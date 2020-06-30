За сутки 29 июня в Донецкой области новых случаев коронавируса не зафиксировано, - ОГА

Состоянием на вечер понедельника, 29 июня, в Донецкой области лаборатории не выявили новых случаев заболевания коронавирусом, два человека выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Два человека выздоровели, ни одного нового инфицированного - такова статистика этого периода, 29 июня, на COVID-19", – написал он.

Кириленко уточнил, что в течение дня было проведено 160 исследований методом ПЦР и 22 - ИФА.

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