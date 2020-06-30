РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8558 посетителей онлайн
Новости
3 570 38
Великобритания (4725) безвизовый режим (1547) Симмонс Мелинда (103)

Посол Британии Симмонс о перспективах введения безвиза с Украиной: Это не зависит от политических решений, это вопрос безопасности

Посол Британии Симмонс о перспективах введения безвиза с Украиной: Это не зависит от политических решений, это вопрос безопасности

Ключевым вопросом для возможности безвизовых путешествий в Британию является вопрос безопасности. Это относится ко всем странам, в том числе и Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью РБК-Украина.

По ее словам, предоставление безвизового режима не зависит от политических решений. Симмонс подчеркнула: это всегда был вопрос безопасности и это не изменится.

Дипломат назвала проблемы с безопасностью одной из главных причин, почему Великобритания в свое время не вступила в Шенгенскую зону.

"Потому что у нас были замечания по торговле людьми, организованной преступности, мошенничеству и тому подобному. И это такие вопросы, которые и дальше находятся в поле зрения нашего министерства внутренних дел, и на базе них мы будем обсуждать визовый режим со всеми странами", - отметила Симмонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина

Напомним, в начале года в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизе с Украиной.

Также сообщалось, что за 3 года существования безвизового режима с ЕС украинцы оформили 11,5 млн биометрических паспортов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
При этом всем Британия пускает массу киллеров Кремля. Кроме Березовского,Литвиненко и Скрипаля, там есть масса более чем загадочных смертей. Короче, эта старая нерабочая сосна в плену шовинизма и украинофобии. Да, мы мафия,торговцы людьми и мошенники.( Кроме Рината, что имеет квартал в Лондоне).
показать весь комментарий
30.06.2020 11:41
+9
Я бы на месте британцев не давал безвиз дебилам, которые голосуют за рецидивистов и клоунов. Это все-равно, как Украине подписать безвиз с Сомали. Вы были бы рады такой новости? Нет. Вот и британцы не обрадуются.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:44
+9
Безпеки питання...
До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При этом всем Британия пускает массу киллеров Кремля. Кроме Березовского,Литвиненко и Скрипаля, там есть масса более чем загадочных смертей. Короче, эта старая нерабочая сосна в плену шовинизма и украинофобии. Да, мы мафия,торговцы людьми и мошенники.( Кроме Рината, что имеет квартал в Лондоне).
показать весь комментарий
30.06.2020 11:41 Ответить
95й?
показать весь комментарий
30.06.2020 11:43 Ответить
Україна теж впускає і більше того, оформляє їм українські біометричні паспорти за 5 днів, див. нижче мій коментар про кілера Кадирова.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:34 Ответить
Я бы на месте британцев не давал безвиз дебилам, которые голосуют за рецидивистов и клоунов. Это все-равно, как Украине подписать безвиз с Сомали. Вы были бы рады такой новости? Нет. Вот и британцы не обрадуются.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:44 Ответить
Безпеки питання...
До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:44 Ответить
Європу поглинають мусульмани.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:53 Ответить
А якщо їхніх дітей, дружин і матерів будуть вбивати не мусульманські, а російські православні терористи, то вам буде легше?
показать весь комментарий
30.06.2020 11:53 Ответить
Ви статтю прочитали?
показать весь комментарий
30.06.2020 11:57 Ответить
Я читав те, що ви написали і задав пряме запитання.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:57 Ответить
Ваше питання безглузде.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:04 Ответить
Не безглузде, бо ви виділили саме мусульманських терористів, а про інших терористів ви не стали писати. Далі лайк 5 копійкам щодо мусульман, які поглинають Європу. Тобто у вас ісламофобія.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:07 Ответить
У Солсбері нічого не було? Ви як мінімум двічі брехали і виділили саме мусульман. Тому спам. Будете наполягати, то доведу ваше порушення за пунктом 4.3.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:21 Ответить
Крапля в морі? Тобто ви відбілюєте російський терор. Зрозуміло хто ви.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:27 Ответить
Солсбері пам'ятаєте? Йдеться про Британію!
показать весь комментарий
30.06.2020 12:22 Ответить
Це не православні терористи.Це спецоперація державної спецслужби. Це взагалі різні речі.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:30 Ответить
Не різ5і речі, бо саме їхні спецслужби наймали мусульман для терактів. Та спецоперація була самим справжнім терором. Тому не вам визначати що є терором.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:33 Ответить
Український біометричний паспорт може собі купити навіть кіллер.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:35 Ответить
бей маскалей!!!
показать весь комментарий
30.06.2020 11:47 Ответить
А те кто доверяют - могут перечислить достижения режима за год ?
показать весь комментарий
30.06.2020 11:49 Ответить
Інтуїція мені підказує, що нам взагалі безвіз можуть відмінити. Доречі, і правильно зроблять. Зебіли повинні страждати.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:56 Ответить
так в том то и дело, что люмпенам безвиз не нужен, им египет - выше крыши. пострадают те, кто не голосует по-приколу
показать весь комментарий
30.06.2020 13:10 Ответить
нужны только Охметов и прочие люди с деньгами, а нищеброды никому не нужны
показать весь комментарий
30.06.2020 12:34 Ответить
Т.е. арабы, негры (которые в принципе работать не хотят) - это не проблема. Украинцы - это страшная угроза. Первых с дорогой душой, вторые - идите на фиг.
Вот такие гаранты меморандума, которые кинули нас на второй потенциал ЯО в мире. А потом послали далеко.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:09 Ответить
Циничная политизированная заказная брехня. Уже давно действует безвиз с ЕС, и какие реальные проблемы с безопасностью для ЕС это причинило, эта курва в состоянии назвать?!
Как можно так врать... Лучше бы промолчать.
показать весь комментарий
30.06.2020 15:11 Ответить
Кілер, громадянин рашки, купив українські біометричні паспорта за 5 днів https://www.radiosvoboda.org/a/28525404.html radiosvoboda про особистого кілера кадирова
Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби https://censor.net/ua/news/3166420/**********************************************************************************************
Британцям потрібні кримінальники на свої території?
показать весь комментарий
30.06.2020 15:29 Ответить
Повторюсь, есть конкретные примеры "украинских киллеров" на территории ЕС, которые туда попали по безвизу?
А с визой никакой киллер в Британию в принципе не попадёт? Ну да, Скрипали сами отравились, я знаю...
показать весь комментарий
30.06.2020 15:40 Ответить
Навіть на території самої України здійснюють замахи на вбивство з купленим за пару сотень доларів українським паспортом.
Мене дивує як після цього кілера і після оголошення підозри за хабар першій заступниці голови Міграційної служби Діані Пімаховій Україні не відмінили безвіз ЄС і інші нормальні країни
показать весь комментарий
30.06.2020 15:58 Ответить
Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю НВ пояснила, чому її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.
За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.
"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/posol-velikobritaniji-pojasnila-chomu-jiji-krajina-ne-bachit-mozhlivostej-dlja-vizovoji-liberalizatsiji-z-ukrajinoju-najblizhchim-chasom-2442850.html nv.ua
показать весь комментарий
30.06.2020 16:17 Ответить
Зачем малороссам Англия? Россия и Таджикистан самое оно. Великобритания в отличие от Украины знает свои национальные интересы.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:34 Ответить
 
 