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За сутки COVID-19 заболели 63 ребенка и 56 медиков, всего 2 238 детей и 6 721 медработник, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 63 ребенка и 56 медиков, всего 2 238 детей и 6 721 медработник, - Степанов

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 3 238 детей, а также 6 721 медицинский работник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 706 человек. Из них 63 ребенка, а также 56 медработников. Были госпитализированы 192 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев", - отметил министр.

По словам Степанова, выздоровели 88 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 44 334 человека. Из них 3 238 детей, а также 6 721 медработник", - добавил министр здравоохранения.

Также читайте: Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов

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Топ комментарии
+2
Интересно как коронавирус перебрался на детей и медиков:
- дети "болеют" чтобы быдло жило в страхе
- медики "болеют" - чтобы получали льготы и давали нужную статистику
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30.06.2020 09:37
+2
жаль, зелупа не болеет. слышал, что умственно отсталые вне зоны риска, потому зелупа, большинство ВР, кабмин, руководители госорганов сейчас в безопасности
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30.06.2020 09:46
+1
Интересную статистику огласили вчера поляки.
Не удалось зафиксировать ни одного случая заражения на свежем воздухе и 50% заражений происходит в медучреждениях.
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30.06.2020 09:37
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Ну собственно статистика так и идет от 300 до 1000 (в данное время при ослабленном карантине) человек. При карантине было от 300 до 570. Ну и где эпидемия?
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30.06.2020 09:29 Ответить
Интересную статистику огласили вчера поляки.
Не удалось зафиксировать ни одного случая заражения на свежем воздухе и 50% заражений происходит в медучреждениях.
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30.06.2020 09:37 Ответить
Так а ты думаешь почему запрещали посещение скверов, парков и прибережных зон?
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30.06.2020 09:39 Ответить
чтобы шли в больницу и заражались?
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30.06.2020 09:43 Ответить
Ну, это определенная манипуляция со статистикой, это все-равно что сказать, что в морге все мрут а потому туда ходить не надо.
А то что больницы всегда были рассадниками инфекций это да, все туда сходятся, причем большинство с проблема здоровья, а потому получить попутно инфекцию легко.
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30.06.2020 09:45 Ответить
Интересно как коронавирус перебрался на детей и медиков:
- дети "болеют" чтобы быдло жило в страхе
- медики "болеют" - чтобы получали льготы и давали нужную статистику
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30.06.2020 09:37 Ответить
За сутки COVID-19 заболели 63 ребенка и 56 медиков, всего 2 238 детей и 6 721 медработник, - повідомив нам доктор смерть.
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30.06.2020 09:38 Ответить
жаль, зелупа не болеет. слышал, что умственно отсталые вне зоны риска, потому зелупа, большинство ВР, кабмин, руководители госорганов сейчас в безопасности
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30.06.2020 09:46 Ответить
Я не знаю где сейчас учат на журналистов,но уровень п....ц !В заголовке 2238,в тексте статьи 3238 заолевших детей!В заголвке ранней новости "разыскивается в 190 странах за убийства",да много таких заголовков ,что не поймешь о чём речь!
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30.06.2020 14:57 Ответить
Не міністер , а статист, проте , що вони ще вміють, тільки красти та брехати
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30.06.2020 16:36 Ответить
 
 