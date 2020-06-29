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Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, Украины в списке нет, - СМИ

Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, Украины в списке нет, - СМИ

Европейский Союз с 1 июля откроет внешние границы пока для граждан 14 стран, где зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.

Официально этот перечень обнародуют после того, как представители стран Евросоюза договорятся по этому поводу — вероятно, 30 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  DW.

По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является, прежде всего, прирост заражений коронавирусом в течение предыдущих двух недель — этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть стабильной или снижаться".

Тем временем корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter написал, что таких стран будет 15, однако точного перечня не предоставил.

"Письменная процедура касаемо списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - отметил Йозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украины нет в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, - СМИ

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Топ комментарии
+22
Даже прокацапских сербов пустят, а нас нет. Спасибо зебилам за международную политику Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, - СМИ - Цензор.НЕТ 9754
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29.06.2020 23:45
+18
Ахахах))) Зебильная власть превратила безвиз в безвыезд. Таёженный союз наше всио, да зебилы?
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30.06.2020 00:24
+17
Вы тут своими кацапскими радостями не хвастайтесь
И вообще дуйте на Ваши сайты- не хер тут за украинцами подсматривать
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29.06.2020 23:52
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Даже прокацапских сербов пустят, а нас нет. Спасибо зебилам за международную политику Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, - СМИ - Цензор.НЕТ 9754
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29.06.2020 23:45 Ответить
Могу подтвердить - один знакомый руководитель стройки В ЕС голосовал за ЗЕ . Теперь сидит без рабочих с Украины . Пока клял вирус , но после сегодняшнего решения впускать Грузию , а не Украину - булет клясть новую власть
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29.06.2020 23:51 Ответить
а ще його чекатиме мобілізація (це раптом клоун вирішить таки її об'явити) і посідушкі в окопах зі зброєю яку його говнокомандувач не закупив
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30.06.2020 08:32 Ответить
ну у зебілів безвіз залишився - з улюбленою мордовією
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30.06.2020 06:41 Ответить
главное никуда не пускать казламордых абизян с гранатами
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29.06.2020 23:46 Ответить
Шо, АГЕНТЫ ФСБ стараются вовсю , чтобы Украина не вернулась в БЕЗВИЗ, бо кацапов жаба давит ?
Сомневаюсь что в Грузии меньше вируса чем в Украине , видимо руководство страны побеспокоилось, чтобы Грузия попала в список
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29.06.2020 23:47 Ответить
в Беларуси виза сейчас 35 евро на полгода. За тыщу гривен жаба может давить только последних жлобов.
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29.06.2020 23:51 Ответить
Вы тут своими кацапскими радостями не хвастайтесь
И вообще дуйте на Ваши сайты- не хер тут за украинцами подсматривать
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29.06.2020 23:52 Ответить
35 баксов - это если визу дадут, а если не дадут, то сколько?
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30.06.2020 00:22 Ответить
Не дадут тоже за 35, сборы не возвращаются))
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30.06.2020 00:34 Ответить
за баксы дадут, европейцы не коммунисты. Их идея лишена достоинства, сплошная меркантильность. Точнее, прагматичность
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30.06.2020 00:35 Ответить
фсбшники напустили вирус в Украине и заразили с приростом более 16 человек на 100000 населения, ужас какой
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30.06.2020 01:50 Ответить
Ну вобще в Украину вирус попал через попов и жопоблок! А кто их заразил ФСБ или просто с русскими обезьянами целовались которых китайцы в попу имели мне не ведомо!
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30.06.2020 06:38 Ответить
да, причем они зашли с тыла, со стороны ЕС и прочих дубаев, коварные такие

Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8447
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30.06.2020 13:43 Ответить
Ми б також були б у цьому списку при Пороху, але ж наша біомаса захотіла паржать.
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30.06.2020 01:51 Ответить
Всього лише маніпуляції зі статистикою
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30.06.2020 09:45 Ответить
Пока наши тошнотворные очкарики накручивают статистику- нормальные люди уже смогут поехать по путевкам, купленым полгода назад. А мы будем сидет взаперти до зимы.
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29.06.2020 23:54 Ответить
Зато посмєйомся, казали зебіли. Ось тепер і регочуть. Над собою. *********.
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30.06.2020 00:00 Ответить
Мені треба їхати 9 липня до Польщі. При цьому я маю надію, що мене там не посадять на обсервацію, а зроблять тест за мій рахунок і у випадку гарного результату дозволять діяти вільно. Щоб 20 липня я нарешті міг піти у відпустку, повернутися в Україну та чкурнути до кінця серпня в Карпати.
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30.06.2020 00:02 Ответить
До сентября про Польшу забудь.

В Карпатах сейчас самое то конечно...
Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6684
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30.06.2020 02:13 Ответить
Та ні, поїду і туди і туди. Негарно буде не поїхати ще до відпустки у Польщу, бо у моїй Політехніці вирішили зробити захист дипломів на живо. Треба бути.
Ну а Карпати - то святе. Брата з племінником я вже туди закинув, а сам буду 20 липня - як лише почнеться відпустка. Моя фазенда на горі - жодної загрози нема. А до того ж, там більше поголоску ніж втрат. Юра Соломченко з Верховини файно про то розказує на своєму фейсбуку.
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30.06.2020 09:40 Ответить
Львівська Політехніка, маєте на увазі?
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30.06.2020 10:33 Ответить
Politechnika Krakowska.
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30.06.2020 10:39 Ответить
Ахахах))) Зебильная власть превратила безвиз в безвыезд. Таёженный союз наше всио, да зебилы?
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30.06.2020 00:24 Ответить
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30.06.2020 01:42 Ответить
А может тем, кто маски носит не на том лице?
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30.06.2020 02:11 Ответить
Точняк. Вот поэтому украинцы теперь могут ездить только в соседнее село.
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30.06.2020 02:37 Ответить
Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5091
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30.06.2020 14:01 Ответить
Скажите спасибо 🤢73% любителям членограя и их режиму ,банды какламоя💩🤢🎪🤡
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30.06.2020 09:22 Ответить
Теперь каждая страна будет наполнять внутренний рабочий рынок своими гражданами. Клубнику на период урожая можно одолжить у Украины в несколько сот наиболее выносливых. В общем, где обещание Шмыгалем 500 тыс рабочих мест. Автобаны грозились начать строить...
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30.06.2020 01:11 Ответить
автобани то будують, але ж нам треба не тільки це
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30.06.2020 08:29 Ответить
Панятна, чому так різко підвищився рівень захворюваності в Україні. ********* робить все, щоб українці сиділи дома та не гули. Зебільня, будете відпочивати на Колимі, замість Чорногорії . Танюшка Лайк, я вас вітаю з вашим вибором. Безвіз будете ще довго згадувати та своїм онукам про нього розповідати.
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30.06.2020 01:49 Ответить
навіть онукам))) Це взагалі подія століття, почали випускати українців в Європу на 1 тис. грн. дешевше
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30.06.2020 02:00 Ответить
Знаю одну зебілку, яка зібралась першого липня тікати у Польщу від такої лайф маза фака. Я буду дуже сміятися, якщо її не випустять. Знаю ще декілька родин, які сідали у машини та їхали на відпочинок у Італію та Чорногорію. Вони всі голосували за Зе. В тайожний союз нехай ідуть, сцуки. Самі не встигли пожити та своїм дітям та онукам не дали. Як же вас ща це не ненавидіти?
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30.06.2020 02:14 Ответить
навіть вже онукам не дали. Глибоко. Ви навіть не Ванги, ви Моїсеї
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30.06.2020 02:28 Ответить
Так, бо у багатьох зебілів вже є онуки, які могли не тільки відпочивати, але й жити та вчитися у Європі. Ще до мене у вас є зауваження, пропозиції, сарказм, анекдот? Чи може будемо прощатися?
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30.06.2020 02:33 Ответить
Щодо вас ніяких зауважень. Ви ж вірите у своє. Ви цілеспрямовані. Час все вирішить! Нас чекають непередбачувані наслідки. Але ж ви все передбачували в 2014, чи ні?
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30.06.2020 03:36 Ответить
Якщо Європа продовжить поводитись у тому ж дусі - то там буде те ж саме, що і у нас але трохи пізніше.
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30.06.2020 08:28 Ответить
Сектанты шмыгаля так громко кричали ,Волки,волки' для байдужих пересичных, что их почули аж в ЕС и виддячили безвыездом. Можете себя поздравить с этой перемогой придурки земноводные.
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30.06.2020 03:46 Ответить
Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8306
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30.06.2020 06:47 Ответить
Особенно понравилось про Китай, Европа точно сошла с ума: они уже забыли, как эта чума расползлась из Китая, как врали китайские власти, как потом хорошо заработали на масках и фальшивых негодных тестах.
Вам нужны китайские туристы? Вы их получите! Только вместе с новой волной пандемии.
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30.06.2020 07:07 Ответить
А як же наші гастарбайтери їздять при закритих кордонах?
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30.06.2020 08:32 Ответить
В Италии на многолюдных улицах носят маски. В закрытых помещениях - закон. В медучреждениях - ещё и перчатки.
Украинцы не хотят соблюдать правила 3-ей фазы, а потом виновных ищут.
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30.06.2020 09:13 Ответить
було б ти людиною, а не хвостатою Зе!рептилією... Вказав би тобі на факт розпродажу масок та спекулятивний треш... Так ото ж?
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30.06.2020 10:42 Ответить
Здесь масок вообще не было до конца мая. Только медикам выдали. Сейчас одна хирургическая 60 центов.
пэкрокозавр.
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30.06.2020 21:42 Ответить
неповоротливая бюрократия ЕС...) в Черногории уже новая вспышка ковида из-за футбольных болел в Сербии...а они ставят их по старой информации))
"Новые случаи заражения коронавирусом в Черногории, где две недели назад удалось полностью остановить распространение болезни, могли появиться из-за посещения гражданами страны матча Кубка Сербии по футболу "Црвена Звезда" - "Партизан", который прошел на заполненном стадионе в Белграде"
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30.06.2020 09:46 Ответить
Безвиїзд
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30.06.2020 12:24 Ответить
а сколько мне тут на форуме доказывали что нах нужно маски и т.д. Этот карантин будет минимум год. Потому что добровольно большинство не хочет соблюдать правила, а силой можно и майдан спровоцировать. Вместо того что б посидеть дома 1,5-2 месяца будем ждать пока все не переболеют и не факт что по 1 разу. Я честно соблюдал 2 месяца карантин, минимум контактов. С-яли из-за этих дебилов я должен теперь снова терпеть неудобства?
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30.06.2020 13:58 Ответить
 
 