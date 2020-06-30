Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы, ПТРК и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб

29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Хутора Вольный враг дважды обстреливал оборонительные укрепления украинских сил, применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, а защитников Пивденного захватчики провоцировали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Не было тишины и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник активизировал свои огневые действия возле Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков", - сказано в сообщении.

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По уточненной информации, 28 июня 2020 в 21.18 и в 22.55 представители вооруженных формирований Российской Федерации с направления неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела нет.

Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению. Оккупанты сознательно не выполняют минские соглашения и систематически подтверждают свое нежелание соблюдать режим прекращения огня, продолжая регулярно обстреливать жилые районы Донбасса.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики осуществили обстрел из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм вблизи Невельского.

В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



