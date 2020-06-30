НАБУ изъяло у Мининфраструктуры документы о снижении портовых сборов, но в деле их нет, - Омелян

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в НАБУ понимают, что обвинять в лоббировании интересов отрасли в целях личной выгоды, - это абсурдно.

Об этом экс-министр рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют уголовное производство по факту снижения портовых сборов. Омеляна, как министра, подписавшего соответствующий приказ в 2018 году, подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

"Они просто говорят, что во время этого процесса были определенные нарушения. То есть нет подозрения, что я это делал из личной корысти или у меня была личная мотивация, кроме государственной", - отметил Омелян.

По словам экс-министра, если посмотреть внимательно пресс-релизы НАБУ, когда они первый раз пригласили его на допрос как свидетеля и пробовали вручить подозрение, потом во второй - когда уже вручили подозрение, то они отличаются.

"Сначала НАБУ очень твердо заявляет: то, что сделал Омелян, имела право сделать только Верховная Рада. Потом, когда уже услышали аргументы публичные, когда бизнес сказал: ребята, вы сумасшедшие, они начали менять позицию: да, Верховной Рады для этого не нужно было, но эти изменения должны были быть отображены в бюджете, проголосованы. На это у нас тоже есть аргумент: Министерство инфраструктуры за бюджет не отвечает. За бюджет отвечает Министерство финансов, которое готовит его, исходя из предложений других министерств. Потом Кабмин передает его в парламент. Но эти аргументы им неинтересны. Поскольку если эти аргументы будут учтены, то само дело рассыпается", - объяснил Омелян.

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Омелян с адвокатами обратился в Министерство инфраструктуры с просьбой предоставить копии документов, которые касаются этой истории. Получили ответ министерства, что эти все документы изъяты НАБУ. Но в деле их нет.

"Мы обратились в министерство официально, направили адвокатский запрос. Они дали ответ: у нас документов этих нет, документы изъяты. Но самое интересное, что в деле мы их тоже как-то пока не видим. Я надеюсь, что в деле они будут. Потому что это десятки обращений международных организаций, бизнес-ассоциаций, украинских, зарубежных. С аргументацией, объяснением, что тарифы снижать надо. Я не думаю, что НАБУ пойдет на такой грубый подлог и скажет, что этих документов в принципе не было, потому что исходящие и входящие в Министерство инфраструктуры документы официально регистрируются", - добавил экс-министр.

Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.

Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте здесь.

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