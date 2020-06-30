ВОЗ направляет в Китай экспертов для поиска источника COVID-19: Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все
Мир сможет лучше бороться с вирусом SARS-CoV-2, когда узнает, с чего началась вспышка.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил гендиректор ВОЗ.
Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.
Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания COVID-19 обнажила "лучшие и худшие качества человечества", подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул "трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты", а также "вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию".
По его словам, пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты.
При этом Гебрейесус добавил, что многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией и призвал не терять надежду.
Пожалуйста, подождите...
из профессионалов учёных и профессионалов спец.служб.
Мир должен услышать правду !
обманом жить нам стало быть с руки.
Всем буратинам большой привет.