшая на дворе мангал,
начала лаять на чужиж и ловить мышей..
😁
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29.06.2020 22:21 Ответить
тю, Зеленский весь "квартал" тоудоустроил!
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29.06.2020 22:24 Ответить
Да и Юзик - живой пример - жену помощницей устроил. Я еще думал - как он со своим мозгом динозавра до этого додумался. Но кто же знал, что он историей политики Франции увлекается, в перерывах между трускавецким вышем
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29.06.2020 22:33 Ответить
За працевлаштування "корабельної сосни" когось посадать?
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29.06.2020 22:26 Ответить
Корабель🤪
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30.06.2020 02:29 Ответить
О це і є реальна демократія з реальним правосуддям...Можна їх як завгодно обзивати - французів, як завгодно до них відноситися але цього у них не відняти.
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29.06.2020 22:27 Ответить
К демократии это не имеет никакого отношения. Скорей сработал принцип неотвратимости наказания, что лишний раз доказывает, что Франция - правовое государство.
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30.06.2020 01:36 Ответить
Не може бути правовоі держави якщо там відсутня демократія , це нонсенс
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30.06.2020 09:42 Ответить
Наверное, Вы все же правы. По крайней мере сейчас я не могу привести пример недемократических стран, где обеспечивается верховенство права.
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30.06.2020 22:45 Ответить


-http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
-https://censor.net/news/3202900/rada_razreshila_napravlyat_sredstva_fonda_borby_s_sovid19_na_stroitelstvo_dorog_pokupku_oborudovaniya
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29.06.2020 22:39 Ответить
наш весь квартал пристроил. и пох...
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29.06.2020 22:46 Ответить
Портнов, конечно, погиб на дросселях..))
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29.06.2020 22:46 Ответить
Интересно, наших за геноцидокарантин ждет тюряга и штраф или нет? Они мне рассказали о том что мне положена смехопомощь через неделю после окончания срока подачи заявления, гниды. Засужу.
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29.06.2020 22:48 Ответить
Ещё. Это сколько бы набежало за трудоустройство корабельных сосен без анала?
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29.06.2020 22:48 Ответить
Они в разговоре не утверждали что для нее анал- табу! Про табу другая история, там проститутка была, а они поприличнее политиков.
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29.06.2020 22:50 Ответить
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 7500
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29.06.2020 22:49 Ответить
От дурні-приїхали б Україну-тут все "політичне переслідування" -навіть мародерів не саджають.
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30.06.2020 00:16 Ответить
Лишенцы,, вы до сих пор в Борисполе дежурите?
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30.06.2020 06:53 Ответить
У нас на таке і уваги не звертають.
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30.06.2020 01:11 Ответить
Не здогадуєшся, чому?
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30.06.2020 06:58 Ответить
Разборки в правящем классе.
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30.06.2020 01:28 Ответить
Для Вовки 95 квартал - это семья ... дальше сами понимаете ... Французский бы суд с обвинителями просто сломался ...
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30.06.2020 01:44 Ответить
Предупреждение для все любителей и пособников путина.
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30.06.2020 02:38 Ответить
У Франції, Ізраїлі пакують в тюрягу перших осіб, і ніхто не хрюкає про політичні переслідування.
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30.06.2020 05:16 Ответить
Во Франции и Израиле предьявляют реальные обвинения...а высосанные из пальца портнова...или другого его органа...
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30.06.2020 08:08 Ответить
Вот где суды работают на государство а не на олигархов.
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30.06.2020 06:57 Ответить
Корабельную сосну нужно было в помощницы брать...а не жену...как наше зеленое стадо...
И баба была бы рабочая...и проблем нет...
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30.06.2020 08:05 Ответить
У нас бы так. А то одного барыгу, обокравшего всю страну посадить никак не могут Он еще и насмехается и издевается над правосудием.
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30.06.2020 08:47 Ответить
Это несомненно политические репрессии. Хоть у омеляна-гиперлупа спросите...
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30.06.2020 10:25 Ответить
 
 