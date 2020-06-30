Украина хочет присоединиться к Стратегии ЕС в сфере вакцинации для преодоления COVID-19, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что Украина хочет присоединиться к Стратегии Европейского Союза в сфере вакцинации для преодоления COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы как раз сейчас ведем дискуссию о том, как Украина может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин. В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС; там есть блок, который касается международного сотрудничества. Как раз на этой неделе я буду уже подробно общаться с коллегами из Еврокомиссии о том, как Украина может присоединиться к этим усилиям, как минимум в порядке получения оперативной информации", - сказала Стефанишина.
Она отметила, что в Украине также проводились консультации внутри страны с компаниями, которые могут участвовать или каким было бы интересно участвовать в этом процессе.
"Мы общались со странами Европы, и много слышим о том, что есть смысл инвестировать усилия в разработку лекарств. Сегодня я знаю, что крупнейшие фармацевтические компании Украины уже в сотрудничестве с иностранными фармкомпаниями работают над разработкой лекарств. Поэтому мы, с одной стороны, хотим быть в тренде и политическом диалоге по глобальным инициативам по вакцинации, но при этом мы понимаем, что не надо забывать о вопросах разработки лекарств. Сейчас очень трудно спрогнозировать, какое из этих средств борьбы с коронавирусом будет более эффективным", - добавила вице-премьер.
Стефанишина посетовала, что в Украине очень мало мощностей для производства вакцины или компонентов для вакцинации, но подчеркнула, что в стране очень мощный фармацевтический бизнес.
"На своем уровне я обеспечиваю, чтобы мы были в политическом дискурсе на уровне ЕС по вакцинации, потому что эта политика только формируется, и мы уже должны быть ее частью", - отметила она.
Как сообщалось, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала международное сообщество объединить усилия для обеспечения всеобщего доступа к коронавирусным вакцинам, тестам и методам лечения.
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Я переболел этой херней,скорее всего, когда еще тестов даже не было.
Пишу лично вам вкратце, потом удалю.
В общем недели 2-3 непонятно ,что происходило с организмом. Вроде бы все норм,но что-то не то . Потом в один из дней я проснулся и было ощущение,что в легких застрял какой-то камень. Кашля почти не было , температуры тоже, прыгала с 36,6 до 37,2. Больше ни разу не было. Я понял ,что что-то не так,но тестов не было еще. Я начал читать все про вирусы и, так же прочел китайскую методичку . Там нашел инфу,что нужно епашить цинк и витамин с.
При принятии хоть 100 гамм алкоголя ,сразу ставало несравнимо хуже. Я полностью исключил алкоголь. Через несколько дней пятно в центре легких (по ощущениям) стало меньше,но стали хрипеть легкие и стало болеть спина в нижней области легких. Я думаю,начиналась пневмония. Температуры не было. В общем, я решил излечиться сам.
Как я делал(уверен ,что для каждого это делать нужно индивидуально). Прочитал про вирус , он обманывает клетку,что несет именно то,что сейчас ей не хватает.
Я начал принимать витамины (шипучие)
1.Effer Vit Multi (дневной комплекс витамин)
2.Орехи (цинк)
3.Чеснока мой организм начал требовать сколько ,что в жизни не ел сколько. Ежедневно я ел по 3-4 средние головки, притом,это организм сам требовал.
4.Прыскал в горло спиртовый раствор прополиса.
5. Мед
6.Почему-то мне захотелось пожевать приправу розмарина ,до этого никогда не жевал.
7.Я ел тертыми сырыми разные овощи , буряк, редиска черная, плоды сельдерея.
8.Я начал пить Амизон , ну уже недели 2 я болел (это после того как в грудях стало болеть), может совпадение,но мне стало лучше и после этого состояние стало улучшаться , хотя к этому времени по протоколам и болезнь длиться около 17 дей.
Было дни ,когда я вставал ночью и кашлял и харкал кровью как в фильмах , тогда ставало действительно страшно.
Те що я захворів якимось вірусом скоріш за все, симптоми схожі, що я хворів ковід19 наврядчи, я би всіх позаражав. Так і ви, хворіли якимось вірусом а списуєте на той який популярний)
Выдумаем вам вирус и начнём вакцинировать.
Вам полезно.
пусть учат как повышать природный иммунитет, но их дажк качество воды в кране не волнует.
Зато они пытаются всех обколоть неизвестно чем.
Хотя им самим хорошо известно.