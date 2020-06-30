За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 435 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

По состоянию на 8 утра 30 июня во Львове и Львовской области подтверждено 5 435 случаев инфицирования коронавируса, из них 146 - летальные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 5435 человек, 146 человек умерли, 747 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовской областной инфекционной больнице обратились 6116 человек, госпитализированы - 1051, на амбулаторном лечении - 5065 человек, выписаны - 861 человек. Сейчас в больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 9 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

В Восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 90 пациентов, в Первую городской клиническую больницу - 90 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 54 пациента.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов, из них из новых проб - 482 ПЦР-теста. Следовательно, 143 - положительные, из них из новых проб - 75. Среди них львовян - 32. Всего в работу взяли 500 проб, остаток в холодильнике - 900 проб.