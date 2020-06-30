Посол Великобритании Симонс о перспективах будапештского формата: Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет пустым
Будапештский меморандум предусматривал отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совету Безопасности ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. Британия обращалась в Совбез ООН в связи с российской агрессией.
Об этом заявила в интервью РБК-Украина посол Великобритании Мелинда Симонс, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Британия всегда была готова принимать участие во встречах в будапештском формате, хотя этого не хотела Россия.
"Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет оставаться пустым. Я не уверена, что это поможет. Вопрос в том, куда прилагать усилия. Проводить встречи только для того, чтобы в очередной раз показать, что Россия не явилась? Но это уже происходит на других площадках. Зачем повторять?" - считает она.
Посол заявила, что есть еще и минский процесс, который более эффективный.
"Минск сталкивается с самыми разными трудностями, но Великобритания поддерживает этот процесс от самого начала", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
І дійсно, коли Россія у 2014 напала на Україну, Англія, згідно Меморандуму терміново скликала Раду Безпеки ООН. Але одна «браццкая» країна, підписант Меморандума, а саме Россія НАКЛАЛА на це. Вето.
І всьо.
Меморандум не предполагает созывов всяких оон пере пасе минсков норманов парижев штехмаеров
Там нету пункта об обязательном участии всех подписантов в созыве гарантов
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
І тоді в керівництві Українии, ще були настрої, про агресивні США, і «браццкую Россію».
міжнародної спільноти разом з Росією в Мінський формат та в Нормандський
формат.
Водночас Будапештський меморандум, на якому зазвичай пропонують будувати
Будапештський формат, дає для України дуже слабку позицію.
Але цю позицію можна посилити. Покажемо схематично, як можна посилити позицію
України по Будапештському меморандуму.
Україна, як одна з країн-засновниць ООН, звертається в ООН за роз'ясненнями
щодо статусу Будапештського меморандуму з такими запитаннями.
1. Який статус Будапештського меморандуму, чи можна його розглядати як договір,
в якому Україна відмовляється від ядерної зброї, а інші сторони гарантують їй
територіальну цілісність? Україна нагадує, що цей статус має бути визначено ООН
прямо і недвозначно, бо мова іде про долю цілої країни і будь-які непрямі чи
неоднозначні формулювання означатимуть відмову у відповіді на питання.
2. Якщо Будапештський меморандум має статус юридично нікчемного документу, то
Україна хотіла би денонсувати цей документ через ООН. В такому разі Україна
залишає за собою право відновлення ядерного потенціалу. Нагадаємо, що участь
України в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, як в українському, так і
міжнародному правових полях, є "обумовленою (conditional) " саме Будапештським
меморандумом і його чинністю. І за умови визнання його "нікчемним",
Україна не є пов'язаною жодними зобов'язаннями щодо ядерної зброї.
3. Якщо Будапештський меморандум має статус договору, то Україна вимагає від
членів ООН, підписантів Будапештського меморандуму, дієвого виконання гарантій
щодо відновлення суверенітету України над Кримом і Донбасом. В разі, якщо Росія
не погоджується на це, вона має бути виключена з ООН, чи, принаймні, втратити
статус постійного члена Радбезу ООН, оскільки він і так є доволі "проблематичним"
з огляду на неправову природу "спадковості" Росії по відношенню до
СРСР.
4. Якщо ООН в особі підписантів Будапештського меморандуму не погоджується з
вимогами України, то Україна виходить з ООН.
5. Україна має заявити, що національно-державна модель ООН, в якій протиріччя
між сильними країнами вирішуються за рахунок слабких країн, недієва, не має
смислу і безперспективна. Як країна-засновник ООН Україна має на це моральне
право. Україна має закликати інші країни до створення нової світової
організації, де буде реалізовано недержавну модель членства.
Це дуже серйозна гра з дуже серйозними наслідками не лише для України, але і
для світу. Світові не потрібна така недієва ООН, яка хоче вирішувати проблеми
західних країн з Росією через руйнування територіальної цілісності України." Т.Бебешко С.Дацюк В.Нікітін Ю.Чудновський
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
а то там є варіанти де наші адепти «Будапєшта», хитро поскорочували текст, щоб не так кидалась у очі його реальна нікчемність.
В Конгрессе США внесли на рассмотрение поправки к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA).
В частности, речь идет о предложении сенатора-республиканца Джона Тьюна радикально решить проблему со сделкой России и Турции по комплексам С-400, которая вызвает недовольство НАТО.
Согласно тексту поправки на сайте Конгресса, сенатор предложил выкупить российские ЗРК у Анкары без разрешения Москвы и за счет средств Пентагона."
Але «браццкая» країна Россія, убєділа тодішнє керівництво України, що краще передати цю зброю в Россію.
Руководство України з радістю погодилось, на цю просьбу браццкой Россіі.
І ще, весь час, ЧОМУСЬ ніхто (ні Кравчук, ні Кучма) не говорять, що в Меморандумі, йшлось лише про СТРАТЕГІЧНІ ракети з надпотужними ядерними боєголовками.
А про ТАКТИЧНУ зброю невеликої потужності, таку, як артилерійські СНАРЯДИ до САУ «Піон», в Меморандумі МОВИ НЕ БУЛО.
І на цю зброю, не треба було коди запуску з Кремля. І для обслуговування їх Україна МАЛА технічні можливості.
От коли на Шоу Шустера, у Кравчука/Кучми запитають, чому вони віддали ТАКТИЧНУ ядерну зброю?
А інші, кожен про себе.
Але Россія, як постійний член РБ, НАКЛАЛА вето, на це питання.
2. Чувак, тобі не соромно, що ти не вмієш переходити за посиланням, і не в змозі прочитати, і зрозуміти, про що там йдеться ?
Чи ти русскій з Россі?
Бо українські росіяни розумні і толкові.
«№ Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання НЕГАЙНО НАДАТИ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією, У ОБСЯЗІ, НЕОБХІДНОМУ І ДОСТАТНЬОМУ, ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ СУВЕРІНІТЕТУ, І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛОСНОСТІ »,
от тоді були б претензії до підписантів.
А так, маємо, шо написано.
Кєргуду?
Я вже і так бачу, що у тебе ставлення до Великої Британії, та що й казати, і рівень intelligence quotient, абсолютно такі, як і у корінного москвобадця Кацапстану.
Засим, разрешите откланяться.
Чуть ранее такую же информацию озвучили экс-командующий силами США в Европе https://news.liga.net/politics/news/osenyu-mogut-zahvatit-dambu-v-hersone-eto-tipichno-dlya-rf-general-armii-ssha генерал Бен Ходжес и представитель Главного управления разведки МО https://zn.ua/POLITICS/rossija-planiruet-primenit-armiju-dlja-sozdanija-sukhoputnoho-koridora-k-krymu-razvedka.html Вадим Скибицкий .
Не знаю, как вы, а я с 2015 года не сомневался, что рано или поздно Путин будет вынужден пробивать коридор до Крыма (програма минимум) или Приднестровья (максимум). Можно построить хоть десять мостов, но без воды Крым медленно умирает и вместо витрины "русского мира" превращается в чемодан без ручки, проедающий деньги. От удара Кремль сдерживал "недоговороспособный" Порошенко - восстановивший армию, сколотивший всемирную антироссийскую коалицию и заманивший Путина в ловушку минских соглашений, которые и выполнить нельзя и санкции за невыполнение получать больно. Но год назад совместной операцией Кремля и украинских олигархов "проблема Порошенко" была устранена, страну возглавила кукла. Антироссийская коалиция развалена частично пришедшим к власти "кварталом", частично пандемией короновируса - Европе и США сейчас банально не до Украины. Трамп уже https://nv.ua/world/geopolitics/tramp-zayavil-ob-otkaze-ssha-razreshat-konflikty-v-dalekih-stranah-poslednie-novosti-50094045.html чётко дал понять , что вмешиваться в конфликты третьих стран США не будет, тем более что на носу выборы, а прямо сейчас - бунты BLM и погромы. Евросоюз ещё год назад дал понять, что новых санкций не будет и все очень рады избранию зелёного голубя мира и надеются на скорое разрешение вопроса за счёт Украины.
Расклад для Кремля слишком удачный, чтобы им не воспользоваться. Народное одобрение воцарению Путину на царство будет получено со дня на день, тактику "брать народ в сообщники преступлений" в Кремле очень любят. Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020, запланированные на сентябрь, могут стать прикрытием для стягивания войск к границе и переброске к Мариуполю. Дальше Зеленскому предложат либо мирно капитулировать и подписать контракт на поставку воды в Крым, либо потерпеть поражение, а затем всё равно капитулировать. Болезненно зацикленный на своём рейтинге Зеленский сдастся без боя.
Если у вас есть идеи, почему всё перечисленное не произойдёт - поделитесь в комментах.
P.S. В заголовок вынесена днищенская шутейка "белых польт" и "зрадофилов", которой они бравировали при Порошенко. Тоже интересно узнать, как им там сейчас, хорошо ли шутится.
Напрягаит, почему рокеты не заряжаюцца чирнобыльским дирьмом.
Твої пропозиції?
Ти бачив результати голосування в ООН щодо визнання РФ агресором?
А хитросрака позиція Німеччини, Франції, Італії?
Ти наївний.
Жаль москали мало отравили их людей - дошло бы лучше
Что имеем по факту? Пустозвонство напомаженых геев в паричках да лосинах, которые сдуру себя величают джентельменами, особо упоротым дают звание СЭР. Где помощь мудаки?
І, кладе по цей день.
Твої пропозиції?
Собрались гаранты Будпешсткого меморандума, чтобы принять решение.
Один из участников не явился.
Решение приняли без него.
Либо выполняй, либо греби санкции полными пригоршнями.
Претензии в лигу сексуальных реформ.