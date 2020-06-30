Конгресс США потребовал у администрации Трампа больше информации о том, что РФ платила талибам за убийство американцев

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.

Об этом говорится в заявлениях и письмах самих американских законодателей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Неотложными являются вопросы, был ли проинформирован президент, а если нет, то почему нет? И почему Конгресс не был проинформирован? Поэтому я немедленно требую проведения межведомственного брифинга для всех членов Палаты представителей", - отметила в письме директору Национальной разведки США спикер Палаты представителей конгрессвумен от демократов Нэнси Пелоси.

Она подчеркнула, что Конгресс и страна требуют ответов прямо сейчас.

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"Тревожная тишина и бездействие администрации угрожают жизням наших войск и наших партнеров по коалиции", - подчеркнула влиятельная представительница Демократической партии.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм сразу после появления публикации о возможной причастности России к нападениям талибов на американских военных в Афганистане также отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания.

"Я ожидаю, что администрация Трампа серьезно отнесется к таким обвинениям и немедленно сообщит Конгрессу о достоверности этих сообщений", - отметил однопартиец президента.

Напомним: в пятницу американское издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что разведка США располагает информацией о возможном финансировании Россией террористических вылазок талибов против коалиционных сил в Афганистане. В частности, отмечалось, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам за убийство военных коалиции в Афганистане, в том числе американских служащих. Это все происходило на фоне ведения мирных переговоров для прекращения войны в стране.