Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, Украины в списке нет, - СМИ

Европейский Союз с 1 июля откроет внешние границы пока для граждан 14 стран, где зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.

Официально этот перечень обнародуют после того, как представители стран Евросоюза договорятся по этому поводу — вероятно, 30 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является, прежде всего, прирост заражений коронавирусом в течение предыдущих двух недель — этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть стабильной или снижаться".

Тем временем корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter написал, что таких стран будет 15, однако точного перечня не предоставил.

"Письменная процедура касаемо списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - отметил Йозвяк.

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