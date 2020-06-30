Экс-замминистра инфраструктуры Клитина сняла одежду и объявила войну министру Криклию и "проститутам": "Все желающие, присоединяйтесь ко мне". ВИДЕО
Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила о создании собственной партии "Украина против коррупции".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Клитина сказала об этом в специальном видеообращении, которое записала в купальнике на природе.
"Я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне", - сказала Клитина.
"Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политически проститутами", - заявила Клитина.
"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий - он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправилась. Потому что мешала им красть на "Укрзализныце". Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем "нет" политическим проститутам", - добавила она.
Стоит отметить, что во время обращения было видно, что Клитина с трудом сдерживает смех, так что обращение следует расценивать скорее как шутку и продолжение кампании Клитиной по борьбе с сексизмом. Так в Facebook Клитина с недавнего времени поставила на аватарку свое фото в мужском облике и пишет о себе в третьем лице.
В одном из последних постов она пояснила, что "коррупционеры у нас в основном все мужчины - то есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине".
"Хотели назвать "Клитина против проститутов", но может цензуру не пройти. Решили назвать "Украина против коррупции" - хочу обратить внимание, это вовсе не сексистский лозунг и мы рады каждому настоящему мужчине, который решит нас поддержать!" - отметила Клитина.
По ее словам, основным направлением деятельности партии будет очистки Украины "от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душат развитие экономики и приводят к обнищанию украинцев".
"Сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением. Потому что кроме коррупции, Александру волнуют проблемы экологии и ей не безразлично, что будут есть пить и чем дышать наши потомки в Украине", - пишет Клитина.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель. 19 ноября 2019 года, пранкер "Джокер" опубликовал переписку с замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной. В переписке Клитина намекает на возможные коррупционные действия руководства Мининфраструктуры. Также она уверена, что и сама могла бы "потянуть" ведомство, то есть стать министром. Позднее Клитину уволили по представлению министра Владислава Криклия. 23 июня Александра Клитина стала советником главы Государственного космического агентства Украины.
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Источник: https://censor.net/n3205043
Украину превратили в какое-то шапито.....
Пані та панове! Навіщо ви накинулися на цю панянку? Вона ж бо зробила (направду, якісно!) те, що вміє робити.
Інша справа, що більше нічого вона робити, мабуть, і не вміє...
Зачерпни эту землю, мы заложим фундамент,
Ведь безголовые дети Вакха и Венеры
Уже целуют деревья, наполняя их гноем.
Эй вы, сильные духом, пора строить лепрозорий