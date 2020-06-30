COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 508 тыс., инфицированных - 10,4 млн.
По состоянию на утро 30 июня в мире зарегистрировали 160 985 заражений COVID-19 за сутки, свыше 10,4 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,6 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 412 343 случаев инфицирования и 508 228 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 128 783 (+ 346 за сутки), заболевших - 2 681 811 (+ 44 734 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 370 488 инфицированных (+ 25 234 за сутки) и 58 385 (+ 727 за сутки) летальных случая.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 641 156 человек (+ 6 719 за сутки), количество смертей - 9 166 (+ 93 за сутки).
В Индии 567 536 заболевших (+ 18 339 за сутки) 16 904 летальных случаев (+ 417 за сутки).
В Великобритании – 311 965 заболевших (+ 814 за сутки), умерли 43 575 пациентов (+ 25).
В Испании зарегистрировали 296 050 (+ 200 за сутки) пациентов, умерли 28 346 (+ 3).
Напомним, по состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждены 43 628 случаев COVID-19. За сутки - 646 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.
Пожалуйста, подождите...
90% ( 440650 из 508078 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Spain, Mexico, India, Iran, Belgium, Peru,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с обобщённым показателем "смертность" = ~ 10,1 %%
Украина среди 36 стран
с обобщённым показателем "смертность" = ~ 9,6 %%
99% жертв находится в 73 странах
с обобщённым показателем "смертность" = ~ 8,8 %%
Украина среди 36 стран
с обобщённым показателем "смертность" = ~ 9,6 %%
ЦЕ ЗВІДКИ ?
обобщённым показателем "смертность" -немає такого параметра в теперішній статистиці.
МОЗ говорить про смертність в Україні 2.6..
Це офіційна цифра.
щоб у 73 країнах (регіонах) вмерлих було 99 %% ( 502746 ) ,
а у 142 країнах (регіонах) - лише 1 %% ( 5332 )
від загальної чисельності (508078 ) померлих .
соотечественники, включайте сообразиловку
wiki/Пандемия :
Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия,
распространившаяся на территории стран, континентов;
высшая степень развития эпидемического процесса .
Очень часто данный термин путают с термином эпидемия.
Пандемия является наиболее опасной формой,
то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира (напр., грипп).
Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер,
поражающую значительную часть всего населения.
Первоначально, почти всё население
( Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона; 1890-1907 г )
= = = = = = = = = =
С одной стороны ОЧЕВИДНО , что в 1890г термин «пандемия» определял и
применялся исключительно к болезням естественного природного происхождения.
очевидно также , что
в 1890г напрочь отсутствовала техническая
возможность создания рукотворного «вируса-химеры» covid-19 .
применялся исключительно к болезням естественного природного происхождения.
очевидно также , что
в 1890г напрочь отсутствовала техническая
возможность создания рукотворного «вируса-химеры» covid-19 .
было изобретено и произведено биологическое (бактериологическое) оружие ,
которое не наносит ущерба зданиям, сооружениям и другим материальным ценностям,
а заражает людей, животных, растения, запасы продовольствия и корма, воду итд …
Биологическим (бактериологическим)
оружием называют болезнетворные микробы и их токсины,
вирусы, риккетсии, грибки, зараженных ими переносчиков (грызунов, членистоногих),
предназначенных для поражения людей, животных, растений,
и средства их доставки к цели.
Биологическое (бактериологическое) оружие
относится к одному из видов оружия массового уничтожения
wiki/Оружие_массового_поражения :
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ или оружие массового уничтожения -
термин, ОБЪЕДИНЯЕТ те РАЗНОВИДНОСТИ ОРУЖИЯ,
КОТОРЫЕ даже при ограниченном применении
СПОСОБНЫ причинить масштабные разрушения
и\или ВЫЗВАТЬ МАССОВЫЕ ПОТЕРИ
вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам .
К оружию массового поражения , как правило ,
относят ядерное, химическое и биологическое оружие,
основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении.
Однако, динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально
новых средств уничтожения
[и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
относят ядерное, химическое и биологическое оружие,
основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении.
Однако, динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально
новых средств уничтожения
[и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
динамичное развитие науки и техники
способствует возникновению принципиально новых средств уничтожения
[ и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения ] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
= = = = = = = =
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку
Причём животное-вирусоноситель covid-19
не-мог-ло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .
Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .
следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;
об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;
о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;
о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США … ,
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .
следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;
об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;
о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;
о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США … ,
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП