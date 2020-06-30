Посол Британии Симмонс о перспективах введения безвиза с Украиной: Это не зависит от политических решений, это вопрос безопасности
Ключевым вопросом для возможности безвизовых путешествий в Британию является вопрос безопасности. Это относится ко всем странам, в том числе и Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью РБК-Украина.
По ее словам, предоставление безвизового режима не зависит от политических решений. Симмонс подчеркнула: это всегда был вопрос безопасности и это не изменится.
Дипломат назвала проблемы с безопасностью одной из главных причин, почему Великобритания в свое время не вступила в Шенгенскую зону.
"Потому что у нас были замечания по торговле людьми, организованной преступности, мошенничеству и тому подобному. И это такие вопросы, которые и дальше находятся в поле зрения нашего министерства внутренних дел, и на базе них мы будем обсуждать визовый режим со всеми странами", - отметила Симмонс.
Напомним, в начале года в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизе с Украиной.
Также сообщалось, что за 3 года существования безвизового режима с ЕС украинцы оформили 11,5 млн биометрических паспортов.
Пожалуйста, подождите...
До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
Вот такие гаранты меморандума, которые кинули нас на второй потенциал ЯО в мире. А потом послали далеко.
Как можно так врать... Лучше бы промолчать.
Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби https://censor.net/ua/news/3166420/**********************************************************************************************
Британцям потрібні кримінальники на свої території?
А с визой никакой киллер в Британию в принципе не попадёт? Ну да, Скрипали сами отравились, я знаю...
Мене дивує як після цього кілера і після оголошення підозри за хабар першій заступниці голови Міграційної служби Діані Пімаховій Україні не відмінили безвіз ЄС і інші нормальні країни
За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.
"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/posol-velikobritaniji-pojasnila-chomu-jiji-krajina-ne-bachit-mozhlivostej-dlja-vizovoji-liberalizatsiji-z-ukrajinoju-najblizhchim-chasom-2442850.html nv.ua