РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11249 посетителей онлайн
Новости
7 666 53
Беларусь (7771) Статкевич (1)

Белорусский оппозиционер Статкевич, находясь в СИЗО, стал фигурантом нового уголовного дела

Белорусский оппозиционер Статкевич, находясь в СИЗО, стал фигурантом нового уголовного дела

Уголовное дело заведено на белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Известного политика обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Об этом сообщила супруга Статкевича Марина Адамович, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу, "задержан по подозрению в подготовке преступления по ч.1 ст.342 "подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок". Он будет находиться в ИВС", - отметила она.

Именно по ст. 342 проходят все задержанные по так называемому "делу Тихановского".

Статкевич находится в изоляторе, где отбывает два ареста по 15 суток. Его задержали 24 мая во время сбора подписей у Комаровского рынка за претендентов на пост президента Беларуси "без соответствующего разрешения Мингорисполкома". Статкевича обвинили в "публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти". Еще раз на 15 суток оппозиционер был осужден, отбывая наказание за первые 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Беларуси будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Обещаю, - Лукашенко. ВИДЕО

Статкевич планировал баллотироваться на пост президента, однако в мае 2020 года ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости. Политик, который также был одним из претендентов на пост президента Беларуси в 2010 году, был тогда осужден на 6 лет за "организацию массовых беспорядков". Судимость Статкевича будет считаться погашенной в 2023 году.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

В настоящее время потенциальные соперники действующего президента Александра Лукашенко на выборах - экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский находятся в местах лишения свободы. В отношении Бабарико возбуждено уголовное дело. Также арестованы активисты избирательной кампании, оппозиционные политики Павел Северинец и те, кто участвовал в мирных акциях протеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей". ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Этот картофельный царек хочет удержать свою жопу на троне....и больше он ничего не хочет...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:55
+9
Поэтому надо сидеть тихо и облизывать гуталин с русского сапога. Так, русский?
показать весь комментарий
29.06.2020 23:58
+6
Так и Тихановского арестовали, т.к. он хотел выдвинуться в кандидатом президенты и даже что-то вроде квазипартии образовалось - Народные блогеры. Лукашенко и зассал, т.к. у них просмотров на youtube и блогов - десятки миллионов...
показать весь комментарий
29.06.2020 23:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас зелёные прокуроры и судьи не лучше.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:50 Ответить
Лукашенко просто не хочет чтобы страну захватили Голобородьки с корабельными сосками.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:52 Ответить
Этот картофельный царек хочет удержать свою жопу на троне....и больше он ничего не хочет...
показать весь комментарий
29.06.2020 22:55 Ответить
Если Таракана скинут, в Беларуси начнется полный бардак, как в одной олигархической стране.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:01 Ответить
А если завтра или через месяц этот скот сам ласты склеит...что будет??
показать весь комментарий
29.06.2020 23:20 Ответить
Поэтому надо сидеть тихо и облизывать гуталин с русского сапога. Так, русский?
показать весь комментарий
29.06.2020 23:58 Ответить
Значить він там почнеться по любому.
показать весь комментарий
30.06.2020 00:56 Ответить
Он до Коли будет президентов походу. Пока Коля не подрастет. короч долго
показать весь комментарий
29.06.2020 23:22 Ответить
Похоже главного чего он не хочет - это справедливой рыночной цены на газ и всего остального.
показать весь комментарий
30.06.2020 08:27 Ответить
«Убойный отдел» президента республики
Серия исчезновений началась 7 мая 1999 года. В тот день бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий ЗАХАРЕНКО - один из самых сильных оппонентов Лукашенко - бесследно исчез по дороге от автостоянки к дому. Были свидетели того, как Захаренко заталкивали в машину и увозили. Розыск ничем не закончился.

Вечером 16 сентября 1999 года лидер белорусской оппозиции Виктор Гончар и его друг Анатолий Красовский, бизнесмен, финансово поддерживающий оппозицию, вышли из бани в центре Минска и бесследно исчезли. На месте происшествия были обнаружены осколки стекла и кровь. Экспертиза установила, что осколки стекла - от джипа Красовского, а кровь принадлежит Гончару. Похитители не были установлены. »
показать весь комментарий
29.06.2020 22:52 Ответить
Их исчезновениями занимался Павел Шеремет. И его смерть была выгоднее всех Лукашенко.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:07 Ответить
вот фильм об этом
https://www.youtube.com/watch?v=qaRZY-FKJ1g
показать весь комментарий
30.06.2020 06:49 Ответить
вот фильм об этом
https://www.youtube.com/watch?v=qaRZY-FKJ1g http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqaRZY-FKJ1g&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
показать весь комментарий
30.06.2020 06:49 Ответить
пора луке не віебіаться, а дрейфить в Эвропу - оно понадежние будет..
показать весь комментарий
29.06.2020 22:56 Ответить
а наши оппозиционеры где?
что места в СИЗО закончились?
показать весь комментарий
29.06.2020 23:00 Ответить
жирный подмял и сам возглавил .а это плохо .
показать весь комментарий
29.06.2020 23:03 Ответить
Циган всех пересажает а потом с карманными пойдет на выборы и вуаля . опять президент .
показать весь комментарий
29.06.2020 23:02 Ответить
за содружевство родов войск - ..))
показать весь комментарий
29.06.2020 23:08 Ответить
Где же эти сотни, или тысячи совков, которые стояли испуганные, что то хотели менять в стране, а может не надо менять, раз таракан уже нескольких, которые хотели менять, завалил.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:08 Ответить
Дивно, що багато хто тут ************* луці не довіряє..а ось один сивочолий на усі 100%..

https://censor.net.ua/news/3093653/na_100_doveryayu_lukashenko_poroshenko_o_roli_belarusi_v_uregulirovanii_konflikta_na_donbasse
показать весь комментарий
29.06.2020 23:11 Ответить
Зеб, это - политика, в которой ты - на уровне Голобородько. Из-за Лукашенко наложены санкции на Беларусь и он почти невыездной, а так - обмен имиджа Лукашенко на нейтралитет.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:30 Ответить
Дійсно дійсно..тільки активні адепти секти свідків життя по-новому покращенного прямо сьогодні знаються на усіх тонкощах геополітики та особисто були присутні на майже усіх перемовинах..в тому числі і на закритих..
показать весь комментарий
29.06.2020 23:47 Ответить
Арестовали за сбор подписей на месяц, а теперь продлят арест за то что он в тюрьме готовился нарушать общественный порядок. Таракан совсем охренел.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:13 Ответить
Так и Тихановского арестовали, т.к. он хотел выдвинуться в кандидатом президенты и даже что-то вроде квазипартии образовалось - Народные блогеры. Лукашенко и зассал, т.к. у них просмотров на youtube и блогов - десятки миллионов...
показать весь комментарий
29.06.2020 23:33 Ответить
Это диктатура детка. Диктаторы, не любят конкурентов, и даже тех кто теоретически может им угрожать - нейтрализуют тем, или иным способом.
Если Белорусы, хотят перемен, вам придется бороться с диктатурой, сами они не уходят.
показать весь комментарий
30.06.2020 00:52 Ответить
Сынок, сначала научи 73% в Украине.
показать весь комментарий
30.06.2020 01:16 Ответить
У себе в державі вчіть, ми тут без вас розберемося. У нас може бути що завгодно, але не диктатура. Здається, наша спроможність міняти владу як заманеться дуже нервує деяких сусідів ))
показать весь комментарий
30.06.2020 12:26 Ответить
Лахта, google-говорящая, покажи пример того, что я кого-то учу.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:28 Ответить
Опозиційних блогерів треба усіх засадити, щоб не вбивати, заколотників.
показать весь комментарий
23.07.2020 06:34 Ответить
Скільки років Лукашенко президент, щось зробив толкове, нічого. Нічого не чути про країну Білорусь де живуть самодостатні і щасливі люди. Все чого він добився так це те що країна втратила свою ідентичність, це Росія 2.0, і це зробив Лукашенко.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:20 Ответить
Ого, який ви спритний молодий чоловіче. Дайте йому, трохи часу. Ще тільки 26 років, як він президент. Все буде добре, але потрібний час.
показать весь комментарий
30.06.2020 00:49 Ответить
Абсурд. Уровень счастья беларусов 81 место в мире, украинцев 133 из 156.
https://nonews.co/directory/lists/countries/happiness-rating .
Тому не нам українцям співчувати біларусам що вони нещасливі.
показать весь комментарий
30.06.2020 01:07 Ответить
Моє повідомлення побудоване навколо Лукашенко а не на співчутті білорусам.
показать весь комментарий
30.06.2020 07:46 Ответить
Вене­суэла - 102, Туркмени­стан - 68, Никарагуа - 41, Колумбия - 37. Равняемся на лидеров?

На самом деле этот "рейтинг" отражает всего лишь степень уверенности в завтрашнем дне, безотносительно к тому, каким он будет - этот день, плохим или хорошим.

Те, кто ждет от будущего всего только хорошего, искренне радуются завтрашнему дню.

Те, кто ждет от будущего всего только плохого, с той же искренностью радуются сегодняшнему (это я вам на опыте своем, своей семьи, своей страны говорю).

Те, перед кем брезжат положительные перспективы, но они в них сомневаются, предсказуемо болтаются на дне списка. Боритесь, и поборете.
показать весь комментарий
30.06.2020 10:53 Ответить
Ну и закрутили. Считаете, что те кто уверен, что завтра будет плохо, то будут счастливы? Абсурд. Допускаю, что колумбийцам и беларусам больше оснований быть счастливыми чем украинцам, которых олигархи и политики явно обкрадывают на миллиарды и выводят украденное в офшоры. И вместо того, чтобы сесть в тюрьмы они еще в суды подают когда их изобличают. И карманные суды выигрывают. Беспредел. Белорусы не знают, что такое дикий капитализм и олигархия в которые их сейчас тянут кандидаты в президенты.
В Украине при Порошенко никто из крупных не сел и при этом не сядет. Только имитация. Как воровали так и дальше воровать будут.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:33 Ответить
Не скажу про колумбийцев, там у них, должно быть, торжество законности, кхе-кхе. Но, по-вашему выходит, что белорусов чиновники (трудно назвать их политиками, ибо официальной политической конкуренции в стране как таковой не существует) и аффилированные кошельки (трудно назвать эти марионеточные коррупционные прокладки олигархами, не то что бизнесменами) не обкрадывают на миллиарды и не выводят денег в оффшоры, еще веселее, ради самодурства просто не спускают эти деньги в унитаз? Выходит у белорусов кого-то из этих неприкасаемых действительно сажают за воровство, а не за политику? Да их у нас даже за убийства не сажают! Слава богу, пока в основном непреднамеренные: https://naviny.by/new/20190726/1564142105-sud-osvobodil-osnovatelya-daridy-vladimira-delendika-ot-otvetstvennosti-za Суд освободил основателя «Дариды» Владимира Делендика от ответственности за гибель женщины .

Вы мне напоминаете российских полудурков начала и конца двухтысячных, отравленных собственной пропагандой, которые рассуждая о делах нашей страны, пренебрежительно скалились: белорусы, мол, живут при Лукашенко в тепличных условиях, белорусы не знают, что такое экономический шок, девальвации и деноминации. Если бы они понимали, то не рыпались бы, и от добра добра не искали бы. Вот россияне умные, их дефолт 90-х их научил и закалил. Никогда, никогда в России такое не повторится!.. На самом же деле мы в Беларуси к тому времени пережили целый ряд экономических кризисов и валютных обвалов как следствие нерыночного, ручного управления государством, и по иронии судьбы первый из них был как раз связан с тем самым дефолтом, который на нас отразился не слабее, чем на жителях России. Тем не менее, они продолжали нести эту ересь вплоть до путинского крымско-донбасского вставания с колен, когда российский рубль снова рухнул и снова потянул за собой белорусский (спасибо "братству" взасос, и "тесной интеграции") и когда именно белорусы на уровне рядового обывателя оказались намного лучше подготовлены к этому событию морально и организационно и действовали в кризисной ситуации гораздо спокойнее и разумнее "опытных" россиян, потому что в отличие от них соответствующий опыт у нас действительно был. Так что на сегодняшний день подмосковные умники заткнулись со своими нравоучениями, но это не надолго, память у них короткая.

Подведу итог. Наталия или Наталий, кто вы там на самом деле, прекращайте жить в мире розовых единорогов, которые какают бабочками, подлечитесь от синдрома Данинга-Крюгера и задвиньте на дальнюю полку мысли о своей обиженной исключительности и исключительной обиженности. Вам, по всем признакам, согласно поговорке в чужих руках даже хрен кажется толще. Но уверяю, это лишь иллюзия.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:08 Ответить
Вы мне напоминаете российских полудурков, которым раскладываешь по полочкам аргументы, а им почему то непонятно. В этом и следующем моем комментарии я аргументированно показала, почему логично для украинцев 133 место по уровню счастья. Почитайте еще несколько раз, может поймете.
Я понимаю, что беларусы недовольны Лукашенко. Но беларусам надо подумать, как поступать, чтобы после смены власти не стало еще хуже и чтобы не опуститься где-то на 150 место. Для этого надо бороться не столько против чего-то, а за что-то.
Я знаю, что в Беларуси конкуренты хотят организовать приватизацию. Я прекрасно помню, как в Украине обманули народ вдалбливая, что когда все приватизуется, то после этого заживем прекрасно как в Европе. Это был явный и преднамеренный обман. Вместо этого имеем дикий капитализм и олигархию. Смотрите чтобы и вас таким же образом не надурили.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:40 Ответить
Вы космически далеки от белорусских проблем. Приватизация в Беларуси проводится давно, при этом негласным и абсолютно неподконтрольным обществу путем. Чиновники, сидящие на активах, начиная с самого главного, как заправские собственники, интенсивно торгуют землей и госсобственностью, без проволочек отписывая их нужным людям - арабам, сербам и в первую очередь, конечно, братьям-россиянам. Торгуют по неизвестной цене. Даже официальные цифры, если только они не выглядят издевательски смешными, как правило, не афишируются не говоря уже о том, сколько ушло в левый карман. Еще один, совсем узкий круг бенефициаров, - это приближенные. Бывшие госы, псевдолигархи-кошельки, игроки потешной президентской хоккейной команды. Впрочем, самое сладкое, так называемые промышленные "флагманы" , заводы-гиганты, хотя они сейчас и едва дышат, оставляют, на потом. Во-первых, потому, что за них не дают столько, сколько просят наши жадные бонзы. Во-вторых, чтобы до поры избежать социального взрыва. Одно дело, когда южные или восточные "друзья" грабят и банкротят маленький заводик, а другое - когда выбрасывают на улицу тысячи людей. Ведь ни для чего другого авантюристам, любителям быстрых денег, с которыми только и способна водиться администрация Лукашенко, такие приобретения не нужны.
Высший пилотаж, однако, у нас - это реприватизация. Когда у успешного предпринимателя "ради спасения" отбирается в госсобственность когда-то им приватизированное или построенное на обломках государственной структуры прибыльное предприятие, в которое он вложил море трудов, нервов и собственных денег, в ударные сроки доводится до ручки, а затем высосанная досуха мертвая шкурка сбрасывается для окончательного ограбления все тем же закадычным "друзьям".
показать весь комментарий
30.06.2020 17:15 Ответить
И беларусам следует понимать что неприватизованные предприятия и позже можно будет приватизовать, когда будет понятно что это действительно пойдет на пользу. Но если приватизовать, то если окажется что ошиблись и не те стали собственниками, то вернуть обратно не удастся. Так как во всем мире, частная собственность неприкасаема.
Но претенденты могут обещать, что когда придут к власти, то продадут предприятия лучшим мировым предпринимателям, то это может оказаться преднамеренным обманом. А на деле потом раздерибанят между собой и никто не заметит как это все происходило. Как раз так было в Украине. Даже некоторые парламентарии патриоты потом говорили, что мы не знаем как и откуда взялись эти олигархи.
Ну все, я закончила.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:56 Ответить
В любом случае, 133 место украинцев это серьезный показатель. Это притом, что уровень образования украинцев очень высокий. А природные ресурсы намного лучше чем например в Беларуси. И нефти и газа прилично добывается хотя не покрываются свои нужды. Земля одна из лучших в мире. Но все нагло и подло разворовывается бывшей советской номенклатурой которая и власть и оппозиции.Так что 133 место в мире из 156 это правильно. Потому что народ считает что сплошная несправедливость. Отсюда низкий уровень счастья.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:45 Ответить
Умножающий знания умножает скорбь (с). Трудно быть умным (или хотя бы образованным) и при этом счастливым. Вот потому Лукашенко и гробит из года в год образование вообще, а в особенности высшее, открыто заявляя что нам нужно больше рабочих специальностей - это раз, и что в вузах должны давать в первую очередь "практические навыки", т.е. широкий кругозор, умение самостоятельно думать, находить и усваивать информацию, решать нестандартные задачи - это лишнее. В Советском Союзе подготовку, полностью соответствующую его представлениям о высшем образовании, давали в так называемых "техникумах", т.е. продвинутых сузах. Из людей, мало развитых, не приученных к критическому мышлению, за несколько поколений в самом деле можно воспитать стопроцентно счастливую, при этом нищую и бездарную нацию, как в Северной Корее.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:19 Ответить
Все намного сложнее. Главное не то, что человек говорит, а то что делает. Тем более цитаты можно извращать.
Но в Беларуси, например, медицина намного более развита чем в Украине. В Украине сейчас идет медицинская реформа, которая скорее сделает медицину еще хуже чем сейчас и менее доступной народу.
Директор киевского института сердца Тодуров сказал, что Украина должна пойти по пути медицинской реформы Беларуси https://www.youtube.com/watch?v=d9QvLH1vyCI http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd9QvLH1vyCI&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier

Я закончила.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:13 Ответить
Короче, хана украинской медицине. Эх, соседи! Украинцы падки на слова, на посулы, на сверкающие блестки, но, как и все мы, свято уверены в своей правоте и думают что в этих-то блестках и разглядели главную суть.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:19 Ответить
Лукашенко дуже мудрий лідер, і він має критичне мислення. В Польщі, наприклад, дуже малий процент людей, які мають вищу освіту. Там люди кажуть, що це "для багатих". В Україні дуже багато населення з вищою освітою, які вчились аби-як і не мають логічного і критичного мислення. Роботи їм не вистачає, амбіції зашкалюють, вони йдуть працювати на базар, будову чи дрібними службовцями, їхнє незадоволення росте в опозицію. Натомість хорошого токаря, слюсаря, зварника, штукатура, тощо, важко знайти. Випадковий попутчик в потягу, випускник-хірург київського вузу зізнався мені, що в Україні було лише одне місце для хірурга -- у Тернополі, але за нього треба було дати 5 000 доларів, а їх немає. І він вирішив їхати в Білорусь, бо там може влаштуватися, як і його товариш по університету...
показать весь комментарий
23.07.2020 07:05 Ответить
Уссатый таракан Беларуси ничем не лучше Кучмы.
Не гнушается убийствами не угодных с помощью своей охранки.
показать весь комментарий
29.06.2020 23:35 Ответить
Очень большая вероятность, что ни Лукашенко ни Кучма никого не убивали и не заказывали. Это могли быть действия, проводимые кем то из конкурентов, чтобы подставить их. Технологии управления массами.
Ни Кучма ни Лукашенко не похожи на убийц. Хотя они не без недостатков, особенно Кучма, который создал в Украине дикий капитализм и олигархию. Лукашенко наоборот, такого не допустил. Поэтому он имеет много врагов среди тех, кто мечтали и в Беларуси такое сделать под себя. Сейчас они воспряли и надеются наконец-то дорваться до власти и совершить задуманное.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:14 Ответить
К сожалению, Наталья, эта вероятность равна нулю.
Кучма дал прямой приказ Кравченко. Это тот, который потом 2 раз в голову "самозатрелившийся". Пленки Мельниченко слышали?
Насчет усатого батьки, так его охранник дает свидетельства того, что сам участвовал у убийстве оппозиционеров по прямому приказу Лукашенко.
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA

https://www.youtube.com/watch?v=cmE0uM3WuQ4
показать весь комментарий
30.06.2020 18:04 Ответить
обвинили в "публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти"Источник: https://censor.net/n3204993
Это точно не цитата из "Чиполлино"?
показать весь комментарий
29.06.2020 23:56 Ответить
Вы поищите цитаты председателя Центризбиркома, Лидки Борщеварки Ермошиной, которой на кладбище прогулы ставят, особенно последние высказывания про избирательное право, про законность выборов - там будет полный Оруэлл, "Скотный двор", который я здесь здесь на форуме уже упоминал недавно.

С ней же есть параллели и в анекдотах: "«Ах, я не права, значит, я вру. Если я вру, значит, я брешу. Если я брешу, значит, я - собака… Мама, он меня ***** обозвал!». Только не такие веселые. Ермошина добилась (ну, как сказать добилась; она даже не напрягалась особо: просто приподняла левую ягодицу и пукнула) открытия уголовного дела на одного из популярных протестных кандидатов, Тихановского (его потом заменила жена, но это уже другая история) под предлогом угрозы ей убийством. Вся соль в прозвучавшем лозунге "Прихлопнем борщеварку" по аналогии со "Стоп таракан".

Прямая речь бабы Лиды: «Прихлопнуть» - это синоним слова «убить, уничтожить». Это мирный пикет? Я подготовила ходатайство в Следственный комитет!.."

Для справки: Ермошина - счастливый талисман Лукашенко с момента захвата им власти и один из главных соучастников этого захвата. Многие небезосновательно считают ее основной виновной в масштабных фальсификациях результатов выборов и референдумов всех уровней и категорий за последние 26 лет. Прозвище "Борщеварка" она получила за неоднократные уничижительные высказывания о способностях женщин как таковых, мол, им только борщи варить. Себя саму к женщинам это существо по-видимому не относит, а относит к небожителям, каждое самое нелепое слово которых преисполнено вселенской мудрости и, едва прозвучав, обретает силу закона.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:11 Ответить
Завжди потрібно дивитись на себе. Лукашенко ламає через коліно власних ворогів плюючи на Закон. Усі обурені, а чому? Хіба прихильники Порошенко не ставлять йому у вину, що він так само, плючи на Закон не знищив "регіоналів", Медведчука та інших ворогів країни? А хіба прихильники "регіоналів, Медведчука і інших ворогів України" не ставлять у вину Януковичу, що він так само не зумів знищити патріотів України (біндєр), а хіба прихильники Зелі так само не вимагають знищити Порошенко? І усім нас.рати і наплювати на Закон.
То може у власне дзеркало потрібно нам дивитись, а не білоруське?
показать весь комментарий
30.06.2020 10:44 Ответить
То таке... Головне, що з 1991-го року йде війна, яку офіційно обіцяли з радянського московського ТБ каналу -- " будем давить економически, политически и информационно, но Украина никогда не будет независимой". Сама слухала. Звідси йде приватизація заводів, фабрик, які проросійські нові власники доводять до банкротства і тисячі людей викидають на вулицю. Російська пропаганда з допомогою продажних журналістів і блогерів знищують морально президентів, які займають позицію національних інтересів. 5-та колона кремля підбурює народ, вводить в оману, що в срср було краще. Навіть при владі є агенти, які шкодять...
показать весь комментарий
23.07.2020 07:25 Ответить
 
 