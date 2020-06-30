На Ривненщине за сутки выявили 68 новых случаев COVID-19, всего - 3712, из них 70 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 29 июня, подтвердили 68 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 29 июня на Ривненщине зарегистрированы 30 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 29 июня на Ривненщине зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 9 месяцев до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 3712 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 70 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1769 человек.

В работе лабораторий области остаются 122 образца.





