РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9453 посетителя онлайн
Новости
5 129 35
журналистика (3254) законопроект (3204) критика (232) свобода слова (1167) цензура (1327) Бутусов Юрий (4250)

Медиасообщество выступает против законопроекта №2693 "О медиа": может использоваться как инструмент цензуры

Медиасообщество выступает против законопроекта №2693

Журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 "О медиа" как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Об этом говорится в обращении, распространенном медиасообществом, которое поддержал и главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

В обращении говорится, что указанный законопроект содержит нечетко сформулированные требования к медиа. А также наделяет органы государственной власти полномочиями по "установлению правды".

По мнению экспертов, это ограничение права на свободу выражения может использоваться как инструмент цензуры для ограничения выражения политической мысли, симпатии или антипатии к политическим силам, политиков, должностных лиц.

Также читайте: Оккупанты блокируют доступ в Крыму к Цензор.НЕТ и еще 29 украинским сайтам, - правозащитники

Представители журналистского сообщества считают, что в нынешней редакции проект закона должен быть отклонен..

Приводим полный текст обращения на языке оригинала.

Президенту України Володимирові Зеленському
Голові Верховної Ради України Дмитрові Разумкову
Голові Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву
Голові Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Несторові Шуфричу
Голові Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванні Климпуш-Цинцадзе
Народним депутатам України
Голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу
В.о. голови Офісу Ради Європи в Україні Олені Литвиненко

Звернення журналістських, медійних та громадських організацій,
засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах

Ми не підтримуємо законопроєкту №2693 "Про медіа", запропонованого низкою народних депутатів, оскільки він порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

Ми погоджуємося з негативною оцінкою законопроєкту, яку йому дали Організація з безпеки і співробітництва в Європі й Головне науково-експертне управління Верховної Ради. Експертної оцінки Ради Європи щодо законопроєкту на офіційний запит Комітету з гуманітарної і інформаційної політики чомусь так і не оприлюднили.

Відповідно до міжнародних норм та Конституції України, право на свободу вираження поглядів має обмеження, але вони допустимі, тільки якщо є необхідними в демократичному суспільстві. Закони, які стосуються фундаментальних прав людини, повинні бути точними, створювати безпечне та сприятливе середовище для комунікацій та публічних дебатів і відповідати міжнародним стандартам.

Нечітко сформульовані в законопроєкті вимоги до медіа, за висновками експертів, надають органам державної влади повноваження щодо "встановлення правди". Немає сумнівів, що такі повноваження буде використано для контролю за висловленням політичних думок, критики політичних сил, політиків, посадових осіб. Але за міжнародними угодами висловлення суперечливих думок, за умови відсутності закликів до насильства або дискримінації, не має підлягати обмеженню.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, повноваження якої пропонують розширити аж так, що вони, очевидно, виходитимуть за межі, визначені Конституцією України, залишиться політичним органом, добір кандидатур до якого стане ще більш довільним.

Законопроєкт передбачає можливість блокування будь-кого в інтернеті, навіть якщо це не засіб масової інформації і тому фактично не підпадає під компетенцію Нацради, а також можливість скасування реєстрації медіа на підставі дуже широко сформульованих причин, що може призвести до заборони всього змісту ЗМІ протягом невизначеного часу. На думку експертів, це є непропорційним заходом обмеження права на свободу вираження, який можуть використовувати як інструмент цензури.

На нашу думку, ефективні заходи держави з інформаційної безпеки мають базуватися на Конституції і міжнародних угодах України, а не виправдовувати розширення повноважень держави у контролі над контентом усередині країни.

Ми підтримуємо рекомендації експертів щодо впровадження більш розумного й менш нав'язливого державного втручання в регулювання роботи засобів масової інформації. Ми проти закріплення позицій комунальних ЗМІ, які вже працюють, і заснування нових подібних медіа. Повернення до газет, телебачення і радіо за кошти місцевих бюджетів — це крок назад, а не осучаснення законодавства. Зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, — це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, без зовнішнього втручання (особливо — з боку держави) виконувати свою роботу.

Україна декриміналізувала відповідальність за наклеп і образу, продемонструвавши в такий спосіб усьому світу готовність розвиватися демократичним шляхом. Україна висловила готовність гармонізувати своє законодавство із законодавством ЄС, впровадивши Директиву № 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2010 року про аудіовізуальні медіапослуги. З огляду на зміни ринкових реалій, Європарламент та Рада замінили цю директиву 2018 року.

Впроваджувати нову Директиву № 2018/1808 про аудіовізуальні медіапослуги, про яку немає згадки в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, потрібно після оцінки її впливу на різні сфери й загального аналізу впливу. Держави ЄС тільки напрацьовують власні механізми для впровадження директиви й мають прозвітувати про практику її застосування до грудня 2022 року.

Ми вважаємо, що Верховна Рада має відхилити законопроєкт. Ми наполягаємо на опрацюванні досвіду країн ЄС із впровадження Директиви № 2018/1808 про аудіовізуальні медіапослуги, оцінці її впливу на різні сфери в Україні та загального аналізу впливу, рівноправному діалозі журналістів, засобів масової інформації та органів державної влади для гармонізації законодавства на користь розвитку України та її подальшого демократичного поступу.
Тому ми вважаємо необґрунтованими твердження народних депутатів — авторів законопроєкту №2693 — про необхідність термінового його ухвалення, нібито для виконання зобов’язань України, узятих після підписання Угоди про асоціацію. На нашу думку, обговорювати законопроєкт варто тільки маючи приклади вирішення країнами ЄС складних дилем імплементації директиви.

Ми переконані, що ініціатива регулювання такої чутливої сфери, як свобода слова, не може йти винятково від політиків, які завжди керуються швидкоплинними інтересами. Ані журналісти, ані галузь не закликали народних депутатів запровадити додаткове регулювання медіа і журналістів. Обговорення вже зареєстрованого законопроєкту ми вважаємо суто формальним. За його наслідками не було враховано навіть рекомендації експертів міжнародних організацій.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Это фашисткий закон по лекалу рашки. Дальше - только главного попа обязать служить СБУ
показать весь комментарий
30.06.2020 11:31
+7
Свободу Слова , можна Купить вместе с Телеканалами, и Свободно пропагандировать слово Чужой страны .
показать весь комментарий
30.06.2020 11:23
+7
НУ А ШО? =)) ЗЕбіли я к там?=))

https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1277303616613859333 28 июн.

На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какие конкретно организации..ато не понятно как реагировать..
показать весь комментарий
30.06.2020 11:23 Ответить
Свободу Слова , можна Купить вместе с Телеканалами, и Свободно пропагандировать слово Чужой страны .
показать весь комментарий
30.06.2020 11:23 Ответить
сколько стоит "Свобода Слова" спросите у Шустика

(вход со двора, звонить три раза)
показать весь комментарий
30.06.2020 12:01 Ответить
Можна. Але американські ЗМІ чогось ніяк не скупаються, хоча деякі країни душу б продали за можливість висловлювати свою точку зору зі сторінок тієї ж NY Times. Мабуть все залежить від державних інститутів в цілому, ніж від можливості купити ЗМІ.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:00 Ответить
Проще кажучи, там є певні обмеження, за порушення яких серйозно карають. І чхати на те, що це може бути твоя точка, яку ти прагнеш вільно висловлювати.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:19 Ответить
Хід Вашої Думки Цивілізований , але ми Проходимо стадію Дикого Світу Тихнологічними Засобами.І хто зламав Духовне Мислення і піддався Мирському і при тому Чужому уподобаючись Губці котра вбирає весь Непотріб, і сетують на свою незавидну судьбу, яку самі собі і Створили своєю Хибною Уявою.Такіх можна і купити пропагандою , а нескорені так і остануться зі своєю Вільною Думкою. Все буде Україна.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:29 Ответить
НУ А ШО? =)) ЗЕбіли я к там?=))

https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1277303616613859333 28 июн.

На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:29 Ответить
у жителей Прикарпатья память как у канареек и мозги тоже....

Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури - Цензор.НЕТ 4489
показать весь комментарий
30.06.2020 11:35 Ответить
у 73% мудрого українсько наріда память як у одноклітинних ЗЕльоних водоростей

і що, живемо, радіємо......
показать весь комментарий
30.06.2020 12:03 Ответить
Козёл и капуста (басня) (с)
показать весь комментарий
30.06.2020 11:39 Ответить
Нічого дивного- пороссі мають усі звітувати,як відьмі пелоссі,бо заімпічить.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:43 Ответить
а до кого ще звертатись, як не до Гетьмана ?

не до ЗЕльоних же
показать весь комментарий
30.06.2020 12:06 Ответить
Нашли кого попросить! Забыли, как лиса сыр делила. )))
показать весь комментарий
30.06.2020 17:46 Ответить
А ви напишіть щось проти зеленського на придворних УП і навіть РС !!!, ваш комент зникне миттєво. На Цензорі поки цього нема.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:54 Ответить
Это фашисткий закон по лекалу рашки. Дальше - только главного попа обязать служить СБУ
показать весь комментарий
30.06.2020 11:31 Ответить
Где же я читал гневные посты с требованием закрыть некоторые сайты, каналы и телекомпании?
Нет... Не могу вспомнить.
Но, точно, не здесь.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:33 Ответить
Треба цей законопроект забанити на цензорі і все-для чого нам тут цей Кодекс для журношлюх.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:34 Ответить
Министр Ткаченко именно такими видит свободные СМИ.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:39 Ответить
От еврейского комиссара Ткаченко резко запахло ГУЛАГом. Не потому ли, что либерализм и коммунизм ето правая и левая рука одной иудоглобализации.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:12 Ответить
Українському за назвою радіо чомусь дуже заважають фейки в Інтернеті , мабуть йому сипнули зелені слуги мамони бабла, що воно цілий день тринділо про ті фейки - вертоліт, що розпилює щось над Києвом, про лабораторії США в Україні , яких типу немає тощо. Якась баба з далеких хуторів на суржику вимагала всіх вигнати в обсервацію. Не академіки і лікарі-вірусологи, а неукі яким журналіст підакував, Так всім треба сидіти дома бо помремо... Особисто мені начхати і на вертоліт, коли є інформаціє з наукових журналів про штучно сворений вірус ковидла. Про ті ж лабораторії. Однак, чомусь радіо ні пари з вуст про засекречену загальну смертність в Україні за 2020 рік по місяцям. Це їм не цікаво, а їм цікаво гоїв загнати в темне царство не свободи, дистанційної освіти і тупого мракобісся.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:52 Ответить
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-prodemonstruvav-u-merezhi-videozvit-pro-svoyu-robochu-poizdku-na Зеленський продемонстрував у мережі відеозвіт про свою робочу поїздку на Херсонщину ,хотелось бы спросить у Президента победим мы вирус на границе оккупированного Московией Крыма?
показать весь комментарий
30.06.2020 11:54 Ответить
Цезура - це звісно пагано (якщо не пов'язана з кримінальним чи адміністративним кодексом). Але питання в іншому. Щось я не пам'ятаю щоб медійники протестували проти "джинси", замовних матеріалів...
показать весь комментарий
30.06.2020 12:35 Ответить
Вы, **********, потопили Порошенко по мелочным, а часто и придуманным, поводам.
Теперь получайте своё заслуженное ярмо.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:06 Ответить
Ето ярмо не для ***********. ********** все давно на прикорме. Ето монополия на информацию против альтернативньіх медиа, устанавливается кланом, которьій планирует контролировать Украину после сменьі марионеток в креслах министров и президентов, для которого что Зеленский, что Порошенко - рулоньі туалетной бумаги.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:22 Ответить
вот почему то совсем не страдаю от дымящихся пуканов ************* медиаспильноты. Шлюхи пера давно уже заработали себе на отдельный чан в аду
показать весь комментарий
30.06.2020 14:11 Ответить
Тобто інформувати спільноту не потрібно? Чи потрібно, але придворними медіа? Зелений ви більшовик.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:57 Ответить
Оооо... нэдорогэньки медишлюшки зашевелились ))) поздно твари вам пить Боржоми !
показать весь комментарий
30.06.2020 16:09 Ответить
Вава мавпує Вову.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:10 Ответить
Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури - Цензор.НЕТ 9672
показать весь комментарий
30.06.2020 20:54 Ответить
Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури - Цензор.НЕТ 8868
показать весь комментарий
30.06.2020 21:31 Ответить
зелене лайно може тільки обмежувати
показать весь комментарий
30.06.2020 22:02 Ответить
Щось не розумію-Латвія забороняє пропаганду,а Україні не можна?Хто б казав,тільки не порохоботний спамер.
показать весь комментарий
01.07.2020 03:47 Ответить
 
 