Рейтинг партий: "Слуга народа" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 8,5%, - опрос Центра Разумкова

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую Солидарность" - соответственно 10% и 16%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8,5%, за "Гражданскую позицию "- соответственно 2% и 3%, за Политическую партию "Сила и честь" - соответственно 3% и 3%, за "Оппозиционный блок" - соответственно 2% и 2%, за Политическую партию "Голос" - соответственно 1,5 % и 2%, за партию Шария - соответственно 1,5% и 2%, за "Объединение"Самопомич" - соответственно 1% и 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1% и 2%, за ВО "Свобода" - соответственно 1% и 2%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других партий - менее 1% респондентов", - говорится в сообщении.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.