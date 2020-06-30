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Для въезда в ЕС без ограничений количество активных больных COVID-19 в стране должно быть 16 на 100 тыс. населения, в Украине - 57, - Степанов

Для въезда в ЕС без ограничений количество активных больных COVID-19 в стране должно быть 16 на 100 тыс. населения, в Украине - 57, - Степанов

Количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", - сказал он.

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Напомним, по данным СНБО в Украине по состоянию на утро 30 июня болеют COVID-19 24 060 человек. Отметим, что ранее в Минздраве заявили, что критическим является показатель в 60 активных больных на 100 тыс. населения. Вместе с тем, МОЗ использует для рассчетов численность населения страны в 43,74 млн человек, однако по данным Госстата, наличное население Украины составляет 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн. Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости COVID-19 в стране на 57,75 и 64,52 соответственно.

Отметим, что 25 июня Степанов сообщал о том, что количество активных больных COVID-19 в Украине увеличилось до 50 на 100 тыс. населения.

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Топ комментарии
+6
Жидва построила новый железный занавес.
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30.06.2020 10:13
+5
Вот и привет безвыезд. Спецом делают зе*ляди.
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30.06.2020 10:14
+4
https://censor.net/news/3205034/dlya_vezda_v_es_bez_ogranicheniyi_kolichestvo_aktivnyh_bolnyh_covid19_v_strane_doljno_byt_16_na_100... как легко власти регулировать отток населения с Украины в ЕС
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30.06.2020 10:15
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Правила форума Совет форумчан
Жидва построила новый железный занавес.
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30.06.2020 10:13 Ответить
ЗЕ казав шо поверне всіх взад. Пацан сказал - пацан сделал.
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30.06.2020 10:23 Ответить
Ты про области с максимальным количеством заражений?
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30.06.2020 10:27 Ответить
Вот и привет безвыезд. Спецом делают зе*ляди.
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30.06.2020 10:14 Ответить
Зеленський вже Президент Євросоюзу. ?))Обмежив українцям в"їзд ?))

у деяких порохоботів,здається від ненависті вже "дах поїхав" ))))
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30.06.2020 10:34 Ответить
Зебіл?
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30.06.2020 10:43 Ответить
Шведи наче також до категорії нев'їздних попали. Там теж зелені правлять і не хочуть рабів за кордон випускати?
Доречі, привіт всім свідєтєлям 'подивіться на Швецію'. У нас є шанс подорожувати один до одного, поки Європа, яка вже майже справилась з вірусом відокремилася від нас парканом, як від чумних. Вірною дорогою йдемо! Ну і да, в цьому всьому звісно, зелені винуваті (ніяк не купа людей, які клали на усі попереджувальні міри як тільки їх випустили на вулицю).
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30.06.2020 12:09 Ответить
https://censor.net/news/3205034/dlya_vezda_v_es_bez_ogranicheniyi_kolichestvo_aktivnyh_bolnyh_covid19_v_strane_doljno_byt_16_na_100... как легко власти регулировать отток населения с Украины в ЕС
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30.06.2020 10:15 Ответить
особливо тупим..
Статистику ФОРМУЄ не Степанов..
а РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ.
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30.06.2020 10:35 Ответить
Зебіл!
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30.06.2020 10:44 Ответить
Ну да для тупых объясняю.. при использовании московско ордынской системы управления властью Статистику ФОРМУЄ не Степанов..а РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ.
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30.06.2020 11:41 Ответить
а рахує хто, хіба не Стєпанов? Скільки йому Зелєнський Ермак скаже, стільки і намалює
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30.06.2020 11:42 Ответить
Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть, в том числе, от наших(МОЗ овских) статических показателей,(которые подогнал МОЗ ) для издевательства над украинским народом и который не позволяет активно включаться в диалог по открытию границ", - отметила она.
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30.06.2020 10:24 Ответить
Больше всего ноют в тех областях, в которых максимальное число заразившихся.
Вы сами себя делаете невыездными.
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30.06.2020 10:26 Ответить
це зрозуміло.
Львівщина.

відносно бангато гастарбайтерів ,велика активність "спілкування" -багато інфікованих -нуль шансів на вихід з карантину -і від Львівщини скоро решті України,не лише Єс прийдеться ізолюватись..

Апропо,У Львові ще діє такий фактор посилення заражуваності,як САДОВИЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИБОРІВ Мера..
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30.06.2020 10:44 Ответить
еще полгода назад, мертведчуковские каналы распинались в ярости, что порошенко дал украинцам безвиз, и холопы уже не хотят работать за еду на предприятиях ахметовых-пинчуков-каломойш и массово валят на заработки. при помощи пандемии, зеленский сделал все, чтобы у холопов забрать возможность поехать в ЕС на работу с нормальной оплатой.
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30.06.2020 10:27 Ответить
зеленский сделал все, чтобы у холопов забрать возможность поехать в ЕС на работу с нормальной оплатой



зеленський заставив українців припинити носити маски і..уй забити на карантин..
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30.06.2020 10:37 Ответить
щодо масок, то саме вислюк перший давав приклад не носити маски і забивати пісюна на карантин...

Для в'їзду в ЄС без обмежень кількість активних хворих COVID-19 в країні має бути 16 на 100 тис. населення, в Україні - 57, - Степанов - Цензор.НЕТ 1961
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30.06.2020 11:47 Ответить
інколи читаєш цензор і дивуєшся...
наскількі йо..нуті бувають юзери..




плутаючи Причину і Наслідок..

закриття Євросоюзу від України -це не наслідок Бажань Зе-влади..
Це наслідок БАжань громадян..(Свободи у Час Карантину)..
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30.06.2020 10:39 Ответить
 
 