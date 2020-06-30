1 405 10
За сутки COVID-19 заболели 63 ребенка и 56 медиков, всего 2 238 детей и 6 721 медработник, - Степанов
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 3 238 детей, а также 6 721 медицинский работник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 706 человек. Из них 63 ребенка, а также 56 медработников. Были госпитализированы 192 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев", - отметил министр.
По словам Степанова, выздоровели 88 пациентов.
"За все время пандемии в Украине заболели 44 334 человека. Из них 3 238 детей, а также 6 721 медработник", - добавил министр здравоохранения.
Топ комментарии
+2 WiM
показать весь комментарий30.06.2020 09:37
+2 Fizko Kyiv
показать весь комментарий30.06.2020 09:46
+1 Юрій Ан
показать весь комментарий30.06.2020 09:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не удалось зафиксировать ни одного случая заражения на свежем воздухе и 50% заражений происходит в медучреждениях.
А то что больницы всегда были рассадниками инфекций это да, все туда сходятся, причем большинство с проблема здоровья, а потому получить попутно инфекцию легко.
- дети "болеют" чтобы быдло жило в страхе
- медики "болеют" - чтобы получали льготы и давали нужную статистику