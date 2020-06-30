Украине нужен Крым, а не компенсация от России за захваченный полуостров, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает требование компенсационных выплат от России за оккупацию Крыма, поскольку это только повредит стратегии, на которой настаивает Украина - о незаконной оккупации ее территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода "Крим.Реалии".

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно, и что это - оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку - временная незаконная оккупация", - пояснил Кулеба.

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Ранее Кулеба призвал министров иностранных дел Европейской народной партии (ЕНП) к ужесточению санкций против России из-за ситуации в Крыму.

До этого он сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует только в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса Президента.