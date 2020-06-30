За сутки в Киеве зафиксировали 57 случаев COVID-19, среди заболевших шесть медиков, - Кличко

За прошедшие сутки у 57 жителей Киева обнаружили коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева сообщил в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины от 20 до 67 лет, восьмилетний мальчик.

В том числе заболели 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

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Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус победили 1563 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 16, в Деснянском районе -10 случаев.

"Соблюдайте элементарные правила, будьте осторожны! Берегите себя!" - написал Кличко.