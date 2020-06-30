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секс (325) скандал (4467) Клитина Александра (12)

Экс-замминистра инфраструктуры Клитина сняла одежду и объявила войну министру Криклию и "проститутам": "Все желающие, присоединяйтесь ко мне". ВИДЕО

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила о создании собственной партии "Украина против коррупции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Клитина сказала об этом в специальном видеообращении, которое записала в купальнике на природе.

"Я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне", - сказала Клитина.

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"Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политически проститутами", - заявила Клитина.

"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий - он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправилась. Потому что мешала им красть на "Укрзализныце". Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем "нет" политическим проститутам", - добавила она.

Стоит отметить, что во время обращения было видно, что Клитина с трудом сдерживает смех, так что обращение следует расценивать скорее как шутку и продолжение кампании Клитиной по борьбе с сексизмом. Так в Facebook Клитина с недавнего времени поставила на аватарку свое фото в мужском облике и пишет о себе в третьем лице.

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В одном из последних постов она пояснила, что "коррупционеры у нас в основном все мужчины - то есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине".

"Хотели назвать "Клитина против проститутов", но может цензуру не пройти. Решили назвать "Украина против коррупции" - хочу обратить внимание, это вовсе не сексистский лозунг и мы рады каждому настоящему мужчине, который решит нас поддержать!" - отметила Клитина.

По ее словам, основным направлением деятельности партии будет очистки Украины "от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душат развитие экономики и приводят к обнищанию украинцев".

"Сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением. Потому что кроме коррупции, Александру волнуют проблемы экологии и ей не безразлично, что будут есть пить и чем дышать наши потомки в Украине", - пишет Клитина.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель. 19 ноября 2019 года, пранкер "Джокер" опубликовал переписку с замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной. В переписке Клитина намекает на возможные коррупционные действия руководства Мининфраструктуры. Также она уверена, что и сама могла бы "потянуть" ведомство, то есть стать министром. Позднее Клитину уволили по представлению министра Владислава Криклия. 23 июня Александра Клитина стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

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Топ комментарии
+115
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина в купальнике заявила о создании партии: "Все желающие, присоединяйтесь ко мне" - Цензор.НЕТ 6746
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30.06.2020 11:14
+81
"Все желающие, присоединяйтесь ко мне".//////////// А С КАКОЙ СТОРОНЫ МОЖНО "ПРИСОЕДИНИТСЯ" ?
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30.06.2020 11:16
+73
Баба да!
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30.06.2020 11:07
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Страница 7 из 7
Как карабельная сасна...
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30.06.2020 22:46 Ответить
За какими гаражами она это видео снимала?:0
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30.06.2020 22:57 Ответить
арбузики)
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30.06.2020 23:09 Ответить
скорее, гири. Пудовые.
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01.07.2020 04:05 Ответить
В конце речи, для убедительности, надо было подпрыгнуть пару раз.
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30.06.2020 23:10 Ответить
она знает что у них там есть у штанях))
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30.06.2020 23:15 Ответить
Я хочу в партію. Є вже осередки на місцях?
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30.06.2020 23:34 Ответить
Где то на Московии...."Я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами на России. Все желающие, присоединяйтесь ко мне",https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197973193888101&set=p.1197973193888101&type=3&av=100010262946037&eav=Afaxq2a2h6tQuGy498D9nZuXg5RrjQLlmEcwVxOXkykbb9VZMWx-xOCcvvepi4NTr08&__cft__[0]=AZUoIaTKKX_y1aqD4KIMfgq_z_gjyHMyiS030TDghDUjOK8bvvl-L-KdiVvIp9B6pcMS4b_aHZD_EXaelfyDl2YbkpMSDHTJNfErjJBVJusdzfw6cnwwJR9bHJLZayUGHwy3rG1ThMVViiceargpn8_xGADMWcSIMbOZKiqbNm9rzw&__tn__=R]-R Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене" - Цензор.НЕТ 8920 .
Источник: https://censor.net/n3205043
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30.06.2020 23:53 Ответить
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30.06.2020 23:58 Ответить
Партия 'клитор'. Распиарится на теме сисек-писек, получит аудиторию. Глядишь потом кто-то из папиков подберёт и профинансирует. Тема секса всегда была всем интересна.
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01.07.2020 00:04 Ответить
Так ...Моніка Левінськи тому доказ .
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01.07.2020 06:26 Ответить
Українську політику поступово перетворюють в збіговисько сексуальних ман'яків, клінічних ідіотів, та відвертих ворогів Української Держави, завдяки 73% вибрців дебілів, які обрали собі подібних до влади.
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01.07.2020 01:15 Ответить
Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене" - Цензор.НЕТ 8043
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01.07.2020 06:27 Ответить
створюється партія клітора
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01.07.2020 06:29 Ответить
КОРАБЕЛЬНЫЙ ДУБ!
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01.07.2020 07:12 Ответить
Тема сисек раскрыта не полностью, с коррупцией нельзя бороться полумерами. Не. Не буду вступать в её партию.
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01.07.2020 07:33 Ответить
Я бы вступил пару раз
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01.07.2020 08:07 Ответить
Ужас какой то. Все хотят бороться с коррупцией, возглавив ее.
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01.07.2020 08:17 Ответить
Зеленский заявлял: "...Украина - повия берет спереди и с заду..", судил он об Украине по себе, в Омане за него платила жена! Венедиктова, что это было спереди или сзади? Президент страны повий, сам проститут! (из лексикона Клитиной)
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01.07.2020 08:18 Ответить
марзм крепчает, а страна катится с увеличивающейся скоростью по наклонной вниз...
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01.07.2020 08:24 Ответить
У нас есть те, кто спасает независимость Украины от Орды, есть пятая колона, работающая на Орду, а есть еще "болото", "слуги народа", которыми все больше манипулируют мертветчуки, все ниши заняты, но может Клитина и не мечтает о славе Чиччолины, захотелось показать грудь в купальнике и нмкакого другого не нашла предлога, как спекульнуть на политике, я так решил, потому что очень плохая актерская работа, текст читала с бумажки, живости ума нет, а тут и грудь не поможет.
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01.07.2020 09:08 Ответить
Как уже задолбали эти тупые ЗЕленые обезьяны!
Украину превратили в какое-то шапито.....
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01.07.2020 09:19 Ответить


Пані та панове! Навіщо ви накинулися на цю панянку? Вона ж бо зробила (направду, якісно!) те, що вміє робити.
Інша справа, що більше нічого вона робити, мабуть, і не вміє...
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01.07.2020 11:32 Ответить
Рабочая сосна
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01.07.2020 12:25 Ответить
О, галантная леди, разверни свой бульдозер,
Зачерпни эту землю, мы заложим фундамент,
Ведь безголовые дети Вакха и Венеры
Уже целуют деревья, наполняя их гноем.

Эй вы, сильные духом, пора строить лепрозорий
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03.07.2020 09:14 Ответить
Що там говорити, гарна жінка. Певно, своїм відео зверненням підняла настрій не одному чоловікові, ой, вибачте «ідіотові штанях» Мета, як завжди - висока, кришталево чиста, майже ідеальна. Боротьба з корупцією. В сукні з таким монстром не поборешся, лише у спідньому є шанс. Чим шановна пані і озброїлася. Як то кажуть, аби не в штанях, бо в них лише, ну самі знаєте хто, не буду повторюватися. Все гарно, і мета, і пані, і промова! Та невже для боротьби з корупцією не достатньо простої речі, яка має бути життєвим кредо, кожного, кого ця клята корупція допекла. При посаді - не бери хабара, без посади - не давай! Тим паче, шановна побувала і серед одних, і в рядах інших. А виявляється ні, не достатньо. Такі то справи🤔
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06.07.2020 21:57 Ответить
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