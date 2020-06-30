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Украина хочет присоединиться к Стратегии ЕС в сфере вакцинации для преодоления COVID-19, - вице-премьер Стефанишина

Украина хочет присоединиться к Стратегии ЕС в сфере вакцинации для преодоления COVID-19, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что Украина хочет присоединиться к Стратегии Европейского Союза в сфере вакцинации для преодоления COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы как раз сейчас ведем дискуссию о том, как Украина может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин. В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС; там есть блок, который касается международного сотрудничества. Как раз на этой неделе я буду уже подробно общаться с коллегами из Еврокомиссии о том, как Украина может присоединиться к этим усилиям, как минимум в порядке получения оперативной информации", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что в Украине также проводились консультации внутри страны с компаниями, которые могут участвовать или каким было бы интересно участвовать в этом процессе.

"Мы общались со странами Европы, и много слышим о том, что есть смысл инвестировать усилия в разработку лекарств. Сегодня я знаю, что крупнейшие фармацевтические компании Украины уже в сотрудничестве с иностранными фармкомпаниями работают над разработкой лекарств. Поэтому мы, с одной стороны, хотим быть в тренде и политическом диалоге по глобальным инициативам по вакцинации, но при этом мы понимаем, что не надо забывать о вопросах разработки лекарств. Сейчас очень трудно спрогнозировать, какое из этих средств борьбы с коронавирусом будет более эффективным", - добавила вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд, - ВОЗ

Стефанишина посетовала, что в Украине очень мало мощностей для производства вакцины или компонентов для вакцинации, но подчеркнула, что в стране очень мощный фармацевтический бизнес.

"На своем уровне я обеспечиваю, чтобы мы были в политическом дискурсе на уровне ЕС по вакцинации, потому что эта политика только формируется, и мы уже должны быть ее частью", - отметила она.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала международное сообщество объединить усилия для обеспечения всеобщего доступа к коронавирусным вакцинам, тестам и методам лечения.
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Топ комментарии
+4
Куда же вам идиотам ещё присоединяться?) каждый день рисовали себе рост заболеваемости чтоб бабла больше выбивать и дорисовались что уже ЕС никого не хочет пускать.
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30.06.2020 09:37
+4
Вакцинацію потрібно почати з тих ,хто хоче всіх вакцинувати
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30.06.2020 09:54
+4
Слуг народа и президента первыми вакцинировать от дебилизма, а потом и от коронавируса.
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30.06.2020 10:36
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Бла-бла-бла. Ни о чем статья.
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30.06.2020 09:31 Ответить
Как раз статья О ЧЕМ. Украинская зеленая власть слуг сатаны хочет аж пищит вакцинировать всех украинцев, несмотря на то, что любая эпидемия и пандемия проходят сами по себе и вакцинация тут не нужна. Тем более никто не даст гарантии ее безопасности, НИКТО И НИКОГДА. Производители вакцин не дают гарантий, потому что знают их вред, и с них снята уголовная ответственность за то,что от вакцинации могут погибать люди. Во многих странах от вакцинации гибнут дети , в Индии был случай что сотни тысяч пострадали и кто ответил? Никто. А возмещать ущерб от вакцинации наша власть не будет однозначно, так как никогда этого не делала. В Америке возмещают вред от вакцинации уже десятки лет, на это тратят миллиарды долларов. У нас же этим не заморачиваются наши слуги и на здоровье населения им начхать, им нужен не здоровый украинец, а безмозглый раб с тотальным контролем над ним. Пусть зеленые слуги подумают что они голосуют, для кого и что они сами попадут в свои же сети.
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30.06.2020 11:00 Ответить
Можно подумать украинская шоколадная власть как-то по другому поступала. Кстати внутренняя политика Зеленского ИМХО абсолютно ничем сейчас не отличается от политики Порошенко.
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30.06.2020 11:10 Ответить
Все олигархические власти Украины поступают одинаково - служат сатане. Мне уже надоело это повторять. Хватит делить олигархат и народ по цвету и противопоставлять одно зло другому злу. Олигархат один и это одно общее зло.
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30.06.2020 11:32 Ответить
Извините конечно, но именно Вы же в своем посте и начали делить. А вот с последующим я полностью согласен. Кто бы ни пришел во власть ведут себя одинаково. Ну может с некоторыми особенностями.
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30.06.2020 12:38 Ответить
Я не делила, а просто написала про текущую власть. А когда была шоколадная я писала про шоколадную, когда была голубая, я писала про голубую. Любой цвет одинаковое зло и одинаково олигархический.
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30.06.2020 12:54 Ответить
Ну извините. Я как-то не отслеживаю хронологию Ваших постов на форуме. Посему не могу помнить или знать как Вы и на что реагируете. Исхожу из контекста текущего поста.
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30.06.2020 14:51 Ответить
К сожалению, к власти приходят самые проныристые, а не самые интеллектуальные и профессионально образованные.
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30.06.2020 15:57 Ответить
Психопаты чаще всего у власти.Умный, добрый, честный человек со здоровой психикой не карьерист, не хочет идти во власть, зная какое там болото чертей.
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30.06.2020 16:07 Ответить
Идеальных вакцин, лекарств и пищевых продуктов не существует. Одна из причин этого то, что люди, что их потребляют - разные. Есть вакцины и лекарства с приемлемым отношением эффективность/побочные эффекты к тяжести последствий болезни.
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30.06.2020 10:16 Ответить
Отвечать согласно уставу, рядовой!
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30.06.2020 11:00 Ответить
О, у Вас почти свежие шутки и неплохой шанс достичь уровня Петросяна...
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30.06.2020 12:41 Ответить
По сути на Вашу почти свежую шутку я вам недели две назад отвечал, что в авто у меня климат-контроль и я в нем езжу без маски. А от стоянки до работы мне 5 минут ходу. Так что для Ваших потуг состроумничать поищите что-то посвежее.
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30.06.2020 14:22 Ответить
Бедняга, по Вашей логике получается, что в Норвегии и Финляндии китайский мир, а в Беларуси - безудержная свобода? Что Вы там курите?
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30.06.2020 14:59 Ответить
На последний вопрос Вы ответили, а по сути - нет.
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30.06.2020 15:19 Ответить
Україна хоче приєднатися до Стратегії ЄС у сфері вакцинації для подолання COVID-19, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 2783
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30.06.2020 15:54 Ответить
Думаю он имел в виду Кэп-очевидность.
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30.06.2020 11:11 Ответить
Извините, что покусился на Ваше звание. Думаю, обойдемся без дуэли.
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30.06.2020 12:43 Ответить
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30.06.2020 12:48 Ответить
Никто не даст гарантии безопасности вакцинации и никогда не давал. Кроме того, производители вакцин обезопасили себя тем что их освободили от уголовной ответственности в случае вреда от вакцинации. В Америке пострадавшим и их семьям выплачивают миллионы долларов, за десять лет выплачено 4,3 млрд долларов. У нас ноль.Чувствуете разницу?
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30.06.2020 11:05 Ответить
Еще бы. Там разработали десятки вакцин, а у нас ноль. Чувствуете разницу?
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30.06.2020 12:44 Ответить
Куда же вам идиотам ещё присоединяться?) каждый день рисовали себе рост заболеваемости чтоб бабла больше выбивать и дорисовались что уже ЕС никого не хочет пускать.
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30.06.2020 09:37 Ответить
Вакцинувати потрібно почати з тих хто не носить маски і кричить що "вирусанет".
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30.06.2020 09:37 Ответить
Вакцинацію потрібно почати з тих ,хто хоче всіх вакцинувати
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30.06.2020 09:54 Ответить
З тих хто сам не вірить і інших піддає ризику.
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30.06.2020 09:57 Ответить
Я перехворів коронавірусом і не хочу вакцинуватись ,чому хтось за мене це має вирішувать?
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30.06.2020 10:01 Ответить
Думаю, если у Вас в карточке есть отметка о перенесенном ковиде или результат количественного ИФА анализа на антитела к квиду, то никто Вас на вакцинацию не направит.
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30.06.2020 10:19 Ответить
в куярточке, я болел им еще когда тестов не было , так как и куча людей вокруг болели по 3-4 недели непонятной болезнью .
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30.06.2020 10:24 Ответить
Тогда придется на количественный ИФА анализ на антитела к ковиду раскошеливаться. Или набраться храбрости и вакцинироваться. А то ходють тут, с нелицензионными чипами, Билла Гейтса только расстраивают...
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30.06.2020 10:58 Ответить
скоро на работу завезут будут всем делать ,подожду
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30.06.2020 11:38 Ответить
А як ви зрозуміли що хворіли ковід19 якщо тестів не було?
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30.06.2020 21:15 Ответить
Ніколи хвороби такої раніше не було. Количь вже писав, вам повторю

Я переболел этой херней,скорее всего, когда еще тестов даже не было.
Пишу лично вам вкратце, потом удалю.
В общем недели 2-3 непонятно ,что происходило с организмом. Вроде бы все норм,но что-то не то . Потом в один из дней я проснулся и было ощущение,что в легких застрял какой-то камень. Кашля почти не было , температуры тоже, прыгала с 36,6 до 37,2. Больше ни разу не было. Я понял ,что что-то не так,но тестов не было еще. Я начал читать все про вирусы и, так же прочел китайскую методичку . Там нашел инфу,что нужно епашить цинк и витамин с.
При принятии хоть 100 гамм алкоголя ,сразу ставало несравнимо хуже. Я полностью исключил алкоголь. Через несколько дней пятно в центре легких (по ощущениям) стало меньше,но стали хрипеть легкие и стало болеть спина в нижней области легких. Я думаю,начиналась пневмония. Температуры не было. В общем, я решил излечиться сам.
Как я делал(уверен ,что для каждого это делать нужно индивидуально). Прочитал про вирус , он обманывает клетку,что несет именно то,что сейчас ей не хватает.
Я начал принимать витамины (шипучие)
1.Effer Vit Multi (дневной комплекс витамин)
2.Орехи (цинк)
3.Чеснока мой организм начал требовать сколько ,что в жизни не ел сколько. Ежедневно я ел по 3-4 средние головки, притом,это организм сам требовал.
4.Прыскал в горло спиртовый раствор прополиса.
5. Мед
6.Почему-то мне захотелось пожевать приправу розмарина ,до этого никогда не жевал.
7.Я ел тертыми сырыми разные овощи , буряк, редиска черная, плоды сельдерея.
8.Я начал пить Амизон , ну уже недели 2 я болел (это после того как в грудях стало болеть), может совпадение,но мне стало лучше и после этого состояние стало улучшаться , хотя к этому времени по протоколам и болезнь длиться около 17 дей.
Было дни ,когда я вставал ночью и кашлял и харкал кровью как в фильмах , тогда ставало действительно страшно.
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30.06.2020 22:18 Ответить
Я в лютому на півтора місяця зліг, температури немає, слабкість, в області легень щось не те, періодичний сухий кашель. Через два тижні пішов до лікаря, лікували антибіотиками і ліками для легень бронхів, робив рентген все добре. Є думка що заразив мене друг, ми з ним зустрічалися коли він був хворий, симптоми схожі, хворів він 2місяці.
Те що я захворів якимось вірусом скоріш за все, симптоми схожі, що я хворів ковід19 наврядчи, я би всіх позаражав. Так і ви, хворіли якимось вірусом а списуєте на той який популярний)
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30.06.2020 22:46 Ответить
раніше ніколи такого не було . Грипп,вірусна інфекція - 5-7 днів. У вас теж скоіш за все він був. І ще щось згадав , під очима темні плями . Тоді в черзі стояв, почав дивитись ,у кожного 3-го вони були, думаю ,перехворіли нем вже 20-40%. Просто у 90% він проходить без особливих ускладнень
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01.07.2020 00:02 Ответить
У жінки взагалі не було симптомів, два дні покашляла. І безимптомно хворіє абсолютна більшість ,десь ,думаю , 80-90%
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30.06.2020 22:23 Ответить
Але внеї температура була 37,1, а симптомів ніяких теж десь 2 тижні
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30.06.2020 22:24 Ответить
https://assets.documentcloud.org/documents/6816954/Local-media1018775499113957289-Pdf.pdf
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30.06.2020 22:24 Ответить
А давайте не вы нас, а мы вас будем вакцинировать не скажем чем.
Выдумаем вам вирус и начнём вакцинировать.
Вам полезно.
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30.06.2020 09:57 Ответить
Сейчас усиленно начнут рисовать снижение роста заболеваемости чтоб на стандарты ЕС выйти.
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30.06.2020 09:38 Ответить
Антипрививочники, голос!
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30.06.2020 09:42 Ответить
Если наши суперукраинские медики так заботятся о здоровье украинцев,
пусть учат как повышать природный иммунитет, но их дажк качество воды в кране не волнует.
Зато они пытаются всех обколоть неизвестно чем.
Хотя им самим хорошо известно.
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30.06.2020 10:15 Ответить
Слуг народа и президента первыми вакцинировать от дебилизма, а потом и от коронавируса.
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30.06.2020 10:36 Ответить
Нехай своїх діток вакцинують ці зелені жаби і ті шоколадні бариги.
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30.06.2020 11:24 Ответить
Ніщо так не змінює відношення антиваксерів до вакцинації, як укус скаженого песика...
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30.06.2020 16:33 Ответить
 
 