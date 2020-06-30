Стефанишина об открытии границ: С 1 июля чуда не произойдет. Это зависит от показателей по заболеваемости COVID-19

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что статические показатели Украины по заболеваемости коронавирусом в настоящее время не позволяют стране активно включаться в диалог по открытию границ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а потому, что во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс. Вы знаете, что методология, по которой Европейская комиссия делает отметку в Шенгенской зоне, чисто техническая и базируется на количестве больных на 100 тыс. человек", - сказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, на данный момент есть определенный уровень доверия к украинской статистике по заболеваемости коронавирусом, Украина ведет постоянный диалог и обмениваемся оперативной информацией с ЕС.

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"Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть, в том числе, от наших статических показателей, которые пока не позволяют нам активно включаться в диалог по открытию границ", - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что вопрос открытия границ Европы для Украины исключительно технический и тут нет, и не может быть никакой политики.