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Канада (2007) цирк (63) коронавирус (17040)

Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве в связи с пандемией коронавируса

Легендарный цирк

Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Cirque du Soleil, основанный в канадском Монреале, назвал причиной своего банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19". Компания намерена реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Так, три месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе. Также в компании планировали около 10 концертов по всему миру.

Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе из многонациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на 420 млн долларов. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в ​​аукционе для привлечения других участников.

Компания также получила новое финансирование в размере 300 млн долларов для "поддержания успешного перезапуска, оказание помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и принятие определенных обязательств перед компанией".

Сообщается, что Cirque имеет долгов почти на 1 миллиард долларов. Кроме того, производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако, с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", - сказал генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.

Cirque du Soleil основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известен отказом от участия животных в спектаклях и своими шоу, в которых цирковая мастерство сочетается с хореографией.

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Топ комментарии
+34
То-то весь квартал 95 в политику перешёл почуяв неладное))
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30.06.2020 01:40
+23
Бене и одного клоуна хватило, шоб целой державой крутить-вертеть.
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30.06.2020 01:59
+22
Полная финансовая ГЛУПОСТЬ:
Быть 36 лет очень успешным предприятием и обанкротиться всего за три месяца простоя!
Да и ещё таких долгов нахвататься.
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30.06.2020 01:44
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Они уже давно банкроты. Просто под шумок пандемии решили кидануть кредиторов как минимум а там еще и помощь обломиться от государства) один лярд долгов епта. Гребаный цирк. Они там что коксом торговали? За три месяца такие долги не появляются
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30.06.2020 08:40 Ответить
Я была на их представлении прошлым летом в Андорре. Круто, конечно. Но млрд долга и это 'успешное предприятие'? Наверное, страховщики их сожрали.
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30.06.2020 09:14 Ответить
Не понимаю вашего удивления . Вы в курсе вообще , как работает бизнес ?
Вот например вы , хотите создать что то своё , свой бизнес , но денег у вас нет . Что вы делаете ? Идёте брать кредит ( миллиард , к примеру ), правильно !? На эти деньги запускаете свой проект , он начинает работать , пользуется успехом , приносит немалый доход и прочее . Тоесть ваш бизнес называется - успешным . Но ведь долг ( миллиард ) так никуда и не делся , при том что бизнес ваш - успешный .! Вы отдавать долг будете , может и десять лет ещё , а бизнес всё это время будет успешным . Тоесть - наличие долгов , это не преграда успешности бизнеса . Не смешивайте всё в кучу .

Дю Солей из за вынужденного прекращения гастролей ( успешного бизнеса ), перестал зарабатывать деньги , и поэтому ему нечем выплачивать - по долгах . Поэтому и заявил о банкротстве .
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30.06.2020 11:12 Ответить
Хорошо. Давайте тогда другой пример из жизни. У меня взят кредит в Испании. И мне, гражданке Украины, его заблокировали на три месяца по моему только заявлению, отправленному на линию ковид 19 банка. Везде государство помогает , тем более предпринимателям. ( станы пост совка не в счёт) И вот я просто уверена, что цирк такого уровня, известный на весь мир , не должен был платить по кредитам это время. Так что здесь другое.
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30.06.2020 13:12 Ответить
Чё-то мне кажется, что "Сообщается, что Cirque имеет долгов почти на 1 миллиард долларов" они за время короновируса набрать бы не успели....
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30.06.2020 10:00 Ответить
самое время политикой заняться, пока зрители фейсы помнят
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30.06.2020 13:12 Ответить
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