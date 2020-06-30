Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 16 областях и Киеве, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки лишь в трех из 24 областей Украины – Кировоградской, Сумской и Черкасской, тогда как в 16 областях и в Киеве количество активных случаев болезни возросло.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствут данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской и Волынской областях (более 50 в каждом регионе), выздоровления - в Ривненской области (17). При этом в 12 из 24 областей за сутки не зарегистрированы новые случаи выздоровления от Cоvid-19, в 19 из 24 областей и Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской и Черновицкой областях, 1 тысячу – также в Киевской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

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Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, умерших и выздоровевших нет, сейчас в области болеют 657 человек;

- в Волынской области подтверждены 56 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 случай выздоровления, сейчас в области болеют 1 614 человек (на 55 больше за сутки);

- в Днепропетровской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 151 человек;

- в Донецкой области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 309 человек;

- в Житомирской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 629 человек;

- в Закарпатской области 97 новых случаев заболевания и 4 смерти, сейчас болеют 1 855 человек (на 93 больше за сутки);

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- в Запорожской области выявлено 3 случая заболевания, сейчас болеют 147 человек;

- в Ивано-Франковской области 45 новых случаев заболевания, двое ранее заболевших выздоровели, сейчас болеют 2 395 человек (на 43 больше за сутки);

- в Киеве 57 новых случаев заболевания, 11 выздоровления, сейчас болеют 3 366 человек (на 46 больше за сутки);

- в Киевской области 39 новых заболевших за сутки, 14 человек выздоровели, сейчас болеют 1 203 человека (на 25 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 случай выздоровления, новых заболевших нет, сейчас болеют 79 человек;

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 22 человека;

- во Львовской области подтверждено 143 новых случаев заболевания Covid-19, 3 ранее заболевших умерли, 6 выздоровели, сейчас болеют 4 542 человека (на 134 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания Covid-19, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 153 человека;

- в Одесской области 66 новых случаев заболевания, 2 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 939 человек (на 64 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания, сейчас болеют 33 человека;

- в Ривненской области 74 новых случая заболевания, 2 человека скончались, 17 – выздоровели, сейчас болеют 1 873 человека (на 55 больше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеют 70 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 6 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 751 человек (на 5 больше за сутки);

- в Харьковской области 36 новых случаев заболевания и 16 – выздоровели, сейчас болеют 968 человек (на 20 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 12 человек;

- в Хмельницкой области 5 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеют 242 человека (на 4 больше за сутки);

- в Черкасской области 4 человека выздоровели, сейчас болеют 160 человек;

- в Черновицкой области 56 новых случаев заболевания, 1 случай смерти, 11 человек выздоровели, сейчас болеют 2 718 человек (на 44 больше за сутки);

- в Черниговской области 1 новый случай заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 381 человек.

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