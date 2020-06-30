В Украине быстро распространяется COVID-19: уровень госпитализации вырос с 749 до 1410 человек в неделю, - Степанов. ВИДЕО
В Украине быстро распространяется коронавирусная болезнь.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"С 18 по 24 мая количество госпитализированных было 749 человек за неделю, то на прошлой неделе с 22 по 28 июня это количество составляет 1410 госпитализированных. Напомню, что госпитализируются пациенты исключительно в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии. Также у нас резкий рост количества пневмоний. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на минувшей неделе этот показатель составляет 4 705. Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которые госпитализируются, количество людей с пневмонией они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью и жизни людей", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Чтоб мы оставили деньги на отдых злесь, а не вывезли из Украины.
Поэтому и накручиввет статистику, тварь 95-я.
Лично я лучше в Киеве все лето просижу, чем буду за свои же деньги буду торчать в какой-нить дыре с хреновым сервисои и еще заражусь там чем-нибудь.
Те, кому зеленоиды могут предложить 5-6 тысяч, Европу только по телевизору видели и раньше.
Хочеться почути думку середньовічних зашорених ковід-заперечувачів))
"Выфвсеврети!!!" На этом мысли мудрого нарида заканчиваются.
середньовічних зашорених ковід-заперечувачів))
хочеш,не хочеш,а Думка Лахті буде донесена до всіх ..
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Списали.
бо там важко "списати 2 на "супутні хвороби"...
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я про тих,хто навмисне заражає інших ковідом від власної злобності..
Таких у Китаї розстрілюють...
Умерли две женщины - одна из Припяти, другая из Киева. Встречаются на том свете. Та что из Киева начинает диалог с той что из Припяти
-Ты от чего умерла?
- От радиации
- А ты от чего? (в ответ спрашивает та что из Припяти ту что из Киева)
- От информации
Так что и сейчас как-то так. Вирус безусловно есть. Вирус безусловно опасен для отдельных представителей населения. Однако не все так критично как пытаются представить. От сезонного гриппа и пневмоний больше умирают каждый год. И никто не истерит.
не рассматриваешь такой вариант ?
Даже если он формируется на длительное время, что пока не доказано нужно выработать коллективный иммунитет, а это более 70% населения. И достигается он либо вакцинацией что сейчас невозможно в виду отсутствия вакцины или естественным течением болезни. 70% населения это больше 25 миллионов людей. Это нужны годы чтобы покрыть такое количество. И увеличением количества заболевших сейчас мы никак не повлияем на ситуацию осенью-зимой. А она будет. И чем больше заболеет сейчас и переболеет бессимптомно тем больше будет заражений через пару месяцев, а соответственно и смертей будет больше. Вирус в холода будет совершенно другим, таким как в Ухане или Италии, Франции. К нам он просто не успел попасть до начала жары потому многие и верят в то что он не опасен. Идеально конечно чтобы 30 миллионов переболели летом и на зиму у вируса было бы меньше шансов. Но это невозможно.
К нам просто не успело дойти до наступления жары и в том числе из-за жесткого карантина который был когда еще были холода. Но есть же примеры. Западная Европа где вирус успел застать холодное время года ,там не хватало мест в больницах, а умершие дома когда не дожидались госпитализации лежали там с родственниками сутками пока не придет специальная команда. О чем Вы, какой грипп? И это все с февраля месяца. А сейчас у вируса вся осень и зима. Количество носителей огромное. Давайте переживем именно тот период когда вирус наиболее активен. Вирус гриппа летом погибает, а этот нет, что лишь доказывает что он намного сильнее и в своих идеальных условиях он будет также намного сильнее чем грипп.
А как же тогда Ваше "И второе - при таком раскладе как снятие карантина в момент эпидемии эти цифры должны были в разы подскочить."?
Вы там с крестиком и трусами разберитесь сначала...
не можна порівнювати вірус з раком чи ДТП..
Бо вірус заразний..
А смерті від Дтп -це не смерті від хвороб...
Пора в отставку.
за винятком
-поголовне носіяння масок у закритих приміщеннях -за порушення цього правила -штрафувати всіх...
плюс періодична дезинфекція..
СталинЗеля и дети
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