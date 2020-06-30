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В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая

В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая

По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 706 человек (сутками ранее - 646).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 44 334 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 435 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 18), всего - 1 159. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Львовской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 88 человек (сутками ранее - 93), всего - 19 115.

Всего в Украине сейчас болеют 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143), Закарпатской (97), Ривненской (74),  Одесской (66) областях и Киеве (57).

В Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая 01
В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая 02
В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая 03
В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая 04
В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая 05
В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая 06

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Топ комментарии
+3
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ef-7196-bf99-a21b865b1d02
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30.06.2020 11:18
+2
Вирусанетэтообычнаязастудамаскинепомогаютлизалручкипррверял.
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30.06.2020 08:56
+2
Наш китайский коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, "запер" субурбы (районы города) из-за "короновируса".
Сообщаю (соображалка то у Премьера девичья), что в субурбе Glenroy живут работники мельбурнскоо аэропорта, так что с работой аэропорта будет напряженка.
Впрочем, поскольку внешняя граница Австралии все равно закрыта, и Премьеру с камарильей эвакуироваться не удастся, хай самолеты не летают, лично мне "пIхуй"(С).
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30.06.2020 10:12
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Вирусанетэтообычнаязастудамаскинепомогаютлизалручкипррверял.
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30.06.2020 08:56 Ответить
хм. ну как сказать... сложим 2 + 2 и увидим, что основной прирост заболеваемости там, где штормит. там, где жарюка, прирост заболеваемости либо низкий, либо отрицательный. при чём тут маски?
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30.06.2020 09:10 Ответить
З впевненістю знаючої людини, яка навчається більше 30років, відповім вам, якщо скласти 2 і 2 буде 4 а не те що ви написали.
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30.06.2020 09:31 Ответить
"Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь" - А. С. Пушкин
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30.06.2020 11:17 Ответить
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки - Цензор.НЕТ 2630
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30.06.2020 09:16 Ответить
Шерлоку все завжди було пофіг. Накидається у китайців коксу, побоксує у рингу, лавешкі собі трохи підніме... і в торбу. Але ж газети читав, тож не наговорюйте... на добропорядного джентельмена.
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30.06.2020 16:46 Ответить
Наш китайский коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, "запер" субурбы (районы города) из-за "короновируса".
Сообщаю (соображалка то у Премьера девичья), что в субурбе Glenroy живут работники мельбурнскоо аэропорта, так что с работой аэропорта будет напряженка.
Впрочем, поскольку внешняя граница Австралии все равно закрыта, и Премьеру с камарильей эвакуироваться не удастся, хай самолеты не летают, лично мне "пIхуй"(С).
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30.06.2020 10:12 Ответить
👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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30.06.2020 11:17 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ef-7196-bf99-a21b865b1d02
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30.06.2020 11:18 Ответить
НУ теперь-то уже спад?
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30.06.2020 13:26 Ответить
среда покажет...
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30.06.2020 14:51 Ответить
Хейтеры Зеленского от этой новости чуть харакири себе не делают! ))
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30.06.2020 14:55 Ответить
хейтерів більше 50 %
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30.06.2020 15:19 Ответить
сепуку... а з якого приводу? Хтось втратив обличчя?
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30.06.2020 16:10 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 08:27 Ответить
 
 