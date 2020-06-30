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задержание (6651) Интерпол (538) Польша (8154)

Польские пограничники задержали в Медике украинца, разыскиваемого Интерполом в 190 странах за убийства

Польские пограничники задержали в Медике украинца, разыскиваемого Интерполом в 190 странах за убийства

В пешеходном пункте пропуска в Медике (Подкарпатское воеводство) польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по "красной карточке" Интерпола за убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы Польши майор Эльжбета Пикор.

По ее словам, "красная карточка" означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину несколько лет разыскивают по "красной карточке" Интерпола на территории 190 стран. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол объявил в розыск Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Соболева

По словам польских пограничников, с начала 2020 года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточке" Интерпола.

Напомним, под Мюнхеном поляки избили украинских дальнобойщиков за отказ пить водку.
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Топ комментарии
+27
Я так понимаю мужик Украинский контроль прошёл без проблем ?
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30.06.2020 08:29
+5
В Україні за пару тисяч баксів можна без проблем купити собі "нові" повністю легальні документи де буде змінено все - крім відбитків пальців і ще деяких ідентифікаторів які змінити не можливо але про які знає Інтерпол. От цей "діяч" і попався але якщо його екстрадують в Україну то доля його відома - "застава" і з чистою совістю але трішечки тонкішим гаманцем на волю.
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30.06.2020 08:16
+3
Їхав на роботу?
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30.06.2020 08:34
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Правила форума Совет форумчан
В Україні за пару тисяч баксів можна без проблем купити собі "нові" повністю легальні документи де буде змінено все - крім відбитків пальців і ще деяких ідентифікаторів які змінити не можливо але про які знає Інтерпол. От цей "діяч" і попався але якщо його екстрадують в Україну то доля його відома - "застава" і з чистою совістю але трішечки тонкішим гаманцем на волю.
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30.06.2020 08:16 Ответить
Як прикордонники в Україні пропустили цього вбивцю? Де паспортний контроль? Потрібно арештувати всіх хто був в той час на зміні, вони пропускали без контролю за хабарі, або пропустили по підробному документу - за це тюрма!
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30.06.2020 12:08 Ответить
В наших прикордонників просто немає таких технічних можливостей по ідентифікації особи як в прикордонників Євросоюзу - повірте мені на слово.
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30.06.2020 15:02 Ответить
Прикордонники проводять паспортний контроль і мають перевіряти в базі громадянина який виїздить з України, на наявність заборони на виїзд в базі ДПСУ. Прикордонники цього не зробили через власний ідіотизм, а скорше за все за гроші пропустили вбивцю за попередньою домовленістю і тепер всі прикордонники хто був на зміні на цьому пункті пропуску мають бути арештовані і засуджені!
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30.06.2020 15:16 Ответить
Я з Вами повністю згоден що на кордонах наших "бардак" але повірте що навіть в базу інтерполу в наших прикордонників досить обмежений доступ а в декого його взагалі немає тим більше що цей бандит їхав по "нових" куплених документах але тим не менше це "бардак" а нести якусь відповідальність взагалі як в нас в Україні вже давно ведеться ніхто не буде.
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30.06.2020 19:30 Ответить
Я так понимаю мужик Украинский контроль прошёл без проблем ?
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30.06.2020 08:29 Ответить
Їхав на роботу?
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30.06.2020 08:34 Ответить
один из заробитчан
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30.06.2020 08:51 Ответить
Минус один.
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30.06.2020 09:12 Ответить
в мире всего 193 страны)))))
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30.06.2020 08:51 Ответить
Та більше. Якщо дивитись в вікіпедію то - "Это 193 страны-члена ООН, а также Абхазия, Ватикан, Государство Палестина и Южная Осетия - не входящие в ООН, но признанные Россией."
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30.06.2020 09:15 Ответить
ну ты б еще пмр с днр и лнр добавил!))))
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30.06.2020 09:17 Ответить
Немного не дотянул до рекорда... ээхх.. пацан к успеху шёл, не фартануло (С)
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30.06.2020 09:44 Ответить
неужели специально ездил по странам, чтобы убить в каждой стране одного человека? ну энтузиаст!
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30.06.2020 09:09 Ответить
Фильм Лион смотрели ?
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30.06.2020 09:17 Ответить
да, там была маленькая Натали Портман в роли Лолиты...
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30.06.2020 09:25 Ответить
Выйдет под залог
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30.06.2020 09:24 Ответить
все ж таки бажано уточнити: яка країна виставила його в розшук?
А раптом касапи? - як ото було було з Мазуром (Тополею)?
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30.06.2020 09:25 Ответить
Тоже об этом подумала

ВОТ РЕАЛЬНО КАКАЯ СТРАНА ЕГО ЗАЯВИЛА В ИНТЕРПОЛ , учитывая что Интерпол фактически контролируют козломордые
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30.06.2020 09:42 Ответить
как такое может быть он что 190 убил массовый платный штатный киллер что ли??
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30.06.2020 09:58 Ответить
господи!!люди научились писать!! когды ты/вы научитесь читать??(в 190-странах ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК!!КАРЛ!! это вовсе не значит:что во всех странах он побывал и в каждой из них убивал!!)вот так и создаются легенды и фантазии в сети благодаря неучам!!
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30.06.2020 11:09 Ответить
100%, что это КОЗЛОМОРДЫЕ Парня ловят, за то, что грохнул пару-тройку Ихтамнетов.
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30.06.2020 11:07 Ответить
Не удивлюсь, если его сопровождал кто то из окружения Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Не впервой сотрудничать с убийцами нашему министру МВД .
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30.06.2020 11:24 Ответить
....украинский ДОН КАРЛЕОНЕ ((((( ахренеть !!!!
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30.06.2020 12:49 Ответить
 
 