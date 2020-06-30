Польские пограничники задержали в Медике украинца, разыскиваемого Интерполом в 190 странах за убийства

В пешеходном пункте пропуска в Медике (Подкарпатское воеводство) польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по "красной карточке" Интерпола за убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы Польши майор Эльжбета Пикор.

По ее словам, "красная карточка" означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.



Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину несколько лет разыскивают по "красной карточке" Интерпола на территории 190 стран. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

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По словам польских пограничников, с начала 2020 года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточке" Интерпола.

Напомним, под Мюнхеном поляки избили украинских дальнобойщиков за отказ пить водку.