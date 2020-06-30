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Германия (6732) Конгресс США (1209) санкции (11051) Северный поток (1443) Зайберт (41)

Позиция ФРГ по санкциям США в отношении "Северного потока-2" не изменилась. Ждем решения Конгресса, - представитель правительства Зайберт

Позиция ФРГ по санкциям США в отношении

Берлин ждет решения Конгресса США по санкциям в отношении проекта газопровода "Северный поток 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша позиция по санкциям этого рода известна и не изменилась, мы ждем, какое именно решение примет конгресс", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос о том, как Германия собирается реагировать на эти санкции.

США угрожает "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны". Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер 26 июня сообщил, что конгрессмены от обеих партий - как республиканцев, так и демократов - внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на встрече со сторонниками раскритиковал "Северный поток-2": "Мы должны защитить Германию от России"

Законопроект созвучен тому, что ранее предлагал сенатор-республиканец Тед Круз. Согласно его проекту, новые санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого "Газпром" (MOEX: GAZP) решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков". Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия готовит ответ на санкции США против "Северного потока-2", - Bloomberg

19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна. Официальная позиция правительства ФРГ состоит в том, что оно отвергает санкции США и считает их экстерриториальными.

25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщили, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток 2". Официально эти планы подтверждены пока не были.
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Топ комментарии
+6
Шредер уже очень старенький и немолодая, явно стареющая Меркель нацелилась на его должность в "Газпроме". Это такая традиция немецких канцлеров - на пенсии прислуживать Путину.
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30.06.2020 11:05
+5
На что уж я не люблю Трампа, но тут надо отдать ему должное. С прорашкинской дойчляндией он не церемонится. Сказано, что не дадут посадить на россосийский газокукан Германию и всю Европу и делают последовательно. Потому как против амерского долларового лома нет приема.
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30.06.2020 10:49
+3
Визги немчуры ничего не изменят.
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30.06.2020 10:42
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Визги немчуры ничего не изменят.
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30.06.2020 10:42 Ответить
Санкции на европейские компании. Ну-ну!
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30.06.2020 10:48 Ответить
На что уж я не люблю Трампа, но тут надо отдать ему должное. С прорашкинской дойчляндией он не церемонится. Сказано, что не дадут посадить на россосийский газокукан Германию и всю Европу и делают последовательно. Потому как против амерского долларового лома нет приема.
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30.06.2020 10:49 Ответить
Ну что? Доллар против Евро. Поп корн в студию.
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30.06.2020 10:55 Ответить
Ты откуда вылезло лаптеногое? Эксперд по боярышнику. Экономизд аквафрешный. Идти деревянный рупль отоварь своей в наливайке, прокси-лахта.
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30.06.2020 11:53 Ответить
Экономика ЕС больше, чем США.
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30.06.2020 11:02 Ответить
Вікіпедія: ВВП США 20 494 050 млн $, Єврозона - 13 669 167 млн $.
Санкції не проти ЄС, а проти конкретних кацапо-фріців і 90% єврозони не підтримає санкції проти США.
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30.06.2020 11:35 Ответить
18 марта 2020 г. !!!
https://www.thebalance.com/world-s-largest-economy-3306044


Четвертый год подряд Китай был крупнейшей экономикой мира по состоянию на 2018 год. На его долю приходилось 25,3 трлн, или 18,7%, от общего объема валового внутреннего продукта в мире, составляющего 135,4 трлн, согласно оценкам Международного валютного фонда, который использует международные доллары для лучшего сравнения между странами.
Европейский Союз занял второе место, на его долю приходилось 22 трлн, или 16,3%, мирового ВВП. США остались на третьем месте с долей 20,6 трлн, или 15,2%.

Три вместе представляли 50% мировой экономики.
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30.06.2020 12:21 Ответить
ИДИОТ хуäловский!
Это у тебя пукан будет больше экономики европы, когда Штаты и старая добрая Англия его порвут...
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30.06.2020 12:21 Ответить
казахстанский русак рулит)))))
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30.06.2020 12:53 Ответить
Ошибочка вышла...Это не Трамп тормозит ,а АМЕРИКА ! Трапм бы палец о палец не ударил ,да ему бы и деньжат подбросили.
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30.06.2020 12:40 Ответить
Шредер уже очень старенький и немолодая, явно стареющая Меркель нацелилась на его должность в "Газпроме". Это такая традиция немецких канцлеров - на пенсии прислуживать Путину.
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30.06.2020 11:05 Ответить
Почему только на пенсии?
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30.06.2020 14:16 Ответить
твари немецкие ,и в частности шмаркля прорашистская ,добиваясь от европейских стран разрешения на строительство газогона ,несла куйню,что это комерческий проэкт грязьпрома и ее это не касается никак...ибо это есть личная инициатива и договор комерческий ,но не государственный,,,, эт нет оказывается это есть личный проект даже не Германии и рабсеи, а двоих подельников ее и кремлевского оккупанта Украины
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30.06.2020 11:13 Ответить
А як біда, то кричать до США - допоможіть. Такі вони німці. Забули блокаду в кінці сорокових, початку п*ятдесятих, коли американці літаками доставляли продукти у Західний Берлін, а Союз вивів на кордон свої танки? Забули, як їх американці спасли від знищення союзом? Коротка пам*ять. Мабуть бажають бути під москалями?
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30.06.2020 11:17 Ответить
Цілком зрозуміло одне - цей газопровід добудують............... рано чи пізно.
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30.06.2020 11:58 Ответить
"грязьпром" не резиновый, всех рейхсканцлеров на работу не сможет принять!
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30.06.2020 12:11 Ответить
 
 