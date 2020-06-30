За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 435 инфицированных и 146 умерших, - горсовет
По состоянию на 8 утра 30 июня во Львове и Львовской области подтверждено 5 435 случаев инфицирования коронавируса, из них 146 - летальные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 5435 человек, 146 человек умерли, 747 пациентов выздоровели.
Всего за весь период карантина во Львовской областной инфекционной больнице обратились 6116 человек, госпитализированы - 1051, на амбулаторном лечении - 5065 человек, выписаны - 861 человек. Сейчас в больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 9 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.
В Восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 90 пациентов, в Первую городской клиническую больницу - 90 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 54 пациента.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов, из них из новых проб - 482 ПЦР-теста. Следовательно, 143 - положительные, из них из новых проб - 75. Среди них львовян - 32. Всего в работу взяли 500 проб, остаток в холодильнике - 900 проб.
Пожалуйста, подождите...
тобто 1.6 млн поляків було інфіковано..https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-ministerstwo-zdrowia-nawet-16-miliona-polakow-zakazonych/j7rtd3f Matematycy policzyli, minister potwierdza: nawet 1,6 miliona Polaków zakażonych koronawirusem
Міністерство охорони здоров'я припускає, що відсоток невизнаних випадків у Польщі коливається в межах 92 відсотків. і 98 відсотків
Це означає, що офіційна кількість 34 тис. заражених становить лише від 2 до 8% фактичної кількості поляків, які хворі або вже мали коронавірус
Якщо припустити, що 98% не визначені інфікованими інфекцій, їх фактична кількість становить 1 мільйон 600 тисяч
Д-р Paweł Grzesiowski вважає, що необхідно повідомити про таку велику кількість заражених, оскільки вони повністю змінять стратегію боротьби з хворобою.
За словами експерта, нова інформація свідчить про те, що відкривати школи безпечно, але необхідно максимально забезпечити місця, де проживають літні люди
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десь такого самого порядку цифра і в Україні..
від 1 до 2-х мільйонів..
Звичайно, у більшості це Західна Україна(привіт гастарбайтерам)..