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Суды по "делу Хизб ут-Тахрир" перенесли из-за COVID-19 в российском СИЗО, - адвокат Гемеджи

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В Южном окружном военном суде России из-за коронавируса в СИЗО №5 российского Ростова-на-Дону перенесли минимум до 15 июля судебные заседания по делу красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На 29 июня было назначено судебное заседание в Южном окружном военном суде по Красногвардейскому делу Хизб ут-Тахрир. Стороне защиты от секретаря судебного заседания стало известно, что 29 числа судебное заседание не состоится, по причине того, что СИЗО-5 Ростова-на-Дону, в котором содержатся наши подзащитные Абдулганиев Эскендер и Абхаиров Арсен, находится на карантине в связи с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией у одного из следственно арестованных, который также содержится в СИЗО-5", – рассказала Лиля Гемеджи.

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Отмечается, что у Абдулганиева и Абхаирова не было симптомов коронавирусной инфекции на момент закрытия СИЗО на карантин.

"Наши подзащитные Абдулганиев Эскендер и Абхаиров Арсен на момент закрытия на карантин следственного изолятора чувствовали себя удовлетворительно, коронавирусной инфекцией не болели. Но из-за отсутствия связи с нашими подзащитными и возможного риска заражения коронавирусной инфекцией мы опасаемся за их здоровье", – пояснила защитница.

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