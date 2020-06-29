Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемых действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Многочисленные ходатайства, которые на прошлой неделе направили суду по делу MH17 защитники обвиняемого Олега Пулатова, вызывают стресс и "эмоциональные качели" у родственников жертв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Антон Котте, чьи сын, невестка и внук находились на борту разбившегося малайзийского Boeing.



"Стратегия защиты болезненна для родственников жертв. Я ценю, что все стороны в деле стараются относиться к родственникам с осторожностью, но никто из них может полностью понимать, что мы переживаем", – отметил он.



По его словам, адвокаты Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк показали множество видеозаписей с заявлениями людей, которым нельзя доверять безоговорочно.



"Защита сама делает то, в чем обвиняет прокуратуру. Они приводят заявления людей, но мы не знаем, проверены ли они. Откуда это видео? Вы можете это доказать? На самом деле, они действуют в том же духе, как и российские власти: приводят много разных людей, которые рассказывают что угодно, но мы не знаем, говорят ли они по доброй воле. Стоит ли доверять тому, что они говорят?" – задался вопросом Котте.

22 июня адвокаты Пулатова поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ.

Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты не считают их вероятными. На заседании 3 июля суд решит, какие из запросов защиты Пулатова подлежат удовлетворению.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.