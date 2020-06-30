В Украине быстро распространяется COVID-19: уровень госпитализации вырос с 749 до 1410 человек в неделю, - Степанов. ВИДЕО

В Украине быстро распространяется коронавирусная болезнь.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"С 18 по 24 мая количество госпитализированных было 749 человек за неделю, то на прошлой неделе с 22 по 28 июня это количество составляет 1410 госпитализированных. Напомню, что госпитализируются пациенты исключительно в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии. Также у нас резкий рост количества пневмоний. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на минувшей неделе этот показатель составляет 4 705. Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которые госпитализируются, количество людей с пневмонией они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью и жизни людей", - рассказал Степанов.

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