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За сутки 29 июня в Донецкой области новых случаев коронавируса не зафиксировано, - ОГА
Состоянием на вечер понедельника, 29 июня, в Донецкой области лаборатории не выявили новых случаев заболевания коронавирусом, два человека выздоровели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава облгосадминистрации Павел Кириленко.
"Два человека выздоровели, ни одного нового инфицированного - такова статистика этого периода, 29 июня, на COVID-19", – написал он.
Кириленко уточнил, что в течение дня было проведено 160 исследований методом ПЦР и 22 - ИФА.
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