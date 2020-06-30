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ВОЗ направляет в Китай экспертов для поиска источника COVID-19: Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все

ВОЗ направляет в Китай экспертов для поиска источника COVID-19: Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все

Мир сможет лучше бороться с вирусом SARS-CoV-2, когда узнает, с чего началась вспышка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания COVID-19 обнажила "лучшие и худшие качества человечества", подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул "трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты", а также "вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию".

По его словам, пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты.

При этом Гебрейесус добавил, что многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией и призвал не терять надежду.

Читайте также: Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

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Топ комментарии
+5
Поздновато ребята из ВОЗ засуетились, за полгода Китай все выхолостил. Да и США прекратили финансирование этой организации, у них теперь собственная программа. Так что денег не будет господин Гебрейесус. Осталось подрабатывать на операциях прикрытия истинных виновников.
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30.06.2020 09:35
+4
Хрен концы вы там найдете,спустя такое время...
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30.06.2020 08:46
+3
Наконец -то ,давно пора . Группа должна быть международная,
из профессионалов учёных и профессионалов спец.служб.
Мир должен услышать правду !
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30.06.2020 08:49
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Хрен концы вы там найдете,спустя такое время...
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30.06.2020 08:46 Ответить
Кто ищет ,тот всегда найдёт.
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30.06.2020 08:50 Ответить
ВООЗ направляє в Китай експертів для пошуку джерела COVID-19: Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все - Цензор.НЕТ 7181
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30.06.2020 08:53 Ответить
Непорядок .Почему эксперты без масок ? )
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30.06.2020 08:58 Ответить
Соучастники по созданию и распространению вируса будут искать прародителей вируса в темной комнате.
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30.06.2020 08:48 Ответить
Наконец -то ,давно пора . Группа должна быть международная,
из профессионалов учёных и профессионалов спец.служб.
Мир должен услышать правду !
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30.06.2020 08:49 Ответить
Вовремя. Ничего не скажешь.
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30.06.2020 08:49 Ответить
Китайцы в этот раз докажут , что китайская лапша отлично выглядит и на тарелке и на ушах экспертов МОЗ .))
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30.06.2020 08:52 Ответить
Источник вируса лежит в Бразилии возле Сан Паоло. К нему боятся подойти. Но это всего лишь место, где он синтезировался. Те которые это делали, вовремя убрались оттуда...с зелёным свечением....
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30.06.2020 08:53 Ответить
Я честно говоря не понимаю этого переляка. У вас же есть роботы собаки Бостон Дайнемикс. Просто пройдите по объекту роботом. Кстати единственное место где можно пройти на станцию - это отверстие в днище станции. Именно оттуда зелёные спускаются на поверхность. Оно должно быть все в зелено жёлтой слизи.
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30.06.2020 09:02 Ответить
Пока на свете есть дураки,
обманом жить нам стало быть с руки.
Всем буратинам большой привет.
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30.06.2020 09:00 Ответить
китайцы уже все попрятали и затерли
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30.06.2020 09:28 Ответить
И ВОЗ на подсосе у Китая. Во всяком случае, так Трамп говорит. Думаю, ВОЗ сделает выводы в пользу Китая. Потому и с исседованиями источника медлили.
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30.06.2020 09:30 Ответить
Поздновато ребята из ВОЗ засуетились, за полгода Китай все выхолостил. Да и США прекратили финансирование этой организации, у них теперь собственная программа. Так что денег не будет господин Гебрейесус. Осталось подрабатывать на операциях прикрытия истинных виновников.
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30.06.2020 09:35 Ответить
Не там те хабарне ВООЗ шукає, нехай піде ВООЗ до міжнародної корпорації CEPI, NIH Імперського коледжу в Великобританії, до японських корпорацій до французьких архітекторів і я вам гарантую цікаві факти хто і як розробив цю рукотворну ковидлу, яку рекламував Білл і Мелінда Гейтс. Цих тварин, які стволрили штучну вірусну зброю , потрібно судити в трибуналі в Гаазі як злочинців проти людяності.
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30.06.2020 09:51 Ответить
Не там ищут. Если в мире случилось говно, там по любому торчат таежные уши и рога.
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30.06.2020 10:41 Ответить
после того,как китаезы начали вакцинацию от вирусни у военных становится очевидным мировой сговор между китаезами и ВОЗ.И вирус и вакцина,дело одних и тех же рук
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30.06.2020 10:41 Ответить
А где эта ВОЗя раньше была, когда её носом тыкали а она Китай и кацапию защищала и врала?
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30.06.2020 12:20 Ответить
 
 