РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11325 посетителей онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
10 713 33
Нидерланды (1532) суд (24820) Боинг-777 Malaysia Airlines (1370)

Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемых действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемых действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Многочисленные ходатайства, которые на прошлой неделе направили суду по делу MH17 защитники обвиняемого Олега Пулатова, вызывают стресс и "эмоциональные качели" у родственников жертв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Антон Котте, чьи сын, невестка и внук находились на борту разбившегося малайзийского Boeing.

"Стратегия защиты болезненна для родственников жертв. Я ценю, что все стороны в деле стараются относиться к родственникам с осторожностью, но никто из них может полностью понимать, что мы переживаем", – отметил он.

По его словам, адвокаты Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк показали множество видеозаписей с заявлениями людей, которым нельзя доверять безоговорочно.

"Защита сама делает то, в чем обвиняет прокуратуру. Они приводят заявления людей, но мы не знаем, проверены ли они. Откуда это видео? Вы можете это доказать? На самом деле, они действуют в том же духе, как и российские власти: приводят много разных людей, которые рассказывают что угодно, но мы не знаем, говорят ли они по доброй воле. Стоит ли доверять тому, что они говорят?" – задался вопросом Котте.

22 июня адвокаты Пулатова поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ.

Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты не считают их вероятными. На заседании 3 июля суд решит, какие из запросов защиты Пулатова подлежат удовлетворению.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Европейцы с тонкой душевной организацией познакомились с реальным положением дел.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:38
+14
Очень рад, что расейские адвокаты выматывают кишки из нидерладского правосудия, из родственников погибших...Это очень хорошо для нас, для Украины...Может быть после этих издевательств многим европейцам симпатизирующим ПаРаше станет ясно, какая же путен дрянь и какую опасность для человечества представляет его режим...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:42
+10
Самое время выпустить на Западе в продолжение этой темы статью, чтобы поняли - что такое паРаша...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Европейцы с тонкой душевной организацией познакомились с реальным положением дел.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:38 Ответить
Самое время выпустить на Западе в продолжение этой темы статью, чтобы поняли - что такое паРаша...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:43 Ответить
умным статьи не нужны, дуракам не помогут.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:39 Ответить
Всё дело в том, что на "дураков" действуют эмоциями...
показать весь комментарий
30.06.2020 00:15 Ответить
Это правда. К сожалению голландцы скорее станут жертвами "стокгольмского синдрома", чем те кто требуют отмщения. За всех конечно не говорю.
показать весь комментарий
30.06.2020 00:44 Ответить
що можливо їх чекає, якщо просеруть Україну
показать весь комментарий
30.06.2020 07:55 Ответить
Очень рад, что расейские адвокаты выматывают кишки из нидерладского правосудия, из родственников погибших...Это очень хорошо для нас, для Украины...Может быть после этих издевательств многим европейцам симпатизирующим ПаРаше станет ясно, какая же путен дрянь и какую опасность для человечества представляет его режим...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:42 Ответить
какие рассейские адвокаты что за бред там адвокаты Нидерландов... а не россияне... вопрос просто в продажности проституток адвокатов за огромнейшие бабки такие что дадут возможность адвокатам даже при проигрыше прикупить каждому по небольшому островку...
тут вопрос скорее МОРАЛЬНОСТИ но ..бабло правит миром..увы и увы.. просто бумеранг возвращается и всегда когда то сами адвокаты или их дети родные родители попадут в точно такой же расклад в самолете и они станут на место тех кого они сегодня пинают ногами...
показать весь комментарий
30.06.2020 00:23 Ответить
не думаю,що до "цивілізованих європеців" дійде...(
Європа вже згнила як цивілізація...НА ЖАЛЬ..
Інколи думаєш навіть -КУДИ МИ ЙДЕМО..

Поляки давно задумались..
показать весь комментарий
30.06.2020 09:58 Ответить
Ти мариш.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:56 Ответить
При чому тут судовий процес до родичів ? Нехай собі їдуть куди хочуть
показать весь комментарий
29.06.2020 22:59 Ответить
Козлостан немає інших варіантів, лише ліпити горбатого до стіни. І вже давно зрозуміло що з вердиктом суду вони не погодяться ніколи,а втiм всім глибоко насрати погодиться кацапня чи ні, платитимуть по любе , і репутацією теж
показать весь комментарий
29.06.2020 22:57 Ответить
Ну так суд же не над кацапстаном. Есть четыре частных лица которые по версии обвинения сбили лайнер. Или бабло, или отсутствие причиндал, или "стокгольмский синдром", но что-то мешает назвать вещи своими именами.
Ни в чем не обвиняю голландцев, нам за зебилами тоже не надо далеко плавать.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:57 Ответить
Кацапам -- кацапская поговорка : - сколько клубочку не виться , а конец всегда будет .
показать весь комментарий
29.06.2020 23:03 Ответить
Саме смішніше, що і цю "поговорку" вони вкрали.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:23 Ответить
Россия- самая мерзопакостная, сволочная страна на земном шаре,где бывшие надзиратели за концлагерями совка(совицкая окупация), переместились во все властные структуры и правят уже не лагерями, а всей страной, как одним большим лагерем.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:07 Ответить
не россия, а советский народ
показать весь комментарий
30.06.2020 00:30 Ответить
На *****.
показать весь комментарий
30.06.2020 00:46 Ответить
********* ще ЖОДНОГО РАЗУ не взяла на себе відповідальність за збиття пасажирського літака!!!! А це вже не перший і не другий раз, коли вони збивають НЕ військовий літак!!! КАЦАПСТАН - загроза для ЦІЛОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ!!!!! КАЦАПСТАН ПОТРІБНО РОЗВАЛИТИ!
показать весь комментарий
29.06.2020 23:24 Ответить
Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно - Цензор.НЕТ 1643
показать весь комментарий
30.06.2020 00:02 Ответить
историческая справедливость!
показать весь комментарий
30.06.2020 22:40 Ответить
а когда обвинение все проговорит, добавится адвокат второго обвиняемого. и т.д.
и суд потеряет всякий смысл, тем более, главный кукловод вообще ни при чем...
только Божий суд достанет всех и по полной
показать весь комментарий
30.06.2020 00:28 Ответить
Сруть там якраз голландські адвокати з європейською освітою і ліцензією. Але сруть так по кацапські, наче на кацапії народилися.
показать весь комментарий
30.06.2020 01:09 Ответить
Работа у адвокатов такая. Не зря же есть такая Американская пословица
-What do you call a thousand lawyers chained together at the bottom of the ocean?
- A good start.

"- Как ты назовешь тысячу адвокатов, скованных вместе цепью на дне океана?
-Хорошее начало".
показать весь комментарий
30.06.2020 02:33 Ответить
Як то кажуть: «Цинічніше за адвокатів лише патологоанатоми».
показать весь комментарий
30.06.2020 02:47 Ответить
Нужно набраться терпения. пусть весь мир лишний раз убедится как 5-километровый истребитель "сбил" лайнер. Суд вынужден выслушать весь бред защиты, чтобы не быть обвиненным в предвзятости и необъективности..
показать весь комментарий
30.06.2020 07:02 Ответить
"Стратегія захисту болюча для родичів жертв. Я ціную, що всі сторони в справі намагаються ставитися до родичів з обережністю, але ніхто з них не може повністю розуміти, що ми переживаємо



дивні люди у Гнилій Європі...


Досі не можуть зрозуміти,кщо Кремлю НАСРАТИ НА ЇХ ПОЧУТТЯ..
"з високої гірки"..
показать весь комментарий
30.06.2020 09:56 Ответить
нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. https://censor.net/ua/news/3204656/prokuratura_niderlandiv_pro_spravu_mn17_nemaye_jodnyh_dokaziv_zapusku_rakety_povitryapovitrya що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17



давай по новой, всьо ..уйня !?
показать весь комментарий
30.06.2020 10:01 Ответить
 
 