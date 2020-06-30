COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 508 тыс., инфицированных - 10,4 млн.

По состоянию на утро 30 июня в мире зарегистрировали 160 985 заражений COVID-19 за сутки, свыше 10,4 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,6 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 412 343 случаев инфицирования и 508 228 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 128 783 (+ 346 за сутки), заболевших - 2 681 811 (+ 44 734 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 370 488 инфицированных (+ 25 234 за сутки) и 58 385 (+ 727 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 641 156 человек (+ 6 719 за сутки), количество смертей - 9 166 (+ 93 за сутки).

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В Индии 567 536 заболевших (+ 18 339 за сутки) 16 904 летальных случаев (+ 417 за сутки).

В Великобритании – 311 965 заболевших (+ 814 за сутки), умерли 43 575 пациентов (+ 25).

В Испании зарегистрировали 296 050 (+ 200 за сутки) пациентов, умерли 28 346 (+ 3).

Напомним, по состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждены 43 628 случаев COVID-19. За сутки - 646 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.