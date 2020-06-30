Если мне будут шить сообщников, то придется шить весь большой бизнес, осуществлявший перевалку груза через порты, - Омелян

Снижение портовых сборов не принесло убытков государству. Только плюс и для государственного, и для местных бюджетов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Допрос в НАБУ Омелян назвал "изумительным", добавив, что видит первый раз в своей жизни такое.

"Адвокат был тоже шокирован. Нам задают вопросы, мы даем свои ответы. Потом нам читают текст наших ответов – детектив же набирает – а там абсолютно другое. Просто абсолютно другое. И он так смотрит на нас: да нет, вы ж так говорили. – Мы так говорили?! Идея была в чем? Что, в видении НАБУ, мои ответы на вопросы должны быть следующие: да, я, Омелян Владимир Владимирович, министр инфраструктуры, у меня возникла преступная инициатива снизить портовые тарифы и сборы, я закрылся в кабинете, подписал приказ и снизил на 20%, чем сознательно нанёс ущерб госбюджету. Точка. Расписался. Дело расследовано, первый министр в тюрьме", - рассказал он.

По словам Омеляна, снижение портовых сборов не принесло убытков государству. Только плюс и для государственного, и для местных бюджетов.

Читайте также: Первый вице-спикер ВР Стефанчук об отставке Сытника: Сейчас этот вопрос не стоит

Отвечая на вопрос, не шьют ли ему каких-то сообщников, экс-министр сказал: "Я так понимаю, если они будут шить сообщников, то придется шить весь большой бизнес Украины, который осуществляет перевалку своего груза через порты. Вторая категория сообщников - это все правительство. ... Сначала было, если не ошибаюсь, распоряжение в 2017 году - поручение нам разработать план снижения сборов. Мы разработали, предоставили. На основании этой информации был второй документ Кабмина коллегиально проголосован, которым поручалось Министерству инфраструктуры, Министерству финансов, Минэкономики сделать скидки. Мы подготовили приказ. Его заюстировали. Если бы были какие-то малейшие нарушения законодательства, Минюст никогда бы его не пропустил. Весь Кабмин голосовал. Сейчас они говорят, что Минфин был против. Но с чем бы вы не пришли, он всегда против. Это его функция экономить деньги. На самом деле он был против дорожного фонда, против скидок на авиацию, против снижения налогов, против повышения соцвыплат. Он был против выделения денег на НАБУ и на Высший антикоррупционный суд. Он всегда против. Но если есть коллегиальное решение Кабинета Министров Украині - Минфин его обязан выполнять".

Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.

Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ изъяло у Мининфраструктуры документы о снижении портовых сборов, но в деле их нет, - Омелян