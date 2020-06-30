Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, - "слуга народа" Радуцкий

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 30 июня, начнет развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновцах для приема больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"О 70% (загруженности койкомест в больницах. - Ред.) в Закарпатской области я не видел информации. Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема заболевших коронавирусом", - рассказал нардеп.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны.

Читайте: Одна из больниц Сум недополучила 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников, - СБУ. ФОТОрепортаж