Рейтинг партий: "Слуга народа" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 8,5%, - опрос Центра Разумкова
Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую Солидарность" - соответственно 10% и 16%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8,5%, за "Гражданскую позицию "- соответственно 2% и 3%, за Политическую партию "Сила и честь" - соответственно 3% и 3%, за "Оппозиционный блок" - соответственно 2% и 2%, за Политическую партию "Голос" - соответственно 1,5 % и 2%, за партию Шария - соответственно 1,5% и 2%, за "Объединение"Самопомич" - соответственно 1% и 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1% и 2%, за ВО "Свобода" - соответственно 1% и 2%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других партий - менее 1% респондентов", - говорится в сообщении.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.
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- вважає один з лідерів ОПЗЖ Медведчук . .
Навожу официальное письмо Медведчука Президенту...
https://glavcom.ua/country/society/viktor-medvedchuk-zvernuvsya-z-vidkritim-listom-do-volodimira-zelenskogo-687030.html Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського
Что хочу то и пишу ( в рамках правил ЦН , естественно .) , о ком хочу о том и пишу , уяснил ,, защитничек мудачуковский , сраный . !?
Это ж...па, граждане!
Про це в ефірі "Прямого" заявили народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол та політтехнолог партії "Європейська Солідарність" Віктор Уколов.
"Зараз Зеленський, "зелені" і все, що з ним пов'язано, оця "моновлада" дуже зацікавлена в тому, щоб у нас в країні була одна опозиція, яка складалась би з Бойків, Медведчуків, Януковичів, тобто з оцих от проросійських сил. На цьому фоні Медведчука, Зеленський буде завжди виглядати привабливо, щоб він робив, або щоб він не робив. Навіть якби він був ні на що не здатний, навіть якщо економіка впаде, якщо домовленості будуть з Путіним, прямі телефоні зв'язки з Путіним, і навіть віддача певних територій, все одно, на фоні цієї опозиції з Медведчука-Бойко Зеленський буде виглядати привабливо", - сказала Чороновол.
"Я не думаю, що це писалося саме в Офісі президента, але те, що вони підхопили цей законопроєкт [про опозицію]... Він писався ще восени минулого року, №1211. Сама цифра законопроєкту говорить про те, що його подали в перші дні роботи Верховної Ради нового скликання. Він десь лежав і раптом про нього почав говорити Стефанчук, перший віцеспікер. Це означає, що вони домовилися із Медведчуком про те, що Медведчук - кум Путіна, я нагадаю - стане "зручною опозицією", зручним "спаринг-партнером" для влади. І те, що це буде єдина опозиція, прописано у самому законі. Опозицією за цим законом, за ст.4 п.3 вважаються ті фракції та групи, які не увійшли до складу коаліції парламентських фракцій і одночасно приєдналися до парламентської опозиції", - сказав він.
"Іншими словами: якщо у нас є прикормлена опозиція проросійська, ОПЗЖ, Медведчук - і, наприклад "Європейська Солідарність" або "Голос" чи "Батьківщина", і вони не хочуть до неї приєднуватися, то це означає, що вони формально не будуть опозицією у Верховній Раді", - уточнив Уколов.