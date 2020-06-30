Герус о грядущих забастовках шахтеров: На большинстве госшахт задолженность по зарплате менее одного месяца, протестуют в основном шахтеры ДТЭК. ДОКУМЕНТ

На этой неделе в Киеве могут быть забастовки шахтеров. Официально позиционируются они как забастовки шахтеров государственных шахт, но на самом деле это не совсем так. По имеющейся информации, основное количество шахтеров будет ехать из шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"На большинстве государственных шахт заработная плата выплачена за май или частично за май (отдельная история шахта Краснолиманская, где пласты были выведены в частную собственность и где "похозяйничал" Кропачев). То есть задолженность на большинстве шахт менее одного месяца. Ситуация не идеальная, но явно не такая, чтобы шахтеры шли на забастовки. Например, год назад - в июне 2019 - долги перед шахтерами шахт составляли 2-4 месяца. Сегодня ситуация намного лучше", - отметил нардеп.

Герус отмечает, что в декабре 2010 года компания ДТЭК заключила договор аренды государственных шахт "Добропольеуголь" сроком на 49 лет. Этот уголь использовался для нужд собственной генерации, ведь почти 70% тепловой генерации принадлежит также компании ДТЭК. В 2016-2019 годах этот уголь закладывался в тарифы по цене Роттердам+, принося частным акционерам многомиллиардные прибыли.

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По словам нардепа, в апреле 2020 в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, ДТЭК принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, чем в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это приводит к уменьшению потребностей в угле. В связи с этим после короткого простоя шахты Павлоградуголь, которые в частной собственности ДТЭК, все-таки запускаются в работу на полную мощность. А вот шахты "Добропольеуголь", которые в аренде в ДТЭК до 2059 года, практически полностью приостановили добычу.

"В 2018 году компания ДТЭК уже делала попытки через суды расторгнуть договоры аренды отдельных шахт, но апелляционный суд встал на сторону государства - договор аренды был заключен на 49 лет, а не на период, когда можно снимать сливки", - отметил Герус.

"Правда простая - просто намного выгоднее требовать остановки атомных блоков в Украине, чтобы здесь продавать дороже, чем работать в реальной конкуренции на европейских рынках, где конкуренция привела к более низким ценам", - объяснил глава Комитета Рады.

Герус добавил, что на сегодняшний день есть два пути решения проблемы: 1) Частная компания перестает делать бизнес политическими шантажами, возобновляет экспорт э/э на конкурентные европейские рынки - это дает дополнительную работу шахтерам; 2) государство останавливает еще дополнительные блоки АЭС, финансовый кризис "Энергоатома" усиливается, растет цена э/э и тарифы для конечных потребителей.

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В то же время ДТЭК Энерго опровергает обвинения в организации протестов шахтеров.

"ДТЭК Энерго не был и не является организатором акций протеста шахтеров. Публичные обвинения в адрес ДТЭК Энерго со стороны председателя комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг А. Геруса - это использование государственной власти в личных целях для давления на частный бизнес, а также пренебрежение стратегическими государственными интересами", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что системный кризис в энергетике, вызван административным вмешательством в работу рынка электроэнергии, и влияние макроэкономических факторов уменьшило рынок сбыта для государственных и частных угольных шахт.

"С 1 апреля шахты ДТЭК Добропольеуголь находятся в вынужденном простое и не имеют возможности возобновить работу, так как их уголь остается невостребованным тепловой генерацией, а на складах предприятий находится более 150 тыс. тонн угля. Также остается нерешенным вопрос установления рыночных цен на электроэнергию, производимую тепловой генерацией. Из-за нерынковых инициатив и решений НКРЭКУ, манипуляции трейдеров спекулянтов цены на электроэнергию ТЭС искусственно занижаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня для устойчивой работы всех участников топливно-энергетического сектора Украины. Это и есть основная причина невыплат зарплат шахтерам и убытков практически всех видов генерации Украины", - подчеркнули в ДТЭК.

Компания заявила, что ответственность за рост социальной напряженности, за акции протеста лежат на представителях государственной власти, реализующих практику административного вмешательства в работу рынка, что привело к кризису всей энергетической отрасли Украины.

"ДТЭК Энерго принимает все необходимые меры, чтобы сохранить производство на добропольских шахтах. В простое находятся 6,5 тыс. сотрудников шахт и обогатительной фабрики, которые продолжают получать заработную плату в размере оклада (тарифной ставки). Еще 1,2 тыс. сотрудников задействованы в работах по поддержке производства - проветривании горных выработок, откачке воды, контроле состояния оборудования", - подытожили в ДТЭК.



