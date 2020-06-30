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Новости Убийство Виталия Олешко
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Олешко (80) Ярмола (1)

Вокалист группы "Гайдамаки" Ярмола поддержал голодающих под Офисом президента ветеранов, требующих справедливости в деле убийства Олешко (Сармата). ФОТО

Участников голодовки под Офисом Президента, которые требуют справедливости в деле расследования убийства Виталия Олешко (Сармата) пришел поддержать лидер группы "Гайдамаки" Александр Ярмола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке участник голодовки Вадим Саввон.

Саввон отметил: "К вечеру появилась приятная новость. Сегодня в нашем Артпространстве Сармат Александр Ярмола и его Гайдамаки! Усталость естественно отступает на задний план".

Вокалист группы Гайдамаки Ярмола поддержал голодающих под Офисом президента ветеранов, требующих справедливости в деле убийства Олешко (Сармата) 01
Вокалист группы Гайдамаки Ярмола поддержал голодающих под Офисом президента ветеранов, требующих справедливости в деле убийства Олешко (Сармата) 02

9 июня 2020 побратимы погибшего объявили голодовку и провели пикет у здания Офиса Генерального прокурора, а после переместились под Офис Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

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Топ комментарии
+14
Это хуже предательства. На 7 году российско-украинской войны, так называемый "украинский суд" оправдывает убийц защитников Украины. Чьи интересы отстаивает руководство Украины, господин президент?
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30.06.2020 02:26
+7
Сумно, що презику вони пофіг! Йому всі, здаеться пофіг ! 🤮
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30.06.2020 01:34
+6
Поцікавтесь, куди ведуть ниточки... Все вказує на причетність агента ФСБ "Малюти" (він же Борман, він же Короткіх). Олешко виступив на захист аграріїв, яким Малюта нав'язував обов'язкову охорону. Також цей Малюта спілкувався з Шереметом у переддень його вбивства.
І що саме цікаве, він був заступником Авакова- керував охороною стратегічних об'єктів.
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30.06.2020 06:47
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Добре діло.
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30.06.2020 01:12 Ответить
Сумно, що презику вони пофіг! Йому всі, здаеться пофіг ! 🤮
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30.06.2020 01:34 Ответить
Это хуже предательства. На 7 году российско-украинской войны, так называемый "украинский суд" оправдывает убийц защитников Украины. Чьи интересы отстаивает руководство Украины, господин президент?
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30.06.2020 02:26 Ответить
Поцікавтесь, куди ведуть ниточки... Все вказує на причетність агента ФСБ "Малюти" (він же Борман, він же Короткіх). Олешко виступив на захист аграріїв, яким Малюта нав'язував обов'язкову охорону. Також цей Малюта спілкувався з Шереметом у переддень його вбивства.
І що саме цікаве, він був заступником Авакова- керував охороною стратегічних об'єктів.
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30.06.2020 06:47 Ответить
І виходимо на відомого борцуна з Порошенком Андрєя Білєцково.
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30.06.2020 08:14 Ответить
Що попереднє,що теперішнє-гімно поросяче-на "рехформовані" суди продажні не впливає.
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30.06.2020 03:29 Ответить
Цікаво, звідки строчить такий Супер-Патріот і видатний політик? Коли додомку?
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30.06.2020 06:18 Ответить
Знаю гурт "Гайдамаки" з того часу як вони називалися "Актус", а з Сашком Ярмолою тренувався в одному залі боксу.
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30.06.2020 06:51 Ответить
Ярмола не байдужий чоловік, спасибі йому.
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30.06.2020 07:19 Ответить
Так всі борцуни кричали, що ветеранів і АТОвців позакривав Порошенко. То виходить пан Білецький і його нацсуки гнали пургу? Де вони зараз, чому тільки бійці стоять за справедливість?
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30.06.2020 08:28 Ответить
Ветераны должны не голодать, а применять свои навыки на практике, для решения такого принципиального вопроса
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30.06.2020 10:39 Ответить
зеленскому насрать, он бабадит на корабельной сосне
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30.06.2020 13:01 Ответить
 
 