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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) Черноморский флот РФ (1554)

Недовольство поправками в конституцию России среди личного состава ЧФ РФ - крымские блогеры подтверждают

Подтверждением недовольства личного состава ЧФ РФ стали возмущения и недоумение блогеров оккупированного Крыма в социальных сетях. Опасения блогеров подтверждают многочисленные местные жители в комментариях.

Об этом сообщает ресурс "Новости Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

Так, севастопольский блогер Алексей Процко на своей странице в Facebook озвучил инсайдерскую информацию по предварительным результатам голосования на ЧФ: "вчера появилась информация, что ЧФ выдал 90% против поправок".

Первыми недовольными на ЧФ стали 28 моряков патрульного корабля "Василий Быков". После этого по оккупированному Севастополю поползли слухи, что "флот голосует против".

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ресурс "Карта нарушений на выборах", сообщал, что офицеры российского корабля "Василий Быков" рассказали штабу Навального в Краснодаре, что им пригрозили увольнением из-за голосования против поправок.

Кроме того, в соцсетях опубликована информация о фактах давления на личный состав российского военного корабля "Василий Быков" со стороны высшего командования из-за утечки данных о результатах голосования на корабле по поправкам в конституцию в штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Штаб Навального в Краснодаре.

Также, по информации штаба Навального в Краснодаре, командование в лице полковника Аксарина С.Ю. требовало от командира российского корабля "Василий Быков" сфальсифицировать результаты, где 100% личного состава корабля должны проголосовать "за", а также найти кто передал информацию в штаб Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина

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Топ комментарии
+15
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Российское телевидение рассчитано на идиотов.
- Их можно понять. Они хотят, чтобы его смотрело как можно больше россиян.
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30.06.2020 10:36
+8
Хоть подтверждай, хоть не подтверждай, все равно 146% ЗА!
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30.06.2020 10:57
+8
Завтра вони із дивуванням дізнаються, що усі за проголосували
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30.06.2020 11:13
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Правила форума Совет форумчан
вся Информация бежит в кремль , а там как всегда За и должно быть так же в целом по росии .
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30.06.2020 10:32 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Российское телевидение рассчитано на идиотов.
- Их можно понять. Они хотят, чтобы его смотрело как можно больше россиян.
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30.06.2020 10:36 Ответить
Хоть подтверждай, хоть не подтверждай, все равно 146% ЗА!
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30.06.2020 10:57 Ответить
Завтра вони із дивуванням дізнаються, що усі за проголосували
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30.06.2020 11:13 Ответить
Сегодня иду по Симферополю, вижу надпись на закрытом ларьке, свежую : Путин - лох!
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30.06.2020 10:58 Ответить
На самом деле путин - *****, и этим всё сказано
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30.06.2020 15:03 Ответить
Не віриться. Схоже на чергову багатоходівку.
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30.06.2020 11:03 Ответить
Кацапи що у вас із головою? Ви хотіли бути рабами, ви так цьому раділи. То насолоджуйтесь!
Чи ви як думали, будете мати кацапську зарплату, а жити як в Україні? Ну ви і дебіли.
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30.06.2020 11:12 Ответить
мало б'ють, барин зовсім не любить.
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30.06.2020 12:18 Ответить
В ВСУ тоже многие недовольны политикой Зе и че?
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30.06.2020 11:14 Ответить
ЗЕ перевыберут, а пуйло у власти пока не здохнет, а потом будет Шойгу...
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30.06.2020 11:16 Ответить
Согласен что "перевыберут". Жаль только очередных 5-и потерянных для Украины лет. Вот об этом нужно думать и писать, а не "что там у кацапов?".
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30.06.2020 11:21 Ответить
30-ти потерянных лет
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30.06.2020 11:45 Ответить
Я бы не сказал, что все 30 лет потеряны, т.к. до 2014 г. мы просто не понимали что нам надо строить (какое государство). И только после 2014 (вернее после Крыма и Донбаса) стало очевидно что мы должны стать Израилем в n-ой степени (т.к. россия - это далеко не арабы вокруг Израиля). Как мы с 2014 г. строим условный Израиль? Правильно - никак! У нас то "путин нападет", то "европа не одобрит", а ща вообще - 95 квартал (и этим все сказано).
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30.06.2020 12:30 Ответить
В 2019 спорил с зебилами и говорил,что если выберем клуна, то в лучшем случае мы потеряем 5 лет. Боюсь, мы потеряем Украину. Ещё год этого д..., г.., то есть "не" лоха страна не выдержит. Короче, есть полгаража старых шин. Куда тащить? Бо этот позор просто задолбал!!!
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30.06.2020 12:54 Ответить
Якась фігня. Їм просто не вистачає каміння з неба.
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30.06.2020 12:17 Ответить
Крисчанський флот він такий. Зрадив Неньку, зрадить і вас московські звірі, а це буде обов*язково! Як можуть інші підтримувати цю фальсифікацію залпутіна? Невже тільки він один має правити баранами? Ау, барани, це про вас.
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30.06.2020 12:54 Ответить
Это не "Василий Быков" - это нью-"броненосец Потёмкин" прям.
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30.06.2020 14:34 Ответить
"Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
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30.06.2020 15:55 Ответить
 
 