За сутки COVID-19 заболели 63 ребенка и 56 медиков, всего 2 238 детей и 6 721 медработник, - Степанов

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 3 238 детей, а также 6 721 медицинский работник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 706 человек. Из них 63 ребенка, а также 56 медработников. Были госпитализированы 192 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев", - отметил министр.

По словам Степанова, выздоровели 88 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 44 334 человека. Из них 3 238 детей, а также 6 721 медработник", - добавил министр здравоохранения.

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