Для въезда в ЕС без ограничений количество активных больных COVID-19 в стране должно быть 16 на 100 тыс. населения, в Украине - 57, - Степанов
Количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", - сказал он.
Напомним, по данным СНБО в Украине по состоянию на утро 30 июня болеют COVID-19 24 060 человек. Отметим, что ранее в Минздраве заявили, что критическим является показатель в 60 активных больных на 100 тыс. населения. Вместе с тем, МОЗ использует для рассчетов численность населения страны в 43,74 млн человек, однако по данным Госстата, наличное население Украины составляет 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн. Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 57,75 и 64,52 соответственно.
Отметим, что 25 июня Степанов сообщал о том, что количество активных больных COVID-19 в Украине увеличилось до 50 на 100 тыс. населения.
Пожалуйста, подождите...
у деяких порохоботів,здається від ненависті вже "дах поїхав" ))))
Доречі, привіт всім свідєтєлям 'подивіться на Швецію'. У нас є шанс подорожувати один до одного, поки Європа, яка вже майже справилась з вірусом відокремилася від нас парканом, як від чумних. Вірною дорогою йдемо! Ну і да, в цьому всьому звісно, зелені винуваті (ніяк не купа людей, які клали на усі попереджувальні міри як тільки їх випустили на вулицю).
Статистику ФОРМУЄ не Степанов..
а РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ.
ЗелєнськийЕрмак скаже, стільки і намалює
Вы сами себя делаете невыездными.
Львівщина.
відносно бангато гастарбайтерів ,велика активність "спілкування" -багато інфікованих -нуль шансів на вихід з карантину -і від Львівщини скоро решті України,не лише Єс прийдеться ізолюватись..
Апропо,У Львові ще діє такий фактор посилення заражуваності,як САДОВИЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИБОРІВ Мера..
зеленський заставив українців припинити носити маски і..уй забити на карантин..
наскількі йо..нуті бувають юзери..
плутаючи Причину і Наслідок..
закриття Євросоюзу від України -це не наслідок Бажань Зе-влади..
Це наслідок БАжань громадян..(Свободи у Час Карантину)..