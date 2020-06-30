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За сутки в Киеве зафиксировали 57 случаев COVID-19, среди заболевших шесть медиков, - Кличко

За прошедшие сутки у 57 жителей Киева обнаружили коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева сообщил в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины от 20 до 67 лет, восьмилетний мальчик.

В том числе заболели 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 706 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 44 334 случая

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус победили 1563 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 16, в Деснянском районе -10 случаев.

"Соблюдайте элементарные правила, будьте осторожны! Берегите себя!" - написал Кличко.

За сутки в Киеве зафиксировали 57 случаев COVID-19, среди заболевших шесть медиков, - Кличко 01

За сутки в Киеве зафиксировали 57 случаев COVID-19, среди заболевших шесть медиков, - Кличко 02
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Так, заболели: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины от 20 до 67 лет, восьмилетний мальчик.
В том числе заболели 6 медиков. Источник: https://censor.net.ua/n3205020
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Тепер Степанов справжній "доктор смерть".
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30.06.2020 09:14 Ответить
Это уже похоже на Гаусс.
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30.06.2020 09:16 Ответить
Это похоже на три выходных, а не на Гаусс.
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30.06.2020 09:28 Ответить
Таки алкоголь?
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30.06.2020 09:37 Ответить
Все идет своим чередом. Вирусная инфекция протекает спокойно, планомерно и ни наше руководство, ни наши медики никоим образом не влияют на протекание самого процесса пандемии. Что был карантин, что его ослабили практически не отразилось на статистике заболеваемости.
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30.06.2020 09:24 Ответить
 
 