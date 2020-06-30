В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая
По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 706 человек (сутками ранее - 646).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 44 334 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 18), всего - 1 159. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Львовской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 88 человек (сутками ранее - 93), всего - 19 115.
Всего в Украине сейчас болеют 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143), Закарпатской (97), Ривненской (74), Одесской (66) областях и Киеве (57).
В Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
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Сообщаю (соображалка то у Премьера девичья), что в субурбе Glenroy живут работники мельбурнскоо аэропорта, так что с работой аэропорта будет напряженка.
Впрочем, поскольку внешняя граница Австралии все равно закрыта, и Премьеру с камарильей эвакуироваться не удастся, хай самолеты не летают, лично мне "пIхуй"(С).
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ef-7196-bf99-a21b865b1d02