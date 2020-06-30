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Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, - "слуга народа" Радуцкий

Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, -

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 30 июня, начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновцах для приема больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"О 70% (загруженности койкомест в больницах. - Ред.) в Закарпатской области я не видел информации. Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема заболевших коронавирусом", - рассказал нардеп.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны.

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Топ комментарии
+4
Майже всі забули, що карантин починався з вистави про міністерку, фізрука і пачки презервативів. Ойц, і мало не забув - з торгівлею масок з резерву тим же Радуцьким, про яку вже теж забули.
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30.06.2020 09:32
+2
"Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, - "слуга народа" Радуцкий" - Радуцкий, это тот который наварил на продаже масок в Китай 186 миллионов? Интересно, с Зеленским он поделился за содействие или всё себе забрал?
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30.06.2020 10:02
+1
у ПРИПИНЕННІ фінансування інфекційних лікарень Україною у 2020 році винні Уряд Порошенко,Коаліція БП-НФ і Президент Порошенко. З подачі офуєнного медреформатора АМЕРИКАНКИ Супрун.
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30.06.2020 09:36
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Правила форума Совет форумчан
Саме гидке в цій всій ситуації те, що весь цей карантин і 3 місяці самоізоляціі були лише через недостатню кількість коєк у лікарнях та відсутність лабораторій для своєчасного діагностування, а ще точніше це наслідок багаторічних реформ.
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30.06.2020 09:25 Ответить
Майже всі забули, що карантин починався з вистави про міністерку, фізрука і пачки презервативів. Ойц, і мало не забув - з торгівлею масок з резерву тим же Радуцьким, про яку вже теж забули.
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30.06.2020 09:32 Ответить
Кажіть вже правду, що хотіли сказати і не виляйте собакою - в усьому винна Супрун.
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30.06.2020 09:30 Ответить
у ПРИПИНЕННІ фінансування інфекційних лікарень Україною у 2020 році винні Уряд Порошенко,Коаліція БП-НФ і Президент Порошенко. З подачі офуєнного медреформатора АМЕРИКАНКИ Супрун.
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30.06.2020 09:36 Ответить
Так вже краще. Морлодці.
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30.06.2020 09:37 Ответить
Пабло -дупло,ты года перепутал в 2019 до марта все финансировалось.Это можно проверить ,по открытым источникам.А вот дальше вопросы к зедебилам и их главным ,проводителям реформ ,массажисту радуцкому по совместителю торговцем спец.средств из гос .резерва ну ,еще у комаровского на радио *шансон*,можешь спросить.
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30.06.2020 09:44 Ответить
За останні три місяці з України вивезли майже тисячу тонн захисних масок.


Українські підприємці на початку поширення в Китаї нового коронавірусу Covid-19 вивозили з України медичні маски.
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Було дійсно два листи від секретаря РНБО Данілова від 31 січня і 3 лютого до тодішнього прем'єр-міністра, Олексія Гончарука, з вимогою прийняти рішення Кабінетом міністрів про заборону вивезення з України медичних масок та іншої такого роду продукції. Але таке рішення прийняте не було - воно було прийнято тільки в кінці лютого. Тому ті підприємці, які хотіли заробити гроші та в яких були маски на складах, вони їх дійсно вивезли з України, це факт", - сказав Геращенко.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони медичних масок за готівку, але Німеччина запропонувала вищу ціну та перекупила їх.

дефіцит виник через те, що з України ця продукція вивозилася, як до початку захворювання на коронавірус COVID-19 у світі, так і після того, як стало зрозуміло, що проблема перестала бути внутрішньокитайською. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. Він обвинуватив колишній уряд у бездіяльності. «Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен У тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтру», - написав Луценко й додав, що за останні три місяці експорт цієї продукції загалом становив 983,5 тонни. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/ukrajinski-maski-minyali-na-kitayski-limoni-yak-uryad-provaliv-test-na-koronavirus-665423.html
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30.06.2020 10:00 Ответить
Головне фіксувати всі їх злочини і бездіяльність
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30.06.2020 10:01 Ответить
Да!
И клиника БАРИС в первых рядах бюджетополучателей для спасения украинских немовлят!
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30.06.2020 09:46 Ответить
семья президента лечилась в этой больнице.
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30.06.2020 13:00 Ответить
А их искали в Феофании....
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30.06.2020 15:04 Ответить
"Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, - "слуга народа" Радуцкий" - Радуцкий, это тот который наварил на продаже масок в Китай 186 миллионов? Интересно, с Зеленским он поделился за содействие или всё себе забрал?
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30.06.2020 10:02 Ответить
Скільки ще ці крадії та брехуни будуть при владі
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30.06.2020 16:30 Ответить
 
 