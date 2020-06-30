Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, - "слуга народа" Радуцкий
Министерство здравоохранения Украины во вторник, 30 июня, начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновцах для приема больных коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"О 70% (загруженности койкомест в больницах. - Ред.) в Закарпатской области я не видел информации. Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема заболевших коронавирусом", - рассказал нардеп.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны.
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Українські підприємці на початку поширення в Китаї нового коронавірусу Covid-19 вивозили з України медичні маски.
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Було дійсно два листи від секретаря РНБО Данілова від 31 січня і 3 лютого до тодішнього прем'єр-міністра, Олексія Гончарука, з вимогою прийняти рішення Кабінетом міністрів про заборону вивезення з України медичних масок та іншої такого роду продукції. Але таке рішення прийняте не було - воно було прийнято тільки в кінці лютого. Тому ті підприємці, які хотіли заробити гроші та в яких були маски на складах, вони їх дійсно вивезли з України, це факт", - сказав Геращенко.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони медичних масок за готівку, але Німеччина запропонувала вищу ціну та перекупила їх.
дефіцит виник через те, що з України ця продукція вивозилася, як до початку захворювання на коронавірус COVID-19 у світі, так і після того, як стало зрозуміло, що проблема перестала бути внутрішньокитайською. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. Він обвинуватив колишній уряд у бездіяльності. «Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен У тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтру», - написав Луценко й додав, що за останні три місяці експорт цієї продукції загалом становив 983,5 тонни. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/ukrajinski-maski-minyali-na-kitayski-limoni-yak-uryad-provaliv-test-na-koronavirus-665423.html
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