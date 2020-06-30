Позиция ФРГ по санкциям США в отношении "Северного потока-2" не изменилась. Ждем решения Конгресса, - представитель правительства Зайберт
Берлин ждет решения Конгресса США по санкциям в отношении проекта газопровода "Северный поток 2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Наша позиция по санкциям этого рода известна и не изменилась, мы ждем, какое именно решение примет конгресс", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос о том, как Германия собирается реагировать на эти санкции.
США угрожает "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны". Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер 26 июня сообщил, что конгрессмены от обеих партий - как республиканцев, так и демократов - внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2".
Законопроект созвучен тому, что ранее предлагал сенатор-республиканец Тед Круз. Согласно его проекту, новые санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".
После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого "Газпром" (MOEX: GAZP) решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков". Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".
19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна. Официальная позиция правительства ФРГ состоит в том, что оно отвергает санкции США и считает их экстерриториальными.
25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщили, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток 2". Официально эти планы подтверждены пока не были.
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Санкції не проти ЄС, а проти конкретних кацапо-фріців і 90% єврозони не підтримає санкції проти США.
https://www.thebalance.com/world-s-largest-economy-3306044
Четвертый год подряд Китай был крупнейшей экономикой мира по состоянию на 2018 год. На его долю приходилось 25,3 трлн, или 18,7%, от общего объема валового внутреннего продукта в мире, составляющего 135,4 трлн, согласно оценкам Международного валютного фонда, который использует международные доллары для лучшего сравнения между странами.
Европейский Союз занял второе место, на его долю приходилось 22 трлн, или 16,3%, мирового ВВП. США остались на третьем месте с долей 20,6 трлн, или 15,2%.
Три вместе представляли 50% мировой экономики.
Это у тебя пукан будет больше экономики европы, когда Штаты и старая добрая Англия его порвут...