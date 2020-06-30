Для въезда в ЕС без ограничений количество активных больных COVID-19 в стране должно быть 16 на 100 тыс. населения, в Украине - 57, - Степанов

Количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", - сказал он.

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Напомним, по данным СНБО в Украине по состоянию на утро 30 июня болеют COVID-19 24 060 человек. Отметим, что ранее в Минздраве заявили, что критическим является показатель в 60 активных больных на 100 тыс. населения. Вместе с тем, МОЗ использует для рассчетов численность населения страны в 43,74 млн человек, однако по данным Госстата, наличное население Украины составляет 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн. Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 57,75 и 64,52 соответственно.

Отметим, что 25 июня Степанов сообщал о том, что количество активных больных COVID-19 в Украине увеличилось до 50 на 100 тыс. населения.