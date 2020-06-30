Недовольство поправками в конституцию России среди личного состава ЧФ РФ - крымские блогеры подтверждают

Подтверждением недовольства личного состава ЧФ РФ стали возмущения и недоумение блогеров оккупированного Крыма в социальных сетях. Опасения блогеров подтверждают многочисленные местные жители в комментариях.

Об этом сообщает ресурс "Новости Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

Так, севастопольский блогер Алексей Процко на своей странице в Facebook озвучил инсайдерскую информацию по предварительным результатам голосования на ЧФ: "вчера появилась информация, что ЧФ выдал 90% против поправок".

Первыми недовольными на ЧФ стали 28 моряков патрульного корабля "Василий Быков". После этого по оккупированному Севастополю поползли слухи, что "флот голосует против".

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ресурс "Карта нарушений на выборах", сообщал, что офицеры российского корабля "Василий Быков" рассказали штабу Навального в Краснодаре, что им пригрозили увольнением из-за голосования против поправок.

Кроме того, в соцсетях опубликована информация о фактах давления на личный состав российского военного корабля "Василий Быков" со стороны высшего командования из-за утечки данных о результатах голосования на корабле по поправкам в конституцию в штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Штаб Навального в Краснодаре.

Также, по информации штаба Навального в Краснодаре, командование в лице полковника Аксарина С.Ю. требовало от командира российского корабля "Василий Быков" сфальсифицировать результаты, где 100% личного состава корабля должны проголосовать "за", а также найти кто передал информацию в штаб Алексея Навального.

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