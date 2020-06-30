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ВР (27381) выборы (22669) опрос (2651) рейтинг (1558) социология (530) Центр Разумкова (228) Батькивщина (2010) Слуга народа (2620) Европейская Солидарность (1039) Оппозиционная платформа - За жизнь (450)

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 8,5%, - опрос Центра Разумкова

Рейтинг партий:

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую Солидарность" - соответственно 10% и 16%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8,5%, за "Гражданскую позицию "- соответственно 2% и 3%, за Политическую партию "Сила и честь" - соответственно 3% и 3%, за "Оппозиционный блок" - соответственно 2% и 2%, за Политическую партию "Голос" - соответственно 1,5 % и 2%, за партию Шария - соответственно 1,5% и 2%, за "Объединение"Самопомич" - соответственно 1% и 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1% и 2%, за ВО "Свобода" - соответственно 1% и 2%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других партий - менее 1% респондентов", - говорится в сообщении.

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Рейтинг партий: Слуга народа - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 8,5%, - опрос Центра Разумкова 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 8,5%, - опрос Центра Разумкова 02

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

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Топ комментарии
+22
ОПЗЖ - ого, более чем каждый пятый хочет оказаться в "ЛДНР", где банды грабят магазины, отжимают квартиры и дома, и таскают на подвал всех кто попадётся под руку.

Непонятно, почему этот лохторат до сих пор не попросился на постоянное жительство в "ЛДНР" ?
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30.06.2020 11:22
+20
Итого 52% (СН+ОПЗЖ) - идиоты и неприкрытые враги Украины.

Про Украину, как государство, можно забыть...
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30.06.2020 11:19
+19
За всю жизнь не встречал человека у которого б проводили подобный опрос...
Социологи наверное просто высчитывают цифры по формуле ,,Стеля,,
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30.06.2020 11:18
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Нашему нариту ничего не нужно кроме дешевого газа, хлеба, водки.... ну и доллара по 8. Наш нарит в основной массе это дремучий совок( даже те кто при совке никогда не жили).
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01.07.2020 23:55 Ответить
Кожного п'ятого (ОПЗЖ) треба п*здити.
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30.06.2020 12:12 Ответить
якщо це правда, то Україну вже нічого не врятує. Пора емігрувати. Народ отупів вкрай, медведчуківські промийки успішно промивають мізки бидломасі.
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30.06.2020 12:15 Ответить
70% медиаэфира в руках Медведчука...
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30.06.2020 12:16 Ответить
"Я вимагаю заборонити українську мову тому, що це мова бандерівців та карателів АТО". .
- вважає один з лідерів ОПЗЖ Медведчук . .
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30.06.2020 12:18 Ответить
Буду краток - https://censor.net/user/405946 - брехло!

Навожу официальное письмо Медведчука Президенту...
https://glavcom.ua/country/society/viktor-medvedchuk-zvernuvsya-z-vidkritim-listom-do-volodimira-zelenskogo-687030.html Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського
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30.06.2020 17:50 Ответить
Во первых , это репост взятый из фб , а во вторых - где я писал что это дословное цитирование слов мудачука ,приснилось . . ? Уймись , убогий . .
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30.06.2020 18:03 Ответить
Я лишь передал смысл , сказанного мудачуком , в письме к Зе .
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30.06.2020 18:05 Ответить
Чтобы тебя не называли брехлом - пользуйся официальными источниками! И не надо устраивать провокации со своим смыслом чужих слов! Это все легко проверяется, опровергается и позорно клеймится!
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30.06.2020 18:44 Ответить
Мне похер твоё мычание , чудо. . Так же как ты там собрался меня назвать ..

Что хочу то и пишу ( в рамках правил ЦН , естественно .) , о ком хочу о том и пишу , уяснил ,, защитничек мудачуковский , сраный . !?
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30.06.2020 19:14 Ответить
А я не вірю. Манупуляція У зелених і голубих рейтинг набагато нижчий.
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30.06.2020 12:48 Ответить
ні ну цим клоунам самим не смішно від цих "опитувань" ? ))))
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30.06.2020 12:53 Ответить
разумков ЖРЁТ И СРЁТ и рейтинги выдаёт
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30.06.2020 12:55 Ответить
Ну вот не верю что слуги урода 30% сейчас возьмут...
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30.06.2020 12:57 Ответить
ЗВИЗДЕЖ !!!! цифры наработаны в пьяном угаре,посмотрим на местные выборы
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30.06.2020 13:06 Ответить
результат того, що в Україні вільно себе почуває кацапська пропаганда.
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30.06.2020 13:12 Ответить
Зєлена шобла вкрала за пів року 300 млрд. гр.(діра в бюджеті), один мільярд дали соціологам і опитування готові!
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30.06.2020 13:12 Ответить
У избирателя зеленского есть повод для поржать?
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30.06.2020 14:37 Ответить
30% дебилов и 22% живущих мысленно в другом / враждебном государстве...

Это ж...па, граждане!
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30.06.2020 14:08 Ответить
К сожалению партии,представляющие национально-демократические силы, от которых по сути и зависит будет ли Украина в будущем или нет, такие,как ЕС, Народный фронт и другие. практически не работают на местах с населением, не занимаются собственно партийной работой, партийной пропагандой. Все там пущено на самотек. Их партийные шишки,как и все, тусуются в основном там,где есть деньги -в Киеве. Что-то надо срочно менять, но все,как всегда,надеются,что кто-то будет все менять за них.
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30.06.2020 17:10 Ответить
Президент України Володимир https://prm.ua/zelenskiy-hoche-zrobiti-yedinoyu-opozitsiyeyu-v-********-medvedchuka-chornovol/ Зеленський зацікавлений, щоб в Україні була єдина опозиція із ОПЗЖ на чолі з Медведчуком. Бо https://prm.ua/u-zelenskogo-domovilisya-z-medvedchukom-pro-te-shho-vin-stane-zruchnoyu-opozitsiyeyu-ukolov/ законопроєкт №1211 про опозицію створений для того, щоб у президента Володимира Зеленського і його "слуг" була у парламенті кишенькова і зручна опозиція .
Про це в ефірі "Прямого" заявили народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол та політтехнолог партії "Європейська Солідарність" Віктор Уколов.
"Зараз Зеленський, "зелені" і все, що з ним пов'язано, оця "моновлада" дуже зацікавлена в тому, щоб у нас в країні була одна опозиція, яка складалась би з Бойків, Медведчуків, Януковичів, тобто з оцих от проросійських сил. На цьому фоні Медведчука, Зеленський буде завжди виглядати привабливо, щоб він робив, або щоб він не робив. Навіть якби він був ні на що не здатний, навіть якщо економіка впаде, якщо домовленості будуть з Путіним, прямі телефоні зв'язки з Путіним, і навіть віддача певних територій, все одно, на фоні цієї опозиції з Медведчука-Бойко Зеленський буде виглядати привабливо", - сказала Чороновол.
"Я не думаю, що це писалося саме в Офісі президента, але те, що вони підхопили цей законопроєкт [про опозицію]... Він писався ще восени минулого року, №1211. Сама цифра законопроєкту говорить про те, що його подали в перші дні роботи Верховної Ради нового скликання. Він десь лежав і раптом про нього почав говорити Стефанчук, перший віцеспікер. Це означає, що вони домовилися із Медведчуком про те, що Медведчук - кум Путіна, я нагадаю - стане "зручною опозицією", зручним "спаринг-партнером" для влади. І те, що це буде єдина опозиція, прописано у самому законі. Опозицією за цим законом, за ст.4 п.3 вважаються ті фракції та групи, які не увійшли до складу коаліції парламентських фракцій і одночасно приєдналися до парламентської опозиції", - сказав він.
"Іншими словами: якщо у нас є прикормлена опозиція проросійська, ОПЗЖ, Медведчук - і, наприклад "Європейська Солідарність" або "Голос" чи "Батьківщина", і вони не хочуть до неї приєднуватися, то це означає, що вони формально не будуть опозицією у Верховній Раді", - уточнив Уколов.
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30.06.2020 20:43 Ответить
ОПЗЖ - 21,8%! Теперь можно спокойно покидать эту страну, похоже тут действительно все безнадежно
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01.07.2020 23:36 Ответить
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