ВОЗ направляет в Китай экспертов для поиска источника COVID-19: Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все

Мир сможет лучше бороться с вирусом SARS-CoV-2, когда узнает, с чего началась вспышка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания COVID-19 обнажила "лучшие и худшие качества человечества", подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул "трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты", а также "вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию".

По его словам, пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты.

При этом Гебрейесус добавил, что многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией и призвал не терять надежду.

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