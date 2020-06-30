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украинский язык (1186) Минобразования (1731) ВНО (416)

Сегодня в Украине состоится ВНО по украинскому языку и литературе. Для участия зарегистрировались 369,5 тыс. человек

Сегодня в Украине состоится ВНО по украинскому языку и литературе. Для участия зарегистрировались 369,5 тыс. человек

Во вторник, 30 июня, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, для участия зарегистрировалось 369 562 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Для прохождения теста зарегистрировались 369 562 лица, для которых созданы 24 970 аудиторий в 1522 пунктах тестирования", – говорится в сообщении.

В Минобразования напомнили, что для участия в тестировании с собой необходимо взять обозначенные документы и придерживаться установленных правил.

Также чиновники добавили, что по рекомендациям медиков необходимо соблюдать правила социального дистанцирования.

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"Желаем каждому участнику и участнице в безопасных условиях показать свой лучший результат на ВНО", – пожелали в министерстве.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Фейсбуке напомнил распорядок проведения ВНО. В частности он подчеркнул, что для избежания скопления у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. "Этого, как показало предварительное тестирование, достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО", – написал Горбачов.
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Доброго ранку , Україно , без порошенка і януковича !
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30.06.2020 07:29 Ответить
сходи зє попку підітри бо він вкакався

Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з української мови та літератури. Для участі зареєструвалися 369,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2598
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30.06.2020 08:02 Ответить
І з укуреним наркоманом Вовіком.
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30.06.2020 08:10 Ответить
Нужно чтобы ЗНО или экзамены были по выбору. Кстати некоторые средние учебные заведения так и делают. Не все школьники, вполне талантливые могут соориентироваться в условиях ЗНО и наоборот некоторые школьники, обладающие хорошей памятью, способны тупо зазубрить ответы на тесты. И на следующий день все забыть
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30.06.2020 08:41 Ответить
Здатність мислити напряму залежить від пам'яті. Чим більше інформації відкладено в пам'яті людини, тим складнішими "конструкціями" вона може оперувати. Те, що помилково називають талантом, насправді звичайнісінька кмітливість. З складними задачами вона не допоможе ніяк.
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30.06.2020 08:54 Ответить
Не розумію, як можна проводити тестування онлайн. Яка гарантія, що не будуть користуватися підказками? Немає жодної гарантії, що тестування проходитиме саме та людина, яка зареєстрована.
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30.06.2020 08:50 Ответить
 
 