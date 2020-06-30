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Новости Оккупация Крыма
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Крым (26005) Кулеба Дмитрий (2880)

Украине нужен Крым, а не компенсация от России за захваченный полуостров, - Кулеба

Украине нужен Крым, а не компенсация от России за захваченный полуостров, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает требование компенсационных выплат от России за оккупацию Крыма, поскольку это только повредит стратегии, на которой настаивает Украина - о незаконной оккупации ее территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода "Крим.Реалии".

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно, и что это - оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку - временная незаконная оккупация", - пояснил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич

Ранее Кулеба призвал министров иностранных дел Европейской народной партии (ЕНП) к ужесточению санкций против России из-за ситуации в Крыму.

До этого он сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует только в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса Президента.
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Топ комментарии
+9
Нам нужен И Крым И компенсация!!!!
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30.06.2020 12:10
+7
мразь, нужно и то и другое и Кубань тоже...
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30.06.2020 12:00
+5
Ну не ЗЕбилы??? Ни дня без зашкваров у этих зелёных мразей
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30.06.2020 11:59
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Ну не ЗЕбилы??? Ни дня без зашкваров у этих зелёных мразей
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30.06.2020 11:59 Ответить
Та я розумію, що в тебе підгорає, аж шкварчить, але навіщо про це волати на весь Цензор?
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30.06.2020 12:26 Ответить
мразь, нужно и то и другое и Кубань тоже...
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30.06.2020 12:00 Ответить
A Альфа Центавру?
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30.06.2020 12:27 Ответить
чужого не надо, своё -не отдадим!
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30.06.2020 14:04 Ответить
правильно...репарации и убытки можно после возврата в международных судах требовать
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30.06.2020 12:09 Ответить
скажемо інакше: нам НЕ ПОТРІБНА РФ у її нинішній надмірно-агресивній комплектації
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30.06.2020 13:35 Ответить
Нам нужен И Крым И компенсация!!!!
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30.06.2020 12:10 Ответить
И Кубань тоже) (с)
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30.06.2020 12:11 Ответить
Кубань уже на Донбассе с 2014 года. Нравится?
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30.06.2020 12:47 Ответить
вообще то есть такое понятие как репарации. Есть понятия не полученная прибыль, есть моральная компенсация... Зебилы одним словом
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30.06.2020 12:18 Ответить
ах да, за моральную компенсацию, согласны на добровольную передачу Кубани))
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30.06.2020 12:19 Ответить
Еще есть понятие - недостойный наследник.
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30.06.2020 12:45 Ответить
Уже получил компенсацию за окупвцию.
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30.06.2020 12:21 Ответить
Время наступило. Надо брать сейчас:
По Керченскому мосту пустили грузовые поезда
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30.06.2020 12:29 Ответить
Нет. Время не наступило.
В сентябре брать надо. В сентябре полностью Тавриду открывают - будет автобан от Керчи и до Севастополя без единого светофора. Пока ограничение 110, но потом 130 сделают.
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30.06.2020 12:37 Ответить
когда всё это прийдётся отдавать - ты будешь плакать?
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30.06.2020 13:18 Ответить
Так уже отдали-же. Нет? Брать надо. В сентябре
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30.06.2020 15:07 Ответить
Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії за захоплений півострів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1865
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30.06.2020 12:29 Ответить
Компенсация после возврата Крыма и Донбасса!
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30.06.2020 12:30 Ответить
Этот Крым был всегда только для украинских буржуев люди живущие в этой стране за минималку и безработные не в состоянии туда были ездить на отдых у простых граждан баз отдыха и санаториев там нет и не было Пусть наши украинские буржуи берут в свои руки оружие и освобождают для себя этот Крым если он им так нужен, или эти гниды разжиревшие за счёт украинского народа считают что правительство загонит по мобилизации всю украинскую нищету в. ВСУ и а-ля освобождать для них Крым чтобы эти ублюдки как раньше грели и дальше там свои ожиревшие тела
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30.06.2020 12:35 Ответить
А от чего безработные туда собирались отдыхать ездить? А вообще не надо ля-ля. Ездили прекрасно в Крым и с маленькими зарплатами. Там был отдых на любой кошелёк.
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30.06.2020 13:11 Ответить
Освобождать укр олигархам нельзя. Там Путин.
Освобождать предлагается оптимистам-простакам, чья жизнь не стоит и гроша.
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30.06.2020 15:33 Ответить
Сначала Крым, а потом и компенсация. На все свое время!
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30.06.2020 12:44 Ответить
Крым можно сбагрить где то за 500-700 млрд.долларов.Все-равно там население низкого качества и всегда будет голосовать за антиукраинские силы.Оно нам надо?
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30.06.2020 13:32 Ответить
когда просрёшь 700 млрд. - сбагрим тебя, за три руБля
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30.06.2020 14:07 Ответить
 
 